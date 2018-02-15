نموذج عن علبة الحلويات

Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#1
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
2,021
الإعجابات
3,394
النقاط
911
الإقامة
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الجنس
أنثى
#1
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
?
هاذ الموضوع موجه لكل عروسة
?
بعدما توجدي جهازك وتتلاتاي بروحك.لازم تفكري في هدايا لاهل الزوج وراح تكون في موضوع منفصل.راح تفكري كذلك على موديلات علب اللي تقسمى فيها الحلوة نتاعك في السهرة
?
وكموضة راهم ييوزعو العلب وعلب للدراجي والكوكاو
IMG_20180215_180016.jpg
?
IMG_20180215_180023.jpg
وكذلك ورود الدراجي والحلوة للعازبات ولي تحمل في غصنها بوقالة
?
IMG_20180215_180046.jpg

IMG_20180215_180126.jpg
?
واخيرا سرائر الحنة ولى نظنها عادة تركية.بصح انا شخصيا عجبتني .حاجة جديدة وفال مليح
IMG_20180215_180034.jpg
????
IMG_20180215_175955.jpg
?
وشكرا:love:
 
Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#2
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
2,021
الإعجابات
3,394
النقاط
911
الإقامة
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الجنس
أنثى
#2
آخر تعديل:
امنيات

امنيات

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
4 ديسمبر 2017
المشاركات
442
الإعجابات
510
النقاط
21
الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
#3
قال Queen Fati:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
?
هاذ الموضوع موجه لكل عروسة
?
بعدما توجدي جهازك وتتلاتاي بروحك.لازم تفكري في هدايا لاهل الزوج وراح تكون في موضوع منفصل.راح تفكري كذلك على موديلات علب اللي تقسمى فيها الحلوة نتاعك في السهرة
?
وكموضة راهم ييوزعو العلب وعلب للدراجي والكوكاو
مشاهدة المرفق 79664
?
مشاهدة المرفق 79665
وكذلك ورود الدراجي والحلوة للعازبات ولي تحمل في غصنها بوقالة
?
مشاهدة المرفق 79666

مشاهدة المرفق 79667
?
واخيرا سرائر الحنة ولى نظنها عادة تركية.بصح انا شخصيا عجبتني .حاجة جديدة وفال مليح
مشاهدة المرفق 79668
????
مشاهدة المرفق 79669
?
وشكرا على ذوقك الراقي فكرة راءعة مشكورة اختي
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الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
إنضم
6 مارس 2008
المشاركات
18,152
الإعجابات
13,641
النقاط
671
الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مشكورة حبيبتي ع الإشارة ...

الأفكار حلوة وممكن الوحدة تاخذ فكرة مبدئية ومبعد تعمها ع حسب ذوقها وبنفس الفكرة تعمل بزاف أنواع .

مشكورة ع الموضوع ومشاركة الفكرة معنا يعطيك الصحة حبيبتي :whistle:
 
Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#5
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
2,021
الإعجابات
3,394
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911
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الجنس
أنثى
#5
Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#7
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
2,021
الإعجابات
3,394
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#7
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#8
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,890
الإعجابات
39,306
النقاط
13,221
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أزمير
الجنس
أنثى
#8
السلام عليكم حبيبتي
بارك الله فيك على الفكرة الرائعة
يسلمووو
 
Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#9
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
2,021
الإعجابات
3,394
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الجنس
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#9
Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#11
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
2,021
الإعجابات
3,394
النقاط
911
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الجنس
أنثى
#11
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