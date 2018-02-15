ماذا ستطبخين سيدتي انستي العدد 71

مباااااارك الإفتتاح يا بنااااات
ما شاء الله افتتحتيها يا @أم ياسمين
بهالطبق اللي معذبلي قلبي يا ناااااااااس هههه ?
وما شاء الله على @بنت الـ25
والله عاش من شافك يا بنتي عن جد مبسوطة برجعتك ?
ويا عيني على الشيفة @الحلم الوردي
والله اطباقك بحب اشوفها وشكلها بيفتح النفس تسلم ايديكِ?❤️
@قطر الندى
انتِ مجرمة طبخ يا بنتي ? ههههه الله يسلم ايديكِ على هالاطباق اللي بتعمليها ويعطيكِ العافية ?
@Queen Fati
والله اطباقك تحفة يا بنت، وخصوصاً هداك خبز الشحم امووووت اناا ??، شكلو وطعمو وريحتو يا نااااس ههههه بصحتكم يا حلوتي?
بصحتكم يا حلواااااااات ??