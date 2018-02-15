من مطبخي بوراك بحشوة السلق

قطر الندىdz

قطر الندىdz

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
1 نوفمبر 2017
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742
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1,379
النقاط
51
العمر
32
الإقامة
المانيا
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1519824904742.png

وصفة تع اليوم بوراك بالسلق هايل وبنين
نحتجو كمية من السلق نغسلوه مليح ونقطعوه قطع صغيرة وندره في مقلة ومرة على مرة نحركه حتى يذبال وينشف منو الماء مشاهدة المرفق 79
ونخلوها تبرد
نحضر الديول كما في الصور 2018-02-15-19-05-54_480x640.jpg
تقدرو تزيدو الفرماج
وتقدموها بالصحة والهناء 2018-02-15-19-07-55.jpg
 

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آخر تعديل بواسطة المشرف:
قطر الندىdz

قطر الندىdz

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
1 نوفمبر 2017
المشاركات
742
الإعجابات
1,379
النقاط
51
العمر
32
الإقامة
المانيا
الجنس
أنثى
#2
قال قطر الندىdz:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وصفة تع اليوم بوراك بالسلق هايل وبنين
نحتجو كمية من السلق نغسلوه مليح ونقطعوه قطع صغيرة وندره في مقلة ومرة على مرة نحركه حتى يذبال وينشف منو الماء مشاهدة المرفق 79
ونخلوها تبرد
نحضر الديول كما في الصور مشاهدة المرفق 79671
تقدرو تزيدو الفرماج
وتقدموها بالصحة والهناء مشاهدة المرفق 79672
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قطر الندىdz

قطر الندىdz

:: عضو مُتميز ::
#3
إنضم
1 نوفمبر 2017
المشاركات
742
الإعجابات
1,379
النقاط
51
العمر
32
الإقامة
المانيا
الجنس
أنثى
#3
صرحة كتبت طريقة الحشو لكن مخرجتش
المهم بعد مينشفش السلق نضيفلو كمية من لحم المفروم نقلوها مع شوية زيت والثوم وملح وفلفل أسود تقليهم مليح
من وجهة نحضر صلصة الجبن
في قدر صغير نديرو ملعقة زبدة تذوب نضيفلها ملعقة فرينة ثم نضيفو الحليب ونحركو حتى تصبح خثرة ثم نضيف الفرماج
نخلطو الحشوة مع الصلصة 2018-02-15-19-04-12_480x640.jpg
 
KYDO SAN

KYDO SAN

:: عضو فعّال ::
#4
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المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
1,421
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#4
سلامووو
ديما ونتي واطباقة هايلين
مممم شحال بنان
يعطيك الف عافية
ساهلين طهي كان نقدر نطيبهم مي يما تقولي ننن خخخ :cry::LOL:
 
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