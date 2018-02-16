فوائد الماء والليمون قبل النوم

يعتبر الماء والليمون من المشروبات التي يوصي بشربها الأطباء وخبراء التغذية، وذلك بسبب فوائده العظيمة التي تعود على الجسم، وذلك بسبب احتواء الليمون على نسبةٍ عالية من الأحماض والفيتامينات، والأملاح المعدنيّة، بالإضافة إلى المواد المطهرة والمضادة للأكسدة وغيرها، وعادةً ما ينصح بتناول هذا المشروب قبل النوم أو على الريق في الصباح الباكر، وفي هذا المقال سنعرّفكم على فوائد شرب الماء والليمون قبل النوم.



1. التحسين من عمل الجهاز التنفسي



هذا المشروب يحسن من عمل الجهاز التنفسي، ويعالج المشاكل أو الأمراض التي قد تصيبه مثل الربو، والبلغم المتراكم في الصدر، أو الالتهابات والسعال والحساسيّة وغيرها.



2. لوقاية من الإصابة بأمراض القلب



هذا المشروب يقي الجسم من ارتفاع ضغط الدم، والنوبات القلبيّة، حيث يحتوي على نسبةٍ عاليةٍ من عنصر البوتاسيوم، والذي يتحكم بنسبة الملح في الجسم.



3.التحسين من الحالة المزاجية والنفسية



بينت الأبحاث والدراسات بأنّ مشروب الماء مع الليمون يقلل من التوتر والقلق أو مشاعر الحزن والاكتئاب، هذا بالإضافة إلى التقليل من حدة الغضب، وتنمية خلايا الدماغ والجهاز العصبي.

4.تقوية الجهاز المناعي للإنسان