شاب يتحدث في قبره

عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
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ذكر
#1
شاب يتحدث من قبره
كان بالمدينة شاب , غض الإهاب , أرهفه الزهد , يلازم المسجد ليسمع الحديث غضا طريا من أفواه الصحابة رضوان الله عليهم , أعجب به عمر بن الخطاب رضى الله عنه .
وكان له أب شيخ كبير , فإذا صلى العشاء انصرف إليه , وكان طريقه على باب امرأة , افتتنت به , فمر بها ذات يوم , فمازالت تغويه حتى تبعها , فلما هم أن يدخل البيت خلفها , تذكر قول الحق سبحانه وتعالى :" إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون " فخر مغشيا عليه , فحمل إلى أبيه .
ظل الشاب مغشيا عليه حتى ذهب ثلث الليل , ولما فاق سأله أبوه عما حدث فأخبره .
فقال له أبوه : يا بنى وأى آيه قرأت ؟
فقرأ الشاب الأيه فخر مغشيا عليه , وعندما إجتمع أهله وجيرانه يحركونه وجدوه ميتا , فغسلوه وكفنوه ودفنوه ليلا .
وفى الصباح رفع الأمر إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه , فجاء إلى أبيه فعزاه ثم أتى قبر الشاب , وصاح قائلا :
يافلان :" ولمن خاف مقام ربه جنتان ".
فأجابه صوت الفتى من القبر : ياعمر قد أعطانيها ربى فى الجنة مرتين.
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#2
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فرنسا الجزائر وطني
#2
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إقشعر بدني والله قصة فيها عبر لمن اعتبر ( فاعتبرو يا أولو الالباب )
بارك الله فيك على نقلها لنا ،مشكور على المجهود الواضح
إحترامي وتقديري
 
عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

:: عضو مُتميز ::
#3
إنضم
27 جانفي 2018
المشاركات
823
الإعجابات
1,731
النقاط
551
الإقامة
غزة
الجنس
ذكر
#3
قال حلم كبير:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إقشعر بدني والله قصة فيها عبر لمن اعتبر ( فاعتبرو يا أولو الالباب )
بارك الله فيك على نقلها لنا ،مشكور على المجهود الواضح
إحترامي وتقديري
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ربي يبارك فيك اخي العزيز منور الموضوع
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

:: عضو بارز ::
#4
إنضم
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لاتتعب نفسك ف فهمي ف انا احيانا لا افهم نفسي
الجنس
ذكر
#4
كنت رائع
اسطر في غاية الجمال
حس عالي
اسلوب سلس و رقيق
راقتني كل كلمة خطتها اناملك
أبدعت
 
عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

:: عضو مُتميز ::
#5
إنضم
27 جانفي 2018
المشاركات
823
الإعجابات
1,731
النقاط
551
الإقامة
غزة
الجنس
ذكر
#5
قال HAMZA USMA:
كنت رائع
اسطر في غاية الجمال
حس عالي
اسلوب سلس و رقيق
راقتني كل كلمة خطتها اناملك
أبدعت
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تسلم كل زوق اخي حمزة بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
 
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