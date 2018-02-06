صباح الشهادة يا فلسطين

عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
27 جانفي 2018
المشاركات
810
الإعجابات
1,696
النقاط
551
الإقامة
غزة
الجنس
ذكر
#1
أصبحت فلسطين على خبر استشهاد المطارد ابن كتائب القسام في جنين أحمد نصر جرار الذي اذاق اليهود ويلات وويلات وقتل منهم واصاب رحمك الله يا احمد جرار شهيد وابيه من قبله شهيد
فتنت روحي يا شهيد علمتها معني الخلود
شوقتها إلي الرحيل علمتها معني الصمود

أســــــــرتنــي يــــــا شــهيــــد

ونفس الشريف لها غايتان ورود المنايا ونيل المـُنى
وما العيش لا عشت إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحمى

بقلبي سأرمي وجوه العـُدا وقلبي حديدُ وناري لظى
وأحمي بلادي بحد الحسامِ ليعلم قومي بأني الفتي

الشهيد أحمد نصر جرار

 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

:: عضو بارز ::
#2
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
8,218
الإعجابات
18,565
النقاط
351
العمر
24
الإقامة
لاتتعب نفسك ف فهمي ف انا احيانا لا افهم نفسي
الجنس
ذكر
#2
♥ربي اجعلنـــــا ممن إذا نظــــــــرت إليـــــهم رحمتــهم.. .♥♥
♥♥
♥♥و سمعــــــت دعــــائــهم فأجبتـــــهم...♥♥
♥♥
♥♥ اللـــــهم ارزقنا فرحـــــــة يعجــــــز عنـــــــها شكــــــــرنا...♥♥
♥♥
♥♥و لا تبتلينـــــا بــــــلاء يعجــــــز عنــــــه صبــــــــرنا♥♥
 
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