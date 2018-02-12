طلب مذكرة في الطبوغرافيا

شمس العرب
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 12 فيفري 2018
- المشاركات
- 4
- النقاط
- 3
- العمر
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- محل الإقامة
- Mecheria
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة اللّٰه تعالى و بركاته،
أحتاج إخوتي الكرام إلى مذكرة تخرج تخصص طبوغرافيا ، فأنا أدرس في معهد للتكوين المهني و تخصصي (ماسح طبوغرافي ) ، و من الأفضل ان تكون خاصة بمشروع طريق ، لتساعدني في إتمام مذكرتي، أو ان تدلوني على موقع إلكتروني يحتوي على مثل هذه المذكرات.
ولكم مني جزيل الشكر و الامتنان .
أحتاج إخوتي الكرام إلى مذكرة تخرج تخصص طبوغرافيا ، فأنا أدرس في معهد للتكوين المهني و تخصصي (ماسح طبوغرافي ) ، و من الأفضل ان تكون خاصة بمشروع طريق ، لتساعدني في إتمام مذكرتي، أو ان تدلوني على موقع إلكتروني يحتوي على مثل هذه المذكرات.
ولكم مني جزيل الشكر و الامتنان .