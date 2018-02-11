حصريآ تصديرتي أنآ على أحلى لمتي

ملكًة الاحسآس

ملكًة الاحسآس

:: عضو شرفي ::
#1
إنضم
30 ماي 2009
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جيجلية بسطيف
#1
السلآم عليكن حبيباتي اللمآويآت

2.gif

يآآآو ليكم وحشة
علبالي النص فيكم ميعرفنيش والربع مايشفاش عليآآ
والربع لي بقآو يعرفوني ويشفاو عليآآ;)

بوون أولآ نعتذر على غيآبي الله غالب الدنيا داتني
بصح مانسآتني في لمتي حبيبتي
كنت مرة على مرة نقرعج عليكم من بعيد لبعيد


المهم انتم دوك تقولو وهدي علآش تحكي في حكآيتهآآ
يآآآو أنآآ هكدا نهدر بسلامتي :p:D

جيت اليوم وبيآن سير مجيتش بيديآ فآرغين
جبتلكم تشوفو تصديرتي لي كآنت في جويلية 2017
هيآآ بآركولي خخخ

نبدآآآو على بركة الله :

IMG_20180211_144445_0[1].jpg

أنآآ وحده من النآس كنت حآبة منديرش بزآآف في تصديرتي
قلت ندير 4 ولاآآآ 5 ونديرهم ملآآآح


أولآآ دخلت بالبدرون لي نموووت عليه هو والكرآكو

IMG_20180211_145512_0[1].jpg

ومن بعد لبست الفرقاني كي جآآو حنآولي
بحكم أنوو من عآدآتنآآ في جيجل تحني بالفرقآآني

IMG_20180211_144952_0[1].jpg

كملت تصديرتي ولبست قفطآآآن :cool:

IMG_20180211_144854_0[1].jpg

وزدت مورآآه الكرآكوو لي نموووت على روحي كي نلبسوو ههه :love::love:

IMG_20180211_145233_0[1].jpg

وختمتهآآآ بقفطآآن آآخر خفيف;)

IMG_20180211_145351_0[1].jpg

طبعآآ بلآآ مآننسى نوريلكم الصبآآط ولآ بوشآآت لي تعمدت منكثرش منهم
دوغي وأغجونثي خرجولي مع كآآمل اللبسآآآت على حسب اللبسة

IMG_20180211_143753_0[1].jpg

وهدآآآ لآآغجونثي

IMG_20180211_144732_0[1].jpg

هدي هي تصديرتي ان شاء الله تستفآآدو منهآآآ
بصح مآنحللش حتى لوحده تهزهم منآآ بويسك طمست برك الآماكن لي يبانو من جسمي
بصح لآطآي تبقى تبقى علبيهآآ نوكل ربي على كل وحده تهزهم
حطيتهم للاستفآآدة ومحبيتش نبخل لمتي

في أمآآآن الله حبوبآآتي
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#2
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
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13,221
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اهلا و سهلا بك حنونتي طال غيابك بزاف و الحمد لله على سلامتك
و مبروك عليك ربي يهنيك
تصديرتك شابة بزاف بزاف خرجتي تهبلي بيها ربي يحفظك من كل عين
هههههه بقيت نستنى في لاغوب بلونش ساع مكان والو هههه
مشاء الله عليك و على تصديرتك عجبني بدرون بزااف
بصحتك و نورتي اللمة من جديد :)
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#3
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
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النقاط
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العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم
اهلا بيك حبيبتي وأكيد مازالنا نشفاو عليك
حسب مانشفى نتي لي نهار درتي موضوع تاع أول حاجة ذهب لي جاتك هدية ولا حاجة كيما هكا
وماشاء الله عليك، كلشي يهبل الله يبارك
ربي يهنيك وربي يوفقك لكل خير ويكملك على خير
تصديرة شابة ماشاءالله بصحتك حبيبتي
وشكرا كي شاركتينا بيها ربي يحفظك
وعجبتني تاع نموت على روحي كي نلبسو هههه، ربي يهنيك ختي لعزيزة
تحياتي
 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو فعّال ::
#4
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
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الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#4
ماشاء الله
:love:
?مبروك عليك حبيبتي?
عقبة للذرية الصالحة
الفرقاني نقولوله قسنطينية
في الغرب بالتحديد مدينتي
تتهني فيهم​
 
ملكًة الاحسآس

ملكًة الاحسآس

:: عضو شرفي ::
#5
إنضم
30 ماي 2009
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جيجلية بسطيف
#5
قال عآشقة الجنـة:
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
وعليكم السلام
اهلا و سهلا بك حنونتي طال غيابك بزاف و الحمد لله على
سلامتك
الله يسلمك
و مبروك عليك ربي يهنيك
يبارك فيك تعيشي
تصديرتك شابة بزاف بزاف خرجتي تهبلي بيها ربي يحفظك من كل عين
ههه عيناك لي يهبلو حبوبة
امين تعيشيلي
هههههه بقيت نستنى في لاغوب بلونش ساع مكان والو هههه
ايييه مالبستهاش نهار التصديرة بويسك كريتها نهار العرس مدامني رايحة لبعيد
درت التصديرة قبل عرسي بثلاث ايام
مشاء الله عليك و على تصديرتك عجبني بدرون بزااف
ميرسي ربي يحفظك الزينة
بصحتك و نورتي اللمة من جديد :)
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يسلمك اختي واللمة منورة بيك وبالجميلات لي كيفك ?​
 
ملكًة الاحسآس

ملكًة الاحسآس

:: عضو شرفي ::
#6
إنضم
30 ماي 2009
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5,834
الإعجابات
4,224
النقاط
351
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جيجلية بسطيف
#6
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم
وعليكم السلام
اهلا بيك حبيبتي وأكيد مازالنا نشفاو عليك
حسب مانشفى نتي لي نهار درتي موضوع تاع أول حاجة ذهب لي جاتك هدية ولا حاجة كيما هكا
ايوه انا هي تشفاي بسلامتك ?
وماشاء الله عليك، كلشي يهبل الله يبارك
ربي يهنيك وربي يوفقك لكل خير ويكملك على خير
ان شاء الله ياربي ويبارك فيك زينوشتي
تصديرة شابة ماشاءالله بصحتك حبيبتي
وشكرا كي شاركتينا بيها ربي يحفظك
عيناك الباهيين وبلا مزية هدي لمتي واغلى ناس
وعجبتني تاع نموت على روحي كي نلبسو هههه
ههههه هيه تاع الصح كي نلبسو نقعد نتغزل في روحي يجيني نهبل ?
ربي يهنيك ختي لعزيزة
تحياتي
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ويهنيك نتي تاني ويفرحك حبوبة
 
ملكًة الاحسآس

ملكًة الاحسآس

:: عضو شرفي ::
#7
إنضم
30 ماي 2009
المشاركات
5,834
الإعجابات
4,224
النقاط
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جيجلية بسطيف
#7
قال Queen Fati:
ماشاء الله
:love:
?مبروك عليك حبيبتي?
يبارك فيك زينوشتي
عقبة للذرية الصالحة
آمين يآرب
الفرقاني نقولوله قسنطينية
في الغرب بالتحديد مدينتي
تتهني فيهم
كما حنا نقولو للشدة التلمسانية التلمساني طول ?​
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ميرسي على مرورك الحلو ياحلوة
 
آمِيْرَتُه

آمِيْرَتُه

:: عضو شرفي ::
#8
إنضم
13 جوان 2011
المشاركات
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النقاط
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الإقامة
: ♥ قلب عسكوري ♥
الجنس
أنثى
#8
السلام عليك
الله يبارك
بالبراكة عليك
ربي يهنيك
حاجة سامبل و خفيفة كون القفطان الثاني درتيه حاجة أخرى ( مجرد رأي برك ) كون درتي الشاوية راهي موضة العراس
مرحبا بيك من جديد
 
ملكًة الاحسآس

ملكًة الاحسآس

:: عضو شرفي ::
#9
إنضم
30 ماي 2009
المشاركات
5,834
الإعجابات
4,224
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351
الإقامة
جيجلية بسطيف
#9
قال آمِيْرَتُه:
السلام عليك
وعليكم السلام.
الله يبارك
بالبراكة عليك
ربي يهنيك
يبارك فيك تعيشي ويهنيك ان شاء الله
حاجة سامبل و خفيفة كون القفطان الثاني درتيه حاجة أخرى ( مجرد رأي برك ) كون درتي الشاوية راهي موضة العراس
وي ماما تاني قالتلي هكدا بصح انا مشي من محبات الشاوي والقبايلي ... وزيد اقنادر كما العنابي ولا الوهراني ..الخ محبيتش نديرهم بويسك متاكدة مش رايحة نلبسهم لهدا اخترت فقطان آخر خفيف نقدر نلبسو ??
مرحبا بيك من جديد
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وبيك يعيشك اختي ?
وميرسي على مرورك الحلو ?
 
قطر الندىdz

قطر الندىdz

:: عضو مُتميز ::
#10
إنضم
1 نوفمبر 2017
المشاركات
735
الإعجابات
1,329
النقاط
51
العمر
32
الإقامة
المانيا
الجنس
أنثى
#10
ماشاء الله
تصديرتك هايلة وربي يبارك لك في زواجك ويرزقك الذرية الصالحة ان شاء الله
 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#12
إنضم
6 مارس 2008
المشاركات
18,121
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13,562
النقاط
671
الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
#12
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يا مامي كل لي تمنيت نزيد نشوفهم في اللمة راهم يجو درتلكم جذب ولا كيفاه هههه

أهلا بيك حبيبتي نورتينا نورتينا وعاش من شافك مرحبا مرحبا .

أولا كل شي مبروك والله يهنيك ويفرحك على طول .

تصديرتك خفيفة ظريفة ... ما نحبش أنا تاني لي تكثر وكون غير يكونو باهيين تلقايهم باشعين .

عجبني القفطان اللخر لونو حلو حلو حلو .

بصحتك حبيبتي كل شي وشكرا ع الصور لي شاكتيها معانا وعملتي فينا ثقة وان شاء الله كل وحدة تفوت ع الموضوع تكون ع قد الثقة .

شكرا حبيبتي ?
 
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