مناجـــــــــــــــاة

إلهي



عبدك الآبق أتاك بالعذر، فاعف عني بجُودك وكرمك وتقبل منِّي، واقبلني برحمتك وفضلك وانظر إليّ .



اللهمَّ اغفر لي ما أسلفتُ من ذنوبي، واعصمني فيما بقى من الأجل، فإنَّ الخير كلَّه بيدك، وأنت بنا رءوف رحي

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يا مُجلَّي عظائم الأمور، يا مُنتهى همَّة المهمومين، يا مَنْ إذا أراد أمراً أن يقول له كن فيكون،



أحاطت بنا ذنوبُنا وأنت المدخور لها، يا مدخوراً لكل شدة، ادَّخرتك لهذه الساعة فتُبْ عليَّ، إنك أنت التوَّابُ الرحيم.



يا مَنْ لا يشغله شأنٌ عن شأن، ولا سمعٌ عن سمع،



يا مَنْ لا تغلطه المسائل، يا من لا يبرمه إلحاح الملحِّين ... أذقنا بَرْدَ عفوك.



يا منْ بآيه يُناجي، يا من عنده يُلْتَمس الخروج من الضيق إلى السعة،



صلِّ على سيدنا مُحَمَّدٍ وعلى آل سيدنا محمد،



وعافنا في أنفسنا، وارحمنا إذا توفيتنا، وأذقنا حلاوة مغفرتك،



إنك على كلِّ شئٍ قدير. ​