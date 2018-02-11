حصريآ تصديرتي أنآ على أحلى لمتي

السلآم عليكن حبيباتي اللمآويآت

يآآآو ليكم وحشة

علبالي النص فيكم ميعرفنيش والربع مايشفاش عليآآ

والربع لي بقآو يعرفوني ويشفاو عليآآ

بوون أولآ نعتذر على غيآبي الله غالب الدنيا داتني

بصح مانسآتني في لمتي حبيبتي

كنت مرة على مرة نقرعج عليكم من بعيد لبعيد

المهم انتم دوك تقولو وهدي علآش تحكي في حكآيتهآآ

يآآآو أنآآ هكدا نهدر بسلامتي :p

جيت اليوم وبيآن سير مجيتش بيديآ فآرغين

جبتلكم تشوفو تصديرتي لي كآنت في جويلية 2017

هيآآ بآركولي خخخ

نبدآآآو على بركة الله :

أنآآ وحده من النآس كنت حآبة منديرش بزآآف في تصديرتي

قلت ندير 4 ولاآآآ 5 ونديرهم ملآآآح

أولآآ دخلت بالبدرون لي نموووت عليه هو والكرآكو

ومن بعد لبست الفرقاني كي جآآو حنآولي

بحكم أنوو من عآدآتنآآ في جيجل تحني بالفرقآآني

كملت تصديرتي ولبست قفطآآآن

وزدت مورآآه الكرآكوو لي نموووت على روحي كي نلبسوو ههه

وختمتهآآآ بقفطآآن آآخر خفيف

طبعآآ بلآآ مآننسى نوريلكم الصبآآط ولآ بوشآآت لي تعمدت منكثرش منهم

دوغي وأغجونثي خرجولي مع كآآمل اللبسآآآت على حسب اللبسة

وهدآآآ لآآغجونثي

هدي هي تصديرتي ان شاء الله تستفآآدو منهآآآ

بصح مآنحللش حتى لوحده تهزهم منآآ بويسك طمست برك الآماكن لي يبانو من جسمي

بصح لآطآي تبقى تبقى علبيهآآ نوكل ربي على كل وحده تهزهم

حطيتهم للاستفآآدة ومحبيتش نبخل لمتي