لمحبات المكياج (جولة معي) *****حصريا*****

الموضوع في 'ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر' نشر بواسطة قطر الندىdz, ‏5 فيفري 2018 على 10:33.

  1. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كيف حالكم بنات إن شاء الله تكونو بخير.
    يوم السبت رحت نتسوق عندي محل تع الكسميتيك لازم ندخل ليه يبيع غير الماركات العالمية وأنا نشو الفارني تفكرت @Twinkle Stars و @الورد الأحمر و @لؤلؤة قسنطينة
    وليت نضحك حسيتكم معيا قلت غير صورت لكم بعض المنتجات. يمكن مصورتش مليح لأنو الناس وحشمت بعض الماركات مصورتهاش لكن الأسعار وووووو غالية وين تشوفو أرقم وقدمها علامة €هذاك السعر لأن هذو أصلين * الحاجة المليحة جربي ثما وكاين لي تحب يدرولها(تطيهم وجها وطلسولها) هههه انا نجرب غير في يدي/ إن شاء الله تروق لكم الجولة تع المكياج مازال العطور (جزء الثاني) 2018-02-03-21-38-42_480x480.jpg 2018-02-03-19-42-06_640x490.jpg 2018-02-03-19-37-25_640x444.jpg 2018-02-03-19-39-09_640x501.jpg 2018-02-03-21-39-51_480x523.jpg 2018-02-03-21-41-15_480x480.jpg 2018-02-03-21-37-05_480x480.jpg 2018-02-03-21-44-49_480x480.jpg 2018-02-03-21-43-52_480x480.jpg 2018-02-05-09-07-38_480x480.jpg 2018-02-05-09-08-47_480x480.jpg 2018-02-05-09-09-54_640x584.jpg 2018-02-05-09-11-45_640x565.jpg 2018-02-05-09-13-11_640x499.jpg

     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏5 فيفري 2018 على 10:43
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    قطر الندىdz, ‏5 فيفري 2018 على 10:33
    #1
  2. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
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    قطر الندىdz, ‏5 فيفري 2018 على 10:37
    #2
  3. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    سكيكدة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    يعطيك الصحة كي شغل ديتينا معاك لبوتيك الكوسميتيك أنا وقت نكون تم ما نلقاش حسابي وين نشوف وواش نشوف وواش نخلي هههه .

    لي فاغني يهبلو الألوان أنا تحيرلي واش نشري منهم بصح ديما نلقى عيني تروح للغوز والموف والبوردو :Love::Love:

    و les palettes ديما نميل للي فيهم الألوان الترابية وتكون ما فيهمش اللمعة يتعمل بيهم مكياج تحفة ;)

    استمتعت بموضوعك يعطيك الصحة حبيبتي أتحفتينا :kiss:
     
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    الورد الأحمر, ‏5 فيفري 2018 على 10:47
    #3
  4. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُتميز ::

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    نورتي الموضوع حبيبتي
    أكيد كلك ذوق حتى أنا أفضل الألوان الطبيعية
    لكن به نشري ماركة أصلية غالية بزاف
    مثلا NAKED تتباع من 59€مافوق
    والفارني تع شنال 24,99€بزافففف وخلي وخلي
    نحسها تبذير
     
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    قطر الندىdz, ‏5 فيفري 2018 على 11:00
    #4
  5. Queen Fati

    Queen Fati :: عضو مُتميز ::

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    Oran
    :Love::Love::Love:
    نموووووت على الميك اب مع اني نسيبورتي جوست الفوندايشن الايلاينر والكحل بصح نظل نشري فلي فارني غوج الالافر احمر دم الغزال ووردي المحمر بلاما نديره ههه
    واكثر شي نحب طريقة التطبيق
    وتختلف طريقة تطبيقه من سموكي الى ناعم ومن غامق وفاتح
    وتختلف كذلك تقنيات وضعه من عيون كبيرة او صغير وشفاه كبيرة او صغيرة وحجم الوجه ولون البشرة:giggle:
     
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    Queen Fati, ‏5 فيفري 2018 على 12:25
    #5
  6. آمال بكر

    آمال بكر :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم


    حلوين
    المسكارا الاشي المفضل عندي من بينهم
    مشكورة لمشاركتنا الصور
     
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    آمال بكر, ‏5 فيفري 2018 على 12:31
    #6
  7. cosette

    cosette
    :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة طاقم المرشحين للإشراف

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    ييي يهبلووو

    حسيت روحي تماك ههههه

    وسيغتو ليفارني ،،مم يقتلووو ^^

    يعطيك الصحة حبيبتي عب الجولة الرائعة

    ^^
     
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    cosette, ‏5 فيفري 2018 على 12:55
    #7
  8. كهينة القبائلية

    كهينة القبائلية :: عضو مُشارك ::

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    واااووووو روعة
    يعطيك الصحة
     
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    كهينة القبائلية, ‏5 فيفري 2018 على 13:22
    #8
  9. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    جولة ممتعة عزيزتي o_Oo_Oo_Oo_Oo_O يدوخو
    الله يبارك ماشاءالله
    :kiss:يعطيك الصحة
     
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    أم ياسمينdz, ‏5 فيفري 2018 على 14:02
    #9
  10. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُتميز ::

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    صح كامل نحبو الميك ٱب لكن كاين قوانين مشي شخبط شخبيط ههههههههههه
    نورتي الموضوع حبيبتي
     
    قطر الندىdz, ‏5 فيفري 2018 على 14:19
    #10
  11. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُتميز ::

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    الله يسلمك حبيبتي
     
    قطر الندىdz, ‏5 فيفري 2018 على 14:22
    #11
  12. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُتميز ::

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    شفتي هذوك ليفارني كامل ماركة اصلية تقدير كامل تجربيهم
    قبل متشري
    نورتي الموضوع حنونة
     
    قطر الندىdz, ‏5 فيفري 2018 على 14:25
    #12
  13. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُتميز ::

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    الله يسلمك اختي
     
    قطر الندىdz, ‏5 فيفري 2018 على 14:26
    #13
  14. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُتميز ::

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    سلامتك من الدوخة حبيبتي
    وفيك بارك الرحمان
     
    قطر الندىdz, ‏5 فيفري 2018 على 14:27
    #14
  15. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: مرشحة للإشراف ::
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    السلام عليكم اختي
    واااااو هههه هذه نقطة ضعف البنات علاش تديريلنا هكا
    روووعة ماركات مختلفة و الوان كثيرة من كل الاشكال و الانواع
    يعطيك الصحة على الجولة الراااااائعة
    شكرا
     
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    عآشقة الجنـة, ‏5 فيفري 2018 على 14:33
    #15
  16. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُتميز ::

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    الله يسلمك حنونة
    نورتي :kiss:
     
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    قطر الندىdz, ‏5 فيفري 2018 على 14:45
    #16
  17. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    السلام عليكم
    الله يبارك ماشاءالله :Love:
    يهبلو يهبلو، لو ندخل لكوسميتيك ونلقى هاد المشهد من الشوك ندوخ هههههه
    يهبلو سورتو الالوان بزاف يسخفو
    هادوك لي فارني مانهدرش واحد الالوان تقول نجيب شكارة ونهرب بيهم ههههه
    بلا مانهدرو على لي غوج آلافر تاني شكلهم وحدو والوانهم يسخفو
    يعني ماشاءالله، شكرا لك حبيبتي على هاد الجولة الممتعة
    وكأنو رانا معاك ونشوفو في هاد الألوان الرائعة
    يعطيك الصحة، وبصحتك واش شريتي :kiss:
    لعقوبة لحاجة خلاف حبيبتي
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏5 فيفري 2018 على 14:54
    #17

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