ماذا علمتك الحياة؟؟؟

صفاءdz
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا فضاء خصصته للبوح بما في قلوبنا وماذا علمتنا الحياة؟؟؟
هناك أشياء قد تحدث مع أي شخص وتبقى في ذاكرته سواء كانت مفرحة أو حزينة وهناك من تتحول حياته من أسوء إلى أحسن وهناك من يحدث له العكس...
أنتم قولو لي عن تجارب عشتموها وأحدثت تطورا في حياتكم...
قل علمتني الحياة...
وأطلق العنان لما يخالج قلبك...
أناعلمتني الحياة...
أن أعيش بقلب حساس وأن أحب وأحترم جميع الناس بدون عنصرية أو مساس...
إحترامي وتقديري لكم
صفاءdz
هذا فضاء خصصته للبوح بما في قلوبنا وماذا علمتنا الحياة؟؟؟
هناك أشياء قد تحدث مع أي شخص وتبقى في ذاكرته سواء كانت مفرحة أو حزينة وهناك من تتحول حياته من أسوء إلى أحسن وهناك من يحدث له العكس...
أنتم قولو لي عن تجارب عشتموها وأحدثت تطورا في حياتكم...
قل علمتني الحياة...
وأطلق العنان لما يخالج قلبك...
أناعلمتني الحياة...
أن أعيش بقلب حساس وأن أحب وأحترم جميع الناس بدون عنصرية أو مساس...
إحترامي وتقديري لكم
صفاءdz
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