》》 ﺃﻗﻮﻯ ﺍﻋﺘﺬﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ !؟

والله قد دمعت عيني لما قرأت...

حقاً كم نحن أحوج لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.والاقتداء بها..

وما احوجنا لدروس في فن التعامل خاصة..

ثقافة الاعتذار ...بالكاد نفقه بعضا منها..

حين يعتبره الشخص ضعفاً فذاك الكِبر بأم عينه،

احياناً نُكابر ونمتنع عن الاعتراف بالخطأ فنزيد الأمر سوءًا رغم ان الكلمة لا تفوق ثلاث احرف فقط...

هدانا الله اجمعين...شكرا لشخصك الفاضل