من مطبخي بوراك بحشوة السلق

قطر الندىdz
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وصفة تع اليوم بوراك بالسلق هايل وبنين
نحتجو كمية من السلق نغسلوه مليح ونقطعوه قطع صغيرة وندره في مقلة ومرة على مرة نحركه حتى يذبال وينشف منو الماء مشاهدة المرفق 79
ونخلوها تبرد
نحضر الديول كما في الصور
تقدرو تزيدو الفرماج
وتقدموها بالصحة والهناء
وصفة تع اليوم بوراك بالسلق هايل وبنين
نحتجو كمية من السلق نغسلوه مليح ونقطعوه قطع صغيرة وندره في مقلة ومرة على مرة نحركه حتى يذبال وينشف منو الماء مشاهدة المرفق 79
ونخلوها تبرد
نحضر الديول كما في الصور
تقدرو تزيدو الفرماج
وتقدموها بالصحة والهناء
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126.2 KB المشاهدات: 2
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237.2 KB المشاهدات: 2
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