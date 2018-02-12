طلب مذكرة في الطبوغرافيا

السلام عليكم ورحمة اللّٰه تعالى و بركاته،

أحتاج إخوتي الكرام إلى مذكرة تخرج تخصص طبوغرافيا ، فأنا أدرس في معهد للتكوين المهني و تخصصي (ماسح طبوغرافي ) ، و من الأفضل ان تكون خاصة بمشروع طريق ، لتساعدني في إتمام مذكرتي، أو ان تدلوني على موقع إلكتروني يحتوي على مثل هذه المذكرات.

ولكم مني جزيل الشكر و الامتنان .