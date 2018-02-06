صباح الشهادة يا فلسطين

عاشق الاقصى
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أصبحت فلسطين على خبر استشهاد المطارد ابن كتائب القسام في جنين أحمد نصر جرار الذي اذاق اليهود ويلات وويلات وقتل منهم واصاب رحمك الله يا احمد جرار شهيد وابيه من قبله شهيد
فتنت روحي يا شهيد علمتها معني الخلود
شوقتها إلي الرحيل علمتها معني الصمود
أســــــــرتنــي يــــــا شــهيــــد
ونفس الشريف لها غايتان ورود المنايا ونيل المـُنى
وما العيش لا عشت إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحمى
بقلبي سأرمي وجوه العـُدا وقلبي حديدُ وناري لظى
وأحمي بلادي بحد الحسامِ ليعلم قومي بأني الفتي
الشهيد أحمد نصر جرار
فتنت روحي يا شهيد علمتها معني الخلود
شوقتها إلي الرحيل علمتها معني الصمود
أســــــــرتنــي يــــــا شــهيــــد
ونفس الشريف لها غايتان ورود المنايا ونيل المـُنى
وما العيش لا عشت إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحمى
بقلبي سأرمي وجوه العـُدا وقلبي حديدُ وناري لظى
وأحمي بلادي بحد الحسامِ ليعلم قومي بأني الفتي
الشهيد أحمد نصر جرار