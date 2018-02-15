مرض الاندروفوبيا

امنيات

امنيات

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#1
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#1
مرض الاندروفوبيا:
هل سمعت عن مرض يدعى الاندروفوبيا.هو الخوف الشديد تتعرش له الفتيات والغير الطبيعي من الرجال .يعود اصل الكلمة الى الاغريقية مشتقة من كلمة اندرايس.اي رجل وفوبيا ،اي خوف،وقد ترتبط الاندروفوبيا ،باحداث أليمة ومعاناة وقعت في الماضي .أدت الى وجود هذا .مثل الاغتصاب،الاعتداء الجنسي،او معايشة اساءة جسدية او لفظية حادة،وقد تكون الاندروفوبيا،رهاب اجتماعي او اضطراب اجتماعي.وهو مرض يترك الفتاة تعيش في خوف شديد من الرجال وقد تعيش بقية حياتها بلا زواج
 
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