ماذا علمتك الحياة؟؟؟

بمَقدارّ أعَمارنَا علمتنَا الحيَاة ،

ومع كل تجربة تكبر في أنفسنّا عبرةٌ وتذكرة

الحياة قاموس يحوي الكثير ،



ولنّا ممن يكبرنَا سناً تعاليمّ لا تحصى فقط لأنهمْ سبقونَا في خوض الحياة ،





علمتني الحياة....

ان اصبر على قساوتها ، فان وراء كل ضائقة فرج ووراء كل باب مغلق مصباح يضئ ظلمات الطريق

فلا يأس مع الحياة حتى وان ضاقت بنا اهدأ عند المواقف الصعبة حتى لا ازيد من صعوبتها

احترم نفسي واعزها، فباحترام انفسنا يحترمنا الغير...