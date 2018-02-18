حدود التحمل في الحياة الزوجية

ليليا مرام
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السلام عليكم جميعا رواد القسم أهلا وسهلا بكم جميعا
الحياة الزوجية ليست كلام معسول كل الوقت ولا كلام حب وغرام الحياة الزوجية مجموعة ظروف تمر على الزوجية والسعادة تكمن في تعاون هذين الزوجية على أعباء الحياة كلها لهذا تسمى الزوجة بشريكة الحياة ويسمى الزوج بشريك الحياة
ولكن دعونا نقف أمام شيء مهم وضروري برأي الشخصي يجب على كل مقبل على الزواج أن يسأله للطرف الثاني
السؤال برأي هو
إلى أي مدى قد تستطيع التحمل ..
لا مانع لدي أنى أسأل خطيبي أو الرجل الذي سأعيش معه على قدرته على التحمل فأطرح عدة أسئلة هو مجبر على الإجابة بصدق عنها
هل تتحملني إن مرضت .... ولا اقصد المرض اليوم بل المرضي المستعصي أو المزمن ؟
هل تتحملني في حالة عسفت بي الأقدار ولم أنجب ؟
هل تتحلمني إن حدث وأن كثرت المشاكل وكنت بين الخيارين هل ستختاني في كل الأحوال ؟
بشكل عام هل أنت يا زوجي مستعد لتحمل الحياة معي مهما كانت ومهما تغيرت الظروف فأنا لن أبقى على في نفس السن ولن أبقى بنفس الجمال ولن تبقى نفسيتي دائما على نفس الحال فهل سوف تكون انت ذاك الزوج الذي أحسنت إختياره
نأتي الآن للرجل الذي ينتظر الكثير من المرأة أن تكون متفهمة ومحبة لأهله ومقدرة لظروفه وغير متطلبة والكثير والكثير بنفس حاجة المرأة لمعرفة مقدار تحمله الرجل أيضا محتاج لمعرفة أن هذه المرأة التي إختارها هي نعم الإختيار وهي قادرة على تحمل الحياة معه
وأظن لديه العديد من الأسئلة لهذه الزوجة نترك الأعضاء الكرام يضعونها
أقول ما الأصل في معرفة القدرة على التحمل بمعنى آخر مالذي يجعل أحد الطرفين قادر على العطاء للطرف الآخر والتحمل من أجله
بالدرجة أولى أنا اظن أن الحب هو العامل الأساسي فالمرأة التي تحب زوجها تضحي وتتحمل من أجله
التربية والأصل ..... تربية المرأة والرجل أيضا تجعل كل منهما إنسان قنوع متفهم لظروف الحياة فالتربية والأصل الطيب تعلب الدور المهم في تكوين مفهوم الزواج لدى كل منهما
الصبر ...... الصبر لدى الطرفين مهم جدا نحن بشر ونخطئ ونصيب ونتعصب ونهدأ إحدى أهم اسس قدرة التحمل الصبر ومعروف جدا أن المرأة معروفة بصبرها على الحياة مع الرجل أكثر من الرجل فالمرأة عودها المجتمع أن تتحمل من أجل الحفاظ على بيتها وأسرتها بعكس الرجل الذي يعرف ان المرأة معه لكي تتحمل فيخطئ وهي تتحمل
انا برأيي هذه هي إحدى أهم العوامل التي تجعل قدرة التحمل عند كل منهما كبيرة وتجعل الحياة مهما كانت صعبة بأعينهما هينة
نقاشكم
أنت كرجل برأيك ماهي شروطك التي تضعها للمرأة حتى تعرف قدرة تحملها ؟
أنت كإمرأة لو سألت شريك حياتك عن قدروة تحمله ما كنت ستقولين وكي تثقين أنه سوف يقوم بها ؟
انا ذكرت عوامل تؤكد قدرة كل منهما على التحمل ماهي العوامل التي تساعد الشخص على تحمل الحياة برأيكم ؟
انتم كمتزوجين عندما واجهتم الحياة الزوجية ما رأيكم بالطرف الآخر وقدرة تحمله
شكرا لكم الموضوع لكم
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