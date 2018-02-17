معلومة ارعبتني

امنيات

امنيات

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#1
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أنثى
#1
معلومة مرعبة ::
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هل تعلم ماذا يقول لك ملك الموت وانت نائم على خشبة الغسل ؟
يجب ان نعلم جميعا ان هذه الدنيا فانية ولن ينفعنا فى الاخرة فيها مال ولا بنون فكلنا واحد عند الله تعالى واعمالنا هى الحكم ورحمه الله تعالى بنا .
ياتى ملك الموت للانسان وهو على فراش الموت استعدادا للغسل
ينادي عليه ويقول
يا أبن آدم أين سمعك ما أصمك ؟
أيــــن بـــصــــرك ما أعــــمــاك ؟
أيـــن لــســانــك مــــا أخــرســك ؟
أيـــن ريـــحـــك الــطــيــب مــا غــيــرك ؟
أيـــن مــــــالـــــــك مـــا أفــــــقـــــرك ؟
فإذا وضـــــعــت في القبر نادى عليك المــــــلـــلك
يـــا …أبــن آدم جـــمــعــت الــدنــيــا أم الــدنــيــا جــمــعتك ؟
يــا أبـــن آدم تــــركــت الدنــيــا أم الدنــيــا تركتك ؟
يــا أبــن آدم أســتـعــددت لـلـمـوت أم الــمــنـيــة عــاجــلــتــك ؟
يــا أبــن آدم خــرجت مــن الــتــراب وعدت الى التراب .
خــرجت من التراب بلا ذنب وعدت الى التراب وكلك ذنوب .
فإذا ما أنفض الناس عنك وأقبل الليل لتقضي أول ليلة صبحها يوم القيامة !
ليلة لايؤذن فيها الفـــجـــــر.
لم يقل المؤذن فيها حي على الصلاة .
أنــــــتــــــهــــــــت الــصــــلاة .
أنـــــتــــــهـــــت الــعـــبــادات .
أن الذي سيؤذن فجرها إســــرافيل !
أيــتــها الــعــظـــام الــنــخــرة ؟
أيـــتـــهــا اللــحـــوم المــتـــنــاثرة ؟
قومي لفصل القضاء بين يدي الله رب العالمين .
أن الله يقول : (( ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ))
ويقول أيضا : (( وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ))
عندما يقبل عليك الليل في أول يوم في قبرك
ينادي عليك مالك الملك وملك الملوك يقول لك
يــا أبــن آدم رجعوا وتركوك في التراب
دفنوك ولو ظلوا معك مـا نفعوك
ولم يبق لك إلا أنا الحي الذي لا أموت
يــا أبــن آدم من تواضع لله رفعه ومن تكبر وضعه الله
عبدي أطعتنا فــقــربــنــاك
وعــصــيــتــنا فأمهلناك
ولو عــدت إلــيــنا بعد ذلك قــبــلــناك
إني ولأنس والجن في نبأ عظيم
أأخــلــق ويــعــبد غــيــري ؟
أأرزق ويشكر غــيــري ؟
خيري الى العباد نازل وشرهم الي صاعد
أتحبب أليهم بنعمي وأنا الغني عنهم
ويتباغضون عني بالمعاصي وهم أفقر شئ إلي .
أسأل الله أن يخفف عنا العذاب ويبعد عنا النار
ويوفقنا لما هو خير وصلاح لهذه الأمة
وأن يحشرنا مع الصديقين والشهداء والصالحـــــــين
منقووووووووول
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
7 أفريل 2015
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الإعجابات
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الإقامة
الجزائر الحبيبة
#2
هذا الحوار لم يرد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في كتاب الله تعالى ما يدل عليه.
ولا شك أن ما يقوله ملك الموت للميت من أخبار الغيب، وأخبار الغيب لا توخذ إلا من القرآن الكريم والسنة الصحيحة
و الله اعلم ممكن أخي @أبو ليث
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#3
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,170
الإعجابات
22,116
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#3
هذا الحوار لم يرد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في كتاب الله تعالى ما يدل عليه.
ولا شك أن ما يقوله ملك الموت للميت من أخبار الغيب، وأخبار الغيب لا توخذ إلا من القرآن الكريم والسنة الصحيحة
و الله اعلم
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#5
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,170
الإعجابات
22,116
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#5
قال امنيات:
هذا الحوار منقول ونرجو من الأخوة من لديه معلومات إفادتنا أكثر
إضغط للتوسيع...
فعلا أختي ننتظر مرور الأخ أبوليث على الموضوع
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو مُتميز ::
#10
إنضم
14 جانفي 2015
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ذكر
#10
سؤال



هل يوجد دليل من الكتاب أو السنة على هذه الحوار نأمل الإفادة وذكر الدليل وهو كالتالي ؟
يا ابن آدم أتدري ماذا يقول ملك الموت وأنت نائم على خشبة الغسل ... ينادي عليك ويقول يا ابن آدم أين سمعك ما أصمّك , أين بصرك ما أعماك , أين لسانك ما أخرسك, أين ريحك الطيّب ما غيّرك , أين مالك ما أفقرك .
فإذا وُضِعْتَ في القبر نادى عليك الملك يا ابن آدم جمعت الدنيا أمْ الدنيا جمعتك . يا ابن آدم تركت الدنيا أمْ الدنيا تركتك . يا ابن آدم استعددت للموت أمْ المنيّة عاجلتك , يا ابن آدم خرجت من التراب وعدتَ إلى التراب ... خرجت من التراب بلا ذنب وعدتَ إلى التراب وكلّك ذنوب . فإذا ما انفض الناس عنك وأقبل الليل لتقضي أول ليلة صبحها يوم القيامة , ليلة لا يؤذن فيها الفجر , لم يقل المؤذّن يومها الصلاة خير من النوم ... انتهت الصلاة ... انتهت العبادات ...
إنّ الذي سيؤذّن فجرها هو إسرافيل . أيتها العظام النخرة , أيتها اللحوم المتناثرة قومي لفصل القضاء بين يديّ الله رب العالمين .
إن الله يقول : ونُفِخَ في الصور فجمعناهم جمعاً . ويقول أيضاً : وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً .
عندما يُقبِلْ عليك ليل أول يوم في قبرك ينادي عليك مالك الملك وملك الملوك يقول لك : يا ابن آدم رجعوا وتركوك في التراب , دفنوك ولو ظلّوا معك ما نفعوك , ولمْ يبقَ لك إلا أنا الحيّ الذي لا أموت ... يا ابن آدم من تواضع لله رفعه ومن تكبّر وضعه الله .
عبدي أطعتنا فقرّبناك , وعصيتنا فأمهلناك , ولو عُدْتَ إلينا بعد ذلك قبلناك .

إنّي والإنس والجنّ في نبأ عظيم , أخلُقُ و يُعْبَدُ غيري وأرزق ويُشكر سواي . خيري إلى العباد نازل وشرّهم إليّ صاعد . أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغنيّ عنهم ويتباغضون عنّي بالمعاصي وهم أفقر شيء إليّ .
من عاد منهم ناديته من قريب ومن بعُدَ منهم ناديته من بعيد . أهل الذكر أهل عبادتي , أهل شكري أهل زيادتي , أهل طاعتي أهل محبتي , أهل معصيتي لا أقنّطهم من رحمتي فإن تابوا فأنا حبيبهم فإنّي أحبّ التوابّين وأحب المتطهرين , وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهّرهم من الذنوب والمعاصي . الحسنة عندي بعشر أمثالها وأزيد والسيئة بمثلها وأعفوا أنا أرأف بعبادي من الأم بولدها ...
الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الحوار لم يرد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في كتاب الله تعالى ما يدل عليه.
ولا شك أن ما يقوله ملك الموت للميت من أخبار الغيب، وأخبار الغيب لا توخذ إلا من القرآن الكريم والسنة الصحيحة، وراجع الجواب: 6255.
والله أعلم.
 
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