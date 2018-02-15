نموذج عن علبة الحلويات

Queen Fati
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
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طاقم المرشحين
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بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
?
هاذ الموضوع موجه لكل عروسة
?
بعدما توجدي جهازك وتتلاتاي بروحك.لازم تفكري في هدايا لاهل الزوج وراح تكون في موضوع منفصل.راح تفكري كذلك على موديلات علب اللي تقسمى فيها الحلوة نتاعك في السهرة
?
وكموضة راهم ييوزعو العلب وعلب للدراجي والكوكاو
?
وكذلك ورود الدراجي والحلوة للعازبات ولي تحمل في غصنها بوقالة
?
?
واخيرا سرائر الحنة ولى نظنها عادة تركية.بصح انا شخصيا عجبتني .حاجة جديدة وفال مليح
????
?
وشكرا
?
هاذ الموضوع موجه لكل عروسة
?
بعدما توجدي جهازك وتتلاتاي بروحك.لازم تفكري في هدايا لاهل الزوج وراح تكون في موضوع منفصل.راح تفكري كذلك على موديلات علب اللي تقسمى فيها الحلوة نتاعك في السهرة
?
وكموضة راهم ييوزعو العلب وعلب للدراجي والكوكاو
?
وكذلك ورود الدراجي والحلوة للعازبات ولي تحمل في غصنها بوقالة
?
?
واخيرا سرائر الحنة ولى نظنها عادة تركية.بصح انا شخصيا عجبتني .حاجة جديدة وفال مليح
????
?
وشكرا