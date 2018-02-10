ماذا علمتك الحياة؟؟؟

صفاءdz

صفاءdz

:: عضو مُتميز ::
#1
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#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا فضاء خصصته للبوح بما في قلوبنا وماذا علمتنا الحياة؟؟؟

هناك أشياء قد تحدث مع أي شخص وتبقى في ذاكرته سواء كانت مفرحة أو حزينة وهناك من تتحول حياته من أسوء إلى أحسن وهناك من يحدث له العكس...

أنتم قولو لي عن تجارب عشتموها وأحدثت تطورا في حياتكم...

قل علمتني الحياة...
وأطلق العنان لما يخالج قلبك...

أناعلمتني الحياة...

أن أعيش بقلب حساس وأن أحب وأحترم جميع الناس بدون عنصرية أو مساس...





إحترامي وتقديري لكم
صفاءdz


 
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صفاءdz

صفاءdz

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
4 ماي 2017
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#2
عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

:: عضو مُتميز ::
#3
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#3
قال صفاءdz:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أن أعيش بقلب حساس وأن أحب وأحترم جميع الناس بدون عنصرية أو مساس...
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كلام جميل وله رنين موسيقي رائع ، بارك الله فيك اختي
 
missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#5
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#5
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله، بارك الله فيك صفصوفتي

علمتني الحياة
ان لا اخبر احد بمكانته في قلبي
فقط اعاملهم حسب مكانتهم
 
حروف تائهة

حروف تائهة

:: عضو متألق ::
#6
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حوشنا
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#6
السلام عليكم
يعطيك الصحة اختي صفاء على الموضوع و الاشارة
علمتني الحياة الكثير الكثير
اولها
تعلمت ان لا اصدق كل مايقال و ان الثقة العمياء لا تمنح لبشر هذا الكوكب
 
ربي اغفرلي

ربي اغفرلي

:: عضو متألق ::
#10
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خالة بنات أختي
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أنثى
#10
(وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)}

هذه الايه علمتني اشياء كثيره في هذه الحياه
 
Mery Babaammi

Mery Babaammi

:: عضو مُشارك ::
#11
إنضم
21 نوفمبر 2017
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العمر
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الإقامة
غرداية
الجنس
أنثى
#11
علمتني الحياة أن لا أفتح قلبي للجميع
أن لا أثق بكل شخص
أن لا أتردد في اتخاذ قراراتي
أن لا أبرر باستمرار تصرفاتي للآخرين
أن أكون قوية في المواقف التي تتطلب القوة فبعض الأشخاص عندما يدركون مدى طيبتك يستغلونك
أن لا أبدو ضعيفة أمام الناس مهما كنت محطمة من الداخل
أن لا أشكو إلا لله سبحانه
أن لا أتهور لحظات الغضب و الحزن
وشكرا صفاء
 
أ

أم الشبلين

:: عضو منتسِب ::
#12
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العمر
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معسكر
الجنس
أنثى
#12
علمتني الحياة...
انه على نياتكم ترزقون
ان أُدمِن الاستغفار
انا الله يمهل و لا يهمل
علمتني الحياة القناعة و حمد الله على كل شيء كان او لم يكن
 
ميلينا

ميلينا

:: نجمة اللمة ::
#13
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الجزائر
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أنثى
#13
علمتني الحياة
ان أهيأ نفسي لكل شيئ صعب في هذه الحياة ،لا أثق في كل الناس ،و لا في ما تخبأه لي الاقدار
اعفو و اسامح من يستحق
 
طيب الكلام

طيب الكلام

:: عضو مُتميز ::
#14
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الارض
الجنس
أنثى
#14
علمتني الحياة أن
ليس كل مايلمع ذهباً
إن لم تكن ذئباً أكلتك الذئاب
عزة النفس أثمن من الياقوت والماس
أحذر عدوي مرة وأن أحذر صديقي آلاف المرات
أشرس وأقوى الصدمات لانتلقاها إلا من أعز الأصدقاء
أسامح وأشكر عمل كل إنسان بكل ما هو آتٍ وعن كل الذي فات
أعلوا على من تجاوز حدود اللياقة واللباقة و على مع من لايعرف أصول الصداقة

شكرا صفاء على الموضوع الرائع ....
 
عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

:: عضو مُتميز ::
#18
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غزة
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ذكر
#18
علمتني الحياة
أن الاخوة كنز ثمين جدا فإياك ان تفرط به لسبب تافه او موضوع تافه ،قّلما تجد اخ في هذا الزمان يستحق
وانت صفاء اعتبرك أخت كنز والكثير من الاخوة الاعضاء هنا اعتبرهم كنز قمي بالنسبة لي اسال الله ان يحفظهم لي تاجأ فوق رأسي لن اذكر أحد ولكنهم يعرفون انفسهم وذكرت صفاء كونها صاحبة الموضوع
 
ربي اغفرلي

ربي اغفرلي

:: عضو متألق ::
#19
إنضم
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خالة بنات أختي
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أنثى
#19
بمَقدارّ أعَمارنَا علمتنَا الحيَاة ،
ومع كل تجربة تكبر في أنفسنّا عبرةٌ وتذكرة
الحياة قاموس يحوي الكثير ،

ولنّا ممن يكبرنَا سناً تعاليمّ لا تحصى فقط لأنهمْ سبقونَا في خوض الحياة ،


علمتني الحياة....
ان اصبر على قساوتها ، فان وراء كل ضائقة فرج ووراء كل باب مغلق مصباح يضئ ظلمات الطريق
فلا يأس مع الحياة حتى وان ضاقت بنا اهدأ عند المواقف الصعبة حتى لا ازيد من صعوبتها
احترم نفسي واعزها، فباحترام انفسنا يحترمنا الغير...
 
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