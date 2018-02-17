Bugatti
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 5 ديسمبر 2015
- المشاركات
- 436
- الإعجابات
- 49
- النقاط
- 7
- الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد استفسار إخوتي الكرام وخاصة الخبراء عن أحسن بنك أو محفظة للبتكوين، لأني مهتم بمعرفة أحسن حساب بنكي لعملة البتكوين من ناحية الأمان والثقة وكذلك الأقل في العمولة.
وشكرا للجميع
أريد استفسار إخوتي الكرام وخاصة الخبراء عن أحسن بنك أو محفظة للبتكوين، لأني مهتم بمعرفة أحسن حساب بنكي لعملة البتكوين من ناحية الأمان والثقة وكذلك الأقل في العمولة.
وشكرا للجميع