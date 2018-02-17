السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أريد استفسار إخوتي الكرام وخاصة الخبراء عن أحسن بنك أو محفظة للبتكوين، لأني مهتم بمعرفة أحسن حساب بنكي لعملة البتكوين من ناحية الأمان والثقة وكذلك الأقل في العمولة.



وشكرا للجميع ​