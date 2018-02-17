مساعدة أستفسار حول أحسن محفظة للبتكوين

Bugatti

Bugatti

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
5 ديسمبر 2015
المشاركات
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الإعجابات
49
النقاط
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الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أريد استفسار إخوتي الكرام وخاصة الخبراء عن أحسن بنك أو محفظة للبتكوين، لأني مهتم بمعرفة أحسن حساب بنكي لعملة البتكوين من ناحية الأمان والثقة وكذلك الأقل في العمولة.

وشكرا للجميع
 
Ra HiiM

Ra HiiM

:: عضو منتسِب ::
#3
إنضم
7 مارس 2018
المشاركات
14
الإعجابات
0
النقاط
2
العمر
18
الإقامة
سطيف
الجنس
ذكر
#3
البلوكشاين Blockchain رغم ارتفاع العمولة نوعا ما
 
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