ارواح تضحك عند الجزائري خخخ

فاعل الخير
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سلاموووو ناس لمة
كي عادة نحب نضحك ونضحك غاشي معايا
ليوم جبتلكم نكت مضحكة نوع ما وفيها شجاع وبطل قصة اكم تعرفو كامل
.
.
– تم القبض على ثلاثة مخمورين الاول امريكي
والثاني اسرائيلي والثالث جزائري ..وحكم القاضي الشرعي بجلد كل واحد منهم عشرون جلدة ..
وأثناء تجهيزهم للجلد اقبل الجلاد عليهم مسرورا
وقال لهم ¦ لقد وضعت زوجتي اليوم مولودا جديدا
وطلبت مني أن أمنح كل منكم امنية بهده المناسبة .
قال الامريكي وكان أول من تقررالبدء بجلده ¦
أرجو ان تربط الى ظهري وسادة قبل الجلد ..فقام الجلاد
بذلك ..فتمزقت الوسادة في الجلدة العاشرة ..فلما انتهى
الجلاد اخد الامريكي يبكي بشدة وقد تمزق ظهره وسالت دمائه.
قال الاسرائيلي وقد حان دوره ¦أما انا فأمنيتي ان تربط وسادتين
الى ظهري ..ففعل الجلاد ذلك ولكن ما لبثت الوسادتان أن تمزقتا
من الجلدة الخامسة عشر..وتلقى الاسرائيلي باقي الجلدات وهو
يصرخ ويبكي من الألم ..
قال الجلاد للجزائري وقد كان اخرهم ¦ انت اخ جزائري وجار شقيق
لذا سأمنحك أمنيتين ..
قال الجزائري ¦ شكرا لك يا سيدي على كرم أخلاقك ..فان أمنيتي الأولى
هي أن تجلدني مئة جلدة بدلا من عشرين
فقال الجلاد متعجبا ¦ ما أشجعك من رجل ..لك ذلك وما امنيتك الثانية؟
فتبسم الجزائري وقال ¦
أما الثانية فأن تربط الاسرائيلي على ظهري…
كي عادة نحب نضحك ونضحك غاشي معايا
ليوم جبتلكم نكت مضحكة نوع ما وفيها شجاع وبطل قصة اكم تعرفو كامل
.
.
– تم القبض على ثلاثة مخمورين الاول امريكي
والثاني اسرائيلي والثالث جزائري ..وحكم القاضي الشرعي بجلد كل واحد منهم عشرون جلدة ..
وأثناء تجهيزهم للجلد اقبل الجلاد عليهم مسرورا
وقال لهم ¦ لقد وضعت زوجتي اليوم مولودا جديدا
وطلبت مني أن أمنح كل منكم امنية بهده المناسبة .
قال الامريكي وكان أول من تقررالبدء بجلده ¦
أرجو ان تربط الى ظهري وسادة قبل الجلد ..فقام الجلاد
بذلك ..فتمزقت الوسادة في الجلدة العاشرة ..فلما انتهى
الجلاد اخد الامريكي يبكي بشدة وقد تمزق ظهره وسالت دمائه.
قال الاسرائيلي وقد حان دوره ¦أما انا فأمنيتي ان تربط وسادتين
الى ظهري ..ففعل الجلاد ذلك ولكن ما لبثت الوسادتان أن تمزقتا
من الجلدة الخامسة عشر..وتلقى الاسرائيلي باقي الجلدات وهو
يصرخ ويبكي من الألم ..
قال الجلاد للجزائري وقد كان اخرهم ¦ انت اخ جزائري وجار شقيق
لذا سأمنحك أمنيتين ..
قال الجزائري ¦ شكرا لك يا سيدي على كرم أخلاقك ..فان أمنيتي الأولى
هي أن تجلدني مئة جلدة بدلا من عشرين
فقال الجلاد متعجبا ¦ ما أشجعك من رجل ..لك ذلك وما امنيتك الثانية؟
فتبسم الجزائري وقال ¦
أما الثانية فأن تربط الاسرائيلي على ظهري…