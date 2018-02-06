لبنات ساعدوني باسماء ذكور

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abiroum

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
26 جانفي 2018
المشاركات
17
الإعجابات
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النقاط
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العمر
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الإقامة
حيث الامان
#1
سلام عليكم
كما في العنوان محتاجة أسماء ذكور بشرط تكون تبدا بحرف الميم
ما تسقسونيييش علاش خخخخخ لازم تكون أسماء جزائرية طبعا
ماشي جيبولي مالمسلسلات التركية هعهعهع :X3: :LOL:

شكرا ليكم بنات بلادي الشابات :Love::kiss:
 
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abiroum

:: عضو منتسِب ::
#8
إنضم
26 جانفي 2018
المشاركات
17
الإعجابات
24
النقاط
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العمر
27
الإقامة
حيث الامان
#8
قال صمت المشاعر:
بصح علاش بحرف ميم خخخ
درتيلي حجرة في صباط هههههههه
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ههههههههههههه انا نديرلك جبل بأكمله داخل صباطك خخخخ نقصر برك
والله هكا برك خاطش أسماء لي تبدا بالميم قليلة جدا هذي هي
 
cosette

cosette

:: مرشحة للإشراف ::
طاقم المرشحين للإشراف
#11
إنضم
12 مارس 2016
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691
الإقامة
AtlãnTã
الجنس
أنثى
#11
مصعب،،مالك،مهدي
 
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abiroum

:: عضو منتسِب ::
#13
إنضم
26 جانفي 2018
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النقاط
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العمر
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الإقامة
حيث الامان
#13
قال adnane46:
مكافح
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شكرا حبيبة

قال قطر الندىdz:
مصعب
موحي الدين
مالك
مروان
مصطفى
معاذ
أخطينا غير من مهند ههههههه
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هههه انا أصلا مانحبوش وزيد مانضنش يسموه هنا في بلادنا

قال cosette:
مصعب،،مالك،مهدي
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شكرا غاليتي

قال الامين محمد:
إسم ولدي
محمد إسلام
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ماشاء الله ربي يحفظهولك اختي ويجعلو قرة عين لك ويحفظ لك كل عزيز وغال على قلبك
 
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adnane46

:: عضو منتسِب ::
#15
إنضم
14 جانفي 2018
المشاركات
99
الإعجابات
108
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9
العمر
24
الإقامة
الجزائر
#15
قال abiroum:
شكرا حبيبة


هههه انا أصلا مانحبوش وزيد مانضنش يسموه هنا في بلادنا


شكرا غاليتي


ماشاء الله ربي يحفظهولك اختي ويجعلو قرة عين لك ويحفظ لك كل عزيز وغال على قلبك
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عفوا أنا رجل
 
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abiroum

:: عضو منتسِب ::
#18
إنضم
26 جانفي 2018
المشاركات
17
الإعجابات
24
النقاط
3
العمر
27
الإقامة
حيث الامان
#18
قال رؤوف المستقبل ب:
محمد هو اروع اسم اختي كيف لا وهو اسم خاتم الانبياء وسيد المرسلين
معتصم بالله ايضا اسم جميل
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معك كل الحق اخي انا أيضا فكرت كثيرا بهذا الاسم بالنسبة لي هو افضل اسم على الاطلاق
 
رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

:: عضو مُشارك ::
#19
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
347
الإعجابات
661
النقاط
521
العمر
17
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
#19
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