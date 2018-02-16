مواضيع مميزة لعام 2018

أهلاً بكم أحِبتنا الكِرآم

ستكون هذه الصفحة لكل مميز تلتقطهُ عدساتكم أحبتنا في الله

نرجوا أن تمتلئ هذه الصفحة بالكثير من إلتقاطاتكم المميزة

ننتظر مشاركاتكم على أحر من الجمر

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هنا نضع كل المواضيع المميزة والتي سنختمها بختم التميز

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في أمان الله