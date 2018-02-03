لمحبات المكياج (جولة معي) *****حصريا*****

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم بنات إن شاء الله تكونو بخير. يوم السبت رحت نتسوق عندي محل تع الكسميتيك لازم ندخل ليه يبيع غير الماركات العالمية وأنا نشو الفارني تفكرت @Twinkle Stars و @الورد الأحمر و @لؤلؤة قسنطينة وليت نضحك حسيتكم معيا قلت غير صورت لكم بعض المنتجات. يمكن مصورتش مليح لأنو الناس وحشمت بعض الماركات مصورتهاش لكن الأسعار وووووو غالية وين تشوفو أرقم وقدمها علامة €هذاك السعر لأن هذو أصلين * الحاجة المليحة جربي ثما وكاين لي تحب يدرولها(تطيهم وجها وطلسولها) هههه انا نجرب غير في يدي/ إن شاء الله تروق لكم الجولة تع المكياج مازال العطور (جزء الثاني)