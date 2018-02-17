معلومة ارعبتني

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معلومة مرعبة ::
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هل تعلم ماذا يقول لك ملك الموت وانت نائم على خشبة الغسل ؟
يجب ان نعلم جميعا ان هذه الدنيا فانية ولن ينفعنا فى الاخرة فيها مال ولا بنون فكلنا واحد عند الله تعالى واعمالنا هى الحكم ورحمه الله تعالى بنا .
ياتى ملك الموت للانسان وهو على فراش الموت استعدادا للغسل
ينادي عليه ويقول
يا أبن آدم أين سمعك ما أصمك ؟
أيــــن بـــصــــرك ما أعــــمــاك ؟
أيـــن لــســانــك مــــا أخــرســك ؟
أيـــن ريـــحـــك الــطــيــب مــا غــيــرك ؟
أيـــن مــــــالـــــــك مـــا أفــــــقـــــرك ؟
فإذا وضـــــعــت في القبر نادى عليك المــــــلـــلك
يـــا …أبــن آدم جـــمــعــت الــدنــيــا أم الــدنــيــا جــمــعتك ؟
يــا أبـــن آدم تــــركــت الدنــيــا أم الدنــيــا تركتك ؟
يــا أبــن آدم أســتـعــددت لـلـمـوت أم الــمــنـيــة عــاجــلــتــك ؟
يــا أبــن آدم خــرجت مــن الــتــراب وعدت الى التراب .
خــرجت من التراب بلا ذنب وعدت الى التراب وكلك ذنوب .
فإذا ما أنفض الناس عنك وأقبل الليل لتقضي أول ليلة صبحها يوم القيامة !
ليلة لايؤذن فيها الفـــجـــــر.
لم يقل المؤذن فيها حي على الصلاة .
أنــــــتــــــهــــــــت الــصــــلاة .
أنـــــتــــــهـــــت الــعـــبــادات .
أن الذي سيؤذن فجرها إســــرافيل !
أيــتــها الــعــظـــام الــنــخــرة ؟
أيـــتـــهــا اللــحـــوم المــتـــنــاثرة ؟
قومي لفصل القضاء بين يدي الله رب العالمين .
أن الله يقول : (( ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ))
ويقول أيضا : (( وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ))
عندما يقبل عليك الليل في أول يوم في قبرك
ينادي عليك مالك الملك وملك الملوك يقول لك
يــا أبــن آدم رجعوا وتركوك في التراب
دفنوك ولو ظلوا معك مـا نفعوك
ولم يبق لك إلا أنا الحي الذي لا أموت
يــا أبــن آدم من تواضع لله رفعه ومن تكبر وضعه الله
عبدي أطعتنا فــقــربــنــاك
وعــصــيــتــنا فأمهلناك
ولو عــدت إلــيــنا بعد ذلك قــبــلــناك
إني ولأنس والجن في نبأ عظيم
أأخــلــق ويــعــبد غــيــري ؟
أأرزق ويشكر غــيــري ؟
خيري الى العباد نازل وشرهم الي صاعد
أتحبب أليهم بنعمي وأنا الغني عنهم
ويتباغضون عني بالمعاصي وهم أفقر شئ إلي .
أسأل الله أن يخفف عنا العذاب ويبعد عنا النار
ويوفقنا لما هو خير وصلاح لهذه الأمة
وأن يحشرنا مع الصديقين والشهداء والصالحـــــــين
منقووووووووول
-------------------------------------------------
هل تعلم ماذا يقول لك ملك الموت وانت نائم على خشبة الغسل ؟
يجب ان نعلم جميعا ان هذه الدنيا فانية ولن ينفعنا فى الاخرة فيها مال ولا بنون فكلنا واحد عند الله تعالى واعمالنا هى الحكم ورحمه الله تعالى بنا .
ياتى ملك الموت للانسان وهو على فراش الموت استعدادا للغسل
ينادي عليه ويقول
يا أبن آدم أين سمعك ما أصمك ؟
أيــــن بـــصــــرك ما أعــــمــاك ؟
أيـــن لــســانــك مــــا أخــرســك ؟
أيـــن ريـــحـــك الــطــيــب مــا غــيــرك ؟
أيـــن مــــــالـــــــك مـــا أفــــــقـــــرك ؟
فإذا وضـــــعــت في القبر نادى عليك المــــــلـــلك
يـــا …أبــن آدم جـــمــعــت الــدنــيــا أم الــدنــيــا جــمــعتك ؟
يــا أبـــن آدم تــــركــت الدنــيــا أم الدنــيــا تركتك ؟
يــا أبــن آدم أســتـعــددت لـلـمـوت أم الــمــنـيــة عــاجــلــتــك ؟
يــا أبــن آدم خــرجت مــن الــتــراب وعدت الى التراب .
خــرجت من التراب بلا ذنب وعدت الى التراب وكلك ذنوب .
فإذا ما أنفض الناس عنك وأقبل الليل لتقضي أول ليلة صبحها يوم القيامة !
ليلة لايؤذن فيها الفـــجـــــر.
لم يقل المؤذن فيها حي على الصلاة .
أنــــــتــــــهــــــــت الــصــــلاة .
أنـــــتــــــهـــــت الــعـــبــادات .
أن الذي سيؤذن فجرها إســــرافيل !
أيــتــها الــعــظـــام الــنــخــرة ؟
أيـــتـــهــا اللــحـــوم المــتـــنــاثرة ؟
قومي لفصل القضاء بين يدي الله رب العالمين .
أن الله يقول : (( ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ))
ويقول أيضا : (( وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ))
عندما يقبل عليك الليل في أول يوم في قبرك
ينادي عليك مالك الملك وملك الملوك يقول لك
يــا أبــن آدم رجعوا وتركوك في التراب
دفنوك ولو ظلوا معك مـا نفعوك
ولم يبق لك إلا أنا الحي الذي لا أموت
يــا أبــن آدم من تواضع لله رفعه ومن تكبر وضعه الله
عبدي أطعتنا فــقــربــنــاك
وعــصــيــتــنا فأمهلناك
ولو عــدت إلــيــنا بعد ذلك قــبــلــناك
إني ولأنس والجن في نبأ عظيم
أأخــلــق ويــعــبد غــيــري ؟
أأرزق ويشكر غــيــري ؟
خيري الى العباد نازل وشرهم الي صاعد
أتحبب أليهم بنعمي وأنا الغني عنهم
ويتباغضون عني بالمعاصي وهم أفقر شئ إلي .
أسأل الله أن يخفف عنا العذاب ويبعد عنا النار
ويوفقنا لما هو خير وصلاح لهذه الأمة
وأن يحشرنا مع الصديقين والشهداء والصالحـــــــين
منقووووووووول