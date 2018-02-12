طلب مذكرة في الطبوغرافيا

شمس العرب

شمس العرب

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 فيفري 2018
المشاركات
4
النقاط
3
العمر
25
محل الإقامة
Mecheria
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة اللّٰه تعالى و بركاته،
أحتاج إخوتي الكرام إلى مذكرة تخرج تخصص طبوغرافيا ، فأنا أدرس في معهد للتكوين المهني و تخصصي (ماسح طبوغرافي ) ، و من الأفضل ان تكون خاصة بمشروع طريق ، لتساعدني في إتمام مذكرتي، أو ان تدلوني على موقع إلكتروني يحتوي على مثل هذه المذكرات.
ولكم مني جزيل الشكر و الامتنان .
 
شمس العرب

شمس العرب

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 فيفري 2018
المشاركات
4
النقاط
3
العمر
25
محل الإقامة
Mecheria
الجنس
ذكر
شكرا جزيييلا لك أخي الكريم على وضع الرابط ، ان شاء اللّٰه سيفيدني، وإذا لديك روابط أخرى فلا تبخل علي .
 
امير انس

امير انس

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 جوان 2021
المشاركات
5
النقاط
3
العمر
22
محل الإقامة
ALGÉRIE
الجنس
ذكر
سلام عليك اخي اريد مذكرة تخرج طبوغرافيا 😊
 
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