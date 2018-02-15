ماذا ستطبخين سيدتي انستي العدد 71

أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
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الإعجابات
58,539
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الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#1
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غسلت لماعن ونظفت الكوزينة ورجعت جديدة :love::love::love:

نفتتح على بركة الله كوزينة جديدة


نرحب بأطباقكن وأشهى طبخاتكن

العضوة التي تشارك بأكبر عدد ممكن من الاطباق خلال العدد
ستنال هذا الوسام









في انتظار اطباقكن اخواتي

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عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#8
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أزمير
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#8
السلام عليكم
شكرا على الافتتاح حبيبتي
الله يبارك اطباق شهية
بصحتكم و لي عودة
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#16
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,111
الإعجابات
58,539
النقاط
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من الشرق
الجنس
أنثى
#16
اهلا وسهلا حبيباتي كلش يشهي من يديكم الله يبارك تحياتي لكل وحدة باسمها:love:
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#20
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29 أوت 2013
المشاركات
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مدينة جامعة - الوادي -
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#20
مباااااارك الإفتتاح يا بنااااات
ما شاء الله افتتحتيها يا @أم ياسمين بهالطبق اللي معذبلي قلبي يا ناااااااااس هههه ?

وما شاء الله على @بنت الـ25 والله عاش من شافك يا بنتي عن جد مبسوطة برجعتك ?

ويا عيني على الشيفة @الحلم الوردي والله اطباقك بحب اشوفها وشكلها بيفتح النفس تسلم ايديكِ?❤️

@قطر الندى انتِ مجرمة طبخ يا بنتي ? ههههه الله يسلم ايديكِ على هالاطباق اللي بتعمليها ويعطيكِ العافية ?

@Queen Fati والله اطباقك تحفة يا بنت، وخصوصاً هداك خبز الشحم امووووت اناا ??، شكلو وطعمو وريحتو يا نااااس ههههه بصحتكم يا حلوتي?

بصحتكم يا حلواااااااات ??
 
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