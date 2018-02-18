حدود التحمل في الحياة الزوجية

ليليا مرام

ليليا مرام

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#1
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#1

m5zn_ae83a10133f32e9[1].gif


السلام عليكم جميعا رواد القسم أهلا وسهلا بكم جميعا
الحياة الزوجية ليست كلام معسول كل الوقت ولا كلام حب وغرام الحياة الزوجية مجموعة ظروف تمر على الزوجية والسعادة تكمن في تعاون هذين الزوجية على أعباء الحياة كلها لهذا تسمى الزوجة بشريكة الحياة ويسمى الزوج بشريك الحياة
ولكن دعونا نقف أمام شيء مهم وضروري برأي الشخصي يجب على كل مقبل على الزواج أن يسأله للطرف الثاني

السؤال برأي هو

إلى أي مدى قد تستطيع التحمل ..



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لا مانع لدي أنى أسأل خطيبي أو الرجل الذي سأعيش معه على قدرته على التحمل فأطرح عدة أسئلة هو مجبر على الإجابة بصدق عنها
هل تتحملني إن مرضت .... ولا اقصد المرض اليوم بل المرضي المستعصي أو المزمن ؟
هل تتحملني في حالة عسفت بي الأقدار ولم أنجب ؟
هل تتحلمني إن حدث وأن كثرت المشاكل وكنت بين الخيارين هل ستختاني في كل الأحوال ؟
بشكل عام هل أنت يا زوجي مستعد لتحمل الحياة معي مهما كانت ومهما تغيرت الظروف فأنا لن أبقى على في نفس السن ولن أبقى بنفس الجمال ولن تبقى نفسيتي دائما على نفس الحال فهل سوف تكون انت ذاك الزوج الذي أحسنت إختياره

نأتي الآن للرجل الذي ينتظر الكثير من المرأة أن تكون متفهمة ومحبة لأهله ومقدرة لظروفه وغير متطلبة والكثير والكثير بنفس حاجة المرأة لمعرفة مقدار تحمله الرجل أيضا محتاج لمعرفة أن هذه المرأة التي إختارها هي نعم الإختيار وهي قادرة على تحمل الحياة معه

وأظن لديه العديد من الأسئلة لهذه الزوجة نترك الأعضاء الكرام يضعونها


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أقول ما الأصل في معرفة القدرة على التحمل بمعنى آخر مالذي يجعل أحد الطرفين قادر على العطاء للطرف الآخر والتحمل من أجله
بالدرجة أولى أنا اظن أن الحب هو العامل الأساسي فالمرأة التي تحب زوجها تضحي وتتحمل من أجله
التربية والأصل ..... تربية المرأة والرجل أيضا تجعل كل منهما إنسان قنوع متفهم لظروف الحياة فالتربية والأصل الطيب تعلب الدور المهم في تكوين مفهوم الزواج لدى كل منهما
الصبر ...... الصبر لدى الطرفين مهم جدا نحن بشر ونخطئ ونصيب ونتعصب ونهدأ إحدى أهم اسس قدرة التحمل الصبر ومعروف جدا أن المرأة معروفة بصبرها على الحياة مع الرجل أكثر من الرجل فالمرأة عودها المجتمع أن تتحمل من أجل الحفاظ على بيتها وأسرتها بعكس الرجل الذي يعرف ان المرأة معه لكي تتحمل فيخطئ وهي تتحمل

1518968618253.png


انا برأيي هذه هي إحدى أهم العوامل التي تجعل قدرة التحمل عند كل منهما كبيرة وتجعل الحياة مهما كانت صعبة بأعينهما هينة

نقاشكم

أنت كرجل برأيك ماهي شروطك التي تضعها للمرأة حتى تعرف قدرة تحملها ؟
أنت كإمرأة لو سألت شريك حياتك عن قدروة تحمله ما كنت ستقولين وكي تثقين أنه سوف يقوم بها ؟
انا ذكرت عوامل تؤكد قدرة كل منهما على التحمل ماهي العوامل التي تساعد الشخص على تحمل الحياة برأيكم ؟
انتم كمتزوجين عندما واجهتم الحياة الزوجية ما رأيكم بالطرف الآخر وقدرة تحمله

شكرا لكم الموضوع لكم

 
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ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
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#2
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#2
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لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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#3
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#3
السلام عليكم
يا سلام وأخيرا رجعت مواضيعك
عجبني الموضوع بزااف ^^
لي عودة ان شاء الله، نوجد تراموايي ونجي ههه
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
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أنثى
#4
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم
يا سلام وأخيرا رجعت مواضيعك
عجبني الموضوع بزااف ^^
لي عودة ان شاء الله، نوجد تراموايي ونجي ههه
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وعليكم السلام مريومة
ايه وانا نوجد البرتقال نعصر ههههه الكوكا هردتني هشاشة عظام وترمواي نتاعك لازملو قعدة وعصير وشوي تبناج :love::love::love:
 
حہسہــــأمہ

حہسہــــأمہ

:: عضو مُشارك ::
#5
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عين وسارة - الجلفة
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ذكر
#5
السلام عليكم

بالنسبة إلي الزوجة الصالحة والمثالية هي من تتحمل زوجها في السراء والضراء يعنــــي ===) هي اللي ماتلوموش ادا كان زوالي وماعندوش
هي اللي كي يكون زعفان تفرحو هي اللي كي يكون مريض تعاونو، هي اللي تحترم la famille ديالو وتحترمو هو قدام عايلتو وهي اللي تسهر على تربية ولادها وتزرع فيهم الأخلاق العالية والقلب الطيب

تحياتي
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#7
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أنثى
#7
قال حہسہــــأمہ:
السلام عليكم

بالنسبة إلي الزوجة الصالحة والمثالية هي من تتحمل زوجها في السراء والضراء يعنــــي ===) هي اللي ماتلوموش ادا كان زوالي وماعندوش
هي اللي كي يكون زعفان تفرحو هي اللي كي يكون مريض تعاونو، هي اللي تحترم la famille ديالو وتحترمو هو قدام عايلتو وهي اللي تسهر على تربية ولادها وتزرع فيهم الأخلاق العالية والقلب الطيب

تحياتي
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السلام عليكم أخي حسام أهلا وسهلا بيك
نعم هذا واجب على كل زوجة وانت برأيك زوجتك يجب أن تتوفر فيها كل هذا ولكن سؤال هل انت سوف تطلب منها هذا او تحدثها عنه وبرأيك كيف تتأكد أنها سوف تكون على العهد باقية بمعنى كيف تعرف انه مجرد كلام منها وبعدها تكشر عن أنيابها وهذا يحدث فعلا
وانت كزوج هل سوف تتحملها كيما كانت أتمنى الإجابة بكل صراحة والذي قد لا تتحمله
وتحياتي لك شكرا
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#8
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#8
قال Malika Tlm:
السلام عليكم
حبيبتي نورت اللمة بحضورك وين هربتي وخليتينا
موضوع هااايل سوف اعود ان شاءالله
تحياتي
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السلام عليكم مليكة أهلا وسهلا غاليتي حبيت نتقلش شوي ههههه
تسلمي غاليتي ومرورك الأروع أنتظر ردك
شكرا لك
 
حہسہــــأمہ

حہسہــــأمہ

:: عضو مُشارك ::
#9
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عين وسارة - الجلفة
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ذكر
#9
قال ليليا مرام:
السلام عليكم أخي حسام أهلا وسهلا بيك
نعم هذا واجب على كل زوجة وانت برأيك زوجتك يجب أن تتوفر فيها كل هذا ولكن سؤال هل انت سوف تطلب منها هذا او تحدثها عنه وبرأيك كيف تتأكد أنها سوف تكون على العهد باقية بمعنى كيف تعرف انه مجرد كلام منها وبعدها تكشر عن أنيابها وهذا يحدث فعلا
وانت كزوج هل سوف تتحملها كيما كانت أتمنى الإجابة بكل صراحة والذي قد لا تتحمله
وتحياتي لك شكرا
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وعليكم السلام أخيتي

لا يعني لا يجب أن يتوفر فيها كل هذا ولكن الأهم أن تكون فتاة خلوقة تخاف الله والناس تدعو لوالديها لحسن تربيتهم لها وهذا شرف كبير لها ولوالديها، أما بالنسبة لسؤالك على كيف سأتأكد مما قالته لي عنها هو أنني سأستخير الله وأرى ماذا سيقدم لي، ولا تنسي أن الطيبون للطيبات وإن حدث عكس ما قالته لي، سأحاول إصلاحها وإرشادها إلى طريق الحق وربي يرزقنا الأزواج الصالحة

تحياتي
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#10
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أنثى
#10
قال حہسہــــأمہ:
وعليكم السلام أخيتي

لا يعني لا يجب أن يتوفر فيها كل هذا ولكن الأهم أن تكون فتاة خلوقة تخاف الله والناس تدعو لوالديها لحسن تربيتهم لها وهذا شرف كبير لها ولوالديها، أما بالنسبة لسؤالك على كيف سأتأكد مما قالته لي عنها هو أنني سأستخير الله وأرى ماذا سيقدم لي، ولا تنسي أن الطيبون للطيبات وإن حدث عكس ما قالته لي، سأحاول إصلاحها وإرشادها إلى طريق الحق وربي يرزقنا الأزواج الصالحة

تحياتي
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فعلا تصرف حكيم منك وعقلاني وفعلا الطيبون للطيبات ولكن كثيرون طيبون وكان نصيبهم نساء خبيثات والعكس والرائع في ردك أنك سوف تتحمل وتحاول إصلاحها
رزقك الله الزوجة الصالحة أخي الكريم
شكرا لك
 
حہسہــــأمہ

حہسہــــأمہ

:: عضو مُشارك ::
#11
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الإقامة
عين وسارة - الجلفة
الجنس
ذكر
#11
العفو أختي، لكن لازم عليك تفهمي حاجة بزاف مليح أنو مشي أي واحد يبانلك طيب بلي هو راه طيب صح
كاين ناس رانا نشوفو فيهم رجال يلتزمون المساجد ولباس محترم و .... الخ لكن ما لا نعلمه أمور كارثية
وتاني بالنسبة لهادوك اللي يلبسو الجلباب و كذا، دوك راه ولا الجلباب لامود خخخخ
هههه والله تحيري وقت وصلنا ليه

ربي يهدينا للخير
 
izinou

izinou

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#12
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سكيكدة
#12
السلام عليكم
اول شيئ مثلما قلتي عليك ان تعرف من تختار فمعاشرتك لها ستعرفها و يجب ان تهتم بها:love: و تطلع على كل شيئ جديد بها فالمراة كالمغامرة:unsure: كل يوم تستكشف شيئ جديد و هناك ايضا شيئ يجب دائما ان تضع من تحب كالعائلة ليس ان مجرد يحدث شيء يبدأ الانسان يفكر في الابتعاد و الافتراق ولو كان اخوك او والديك و حدث مشكل هل ستتركه ام انك تتشاورو و تحلو المشكل فكدالك الزوج(ة) يجب ان تضعه في تلك المرتبة و رفقا بالقوارير لتعش هنيئا ;)
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#13
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#13
السلام عليكم
عُدنا من جديد ^^
بارك الله فيك حبيبتي ليليا على هذا الموضوع المميز كعادتك دائما
فقد مللنا من مواضيع الزواج التي تتضمن مواصفات شريك الحياة من جمال ومال وغيرها من الأمور الأخرى
لأننا دائما مانتحدث عن البدايات ونسينا أنه ما بعد البدايات حياة طويلة مليئة بالظروف الجيدة وكذلك
الظروف الصعبة، وما أكثرها من ظروف صعبة بحيث الحياة ليست جنة وهنا يظهر معدن كل من الزوج
والزوجة، ولنثري الموضوع بآرائنا وأفكارنا ونستفيد منها سأجيب على أسئلتك ومن وجهة نظري
بسم الله

أنت كإمرأة لو سألت شريك حياتك عن قدرة تحمله ما كنت ستقولين وكي تثقين أنه سوف يقوم بها ؟

قبل الإجابة عن لب السؤال فإن الثقة في الطرف الآخر ليست مضمونة في كل الأحوال سواء من الرجل
أو الإمرأة، كثيرون هم الأوفياء وكثيرون هم الذين يقطعون وعودًا كأنها خُطّت على الحجر فلا يتراجعون عنها
ولكن هناك من تغيره الظروف والإنسان ضعيف، لذلك سأضع دائما نسبة صغيرة تتضمن عدم قدرة
الطرف الثاني على تحمل وعوده المتعلقة بهذا الموضوع، فالله وحده يعلم الغيب
أما بالعودة للب السؤال، أظن أن اسئلتي لا تختلف عن أسئلتكِ كثيرا اختي ليليا، المرض المزمن بحيث الحياة
لن تبقيني شابة، كما ذكرتِ سأكبر وأمرض وأنا اخترت شريك حياة يكون أهلًا لتحمّل كِبري وليس صغري
ففي صغري وشبابي الجميع يستطيعون تحملي، فنحن نبحث عن طرفٍ يكمّلنا من كلّ النواحي وليس مجرد
زوج يجتمع اِسمه وإسمي على دفتر واحد وانتهى، وكذلك عليّ أن أكون له بالمثل فإن وجد في ما يريده
سيكون لي كما أريد، ربّما المرض أهم نقطة أما بقية الشروط ربما قدرة تحمّله أخطائي وعثراتي فكلّنا
نخطىء وأكيد أن تكون أخطاء تُغتفر، تحمّله كذلك شكلي مهما كان فسيأتي يوم أكون فيه مريضة ومتعبة
وكما قلتِ لن أبقى دائما جميلة ونفسيتي سليمة، بحيث عليه أحيانا أن يتحمّل نفسيتي المتعبة بالمقابل
أن أتحمّل نفسيته المتعبة كذلك عندما أكون في حالٍ جيّدة

انا ذكرت عوامل تؤكد قدرة كل منهما على التحمل ماهي العوامل التي تساعد الشخص على تحمل الحياة برأيكم ؟

كما ذكرتُ قبل قليل فإن كلّ من الطرفين سيكون للطرف الآخر مثلما يريد إن وجده هو كما يريد، يعني إذا
وجدت المرأة مايميّز زوجها من أخلاق وصبر وغيره ستكون له كما يريد وكذلك الرجل، فالرجل إن وجد إمرأة
صبورة تتحمّل بالأخص ظروفه المادية (لأنني أرى الظروف المادية ترتبط بالرجل مثلما ترتبط الظروف النفسية بالمرأة)
فإن وجد مثلا زوجة لا تتذمر من وضعه المادي وتصبر عليه وعلى الحياة معه وتمِّده بالعطف والحنان وتهتم بأهله
وتسعى لكسب رضاه والأهم من هذا كسب رضا الله عز وجل، فبالتالي عندما تتعرّض لظروف صعبة كالتأخر في الإنجاب
أو المرور بمرض ما سيتذكر وقوفها لجانبه والأهم من هذا ستصبح زوجته جزءا لا يتجزأ منه كطفلته لا يمكنه
التخلي عنها ويقف معها في أصعب ظروفها، كذلك الزوجة عندما تجد زوجا محبّ، زوجا يحب أهلها يقدّرها ويصبر عليها
مهما كانت ظروفها ودائما ما يعاملها ككلّه وليس كنصفه وفقط، بالتالي ستعتبره أباها وكنزها الثمين واليد
التي سترافقها للجنة، عندها مهما حدث معه ستصبر معه وعليه، فعندما يكون الزوجان كالشخص الواحد لن يبعدهما
ولن يفرقهما عن بعضهما البعض أصعب الظروف، لأن ماجمعهما ليس عقدا على ورق بل علاقة مقدسة تجمع روحين
لا إسمين، لذلك على كل من الطرفين أن يتميّز بالعقل الواعي حتى تكون حياتهما سعيدة ومتكاملة

وانتهى تراموايي هههه، ان شاء الله نكون جاوبت في المعقول
وشكرا مجددا على الموضوع
تحياتي




 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#14
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أنثى
#14
قال حہسہــــأمہ:
العفو أختي، لكن لازم عليك تفهمي حاجة بزاف مليح أنو مشي أي واحد يبانلك طيب بلي هو راه طيب صح
كاين ناس رانا نشوفو فيهم رجال يلتزمون المساجد ولباس محترم و .... الخ لكن ما لا نعلمه أمور كارثية
وتاني بالنسبة لهادوك اللي يلبسو الجلباب و كذا، دوك راه ولا الجلباب لامود خخخخ
هههه والله تحيري وقت وصلنا ليه

ربي يهدينا للخير
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والله يا أخي لست ممن يحكمون بالمظاهر خدعنا كثيرا في أناس بلباس التدين وأناس ظنناهم فاسدون ولكن قلوبهم طاهرة أنا أحكم بالمعاملة والعشرة ولا أحكم على الإنسان من مظهره
اما جلباب متحضر فحدث ولا حرج الوان وحذاء رياضي وماكياج وسروال منتفخ مع خمار كبير يعني جلباب ههه
الله يسترنا ويستر أيامنا اللي جاية
شكرا جزيلا على الحضور المميز وسوف أضيفك لقائمة الإشارات يشرفني حضورك في مواضيعي شكرا
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#15
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أنثى
#15
قال izinou:
السلام عليكم
اول شيئ مثلما قلتي عليك ان تعرف من تختار فمعاشرتك لها ستعرفها و يجب ان تهتم بها:love: و تطلع على كل شيئ جديد بها فالمراة كالمغامرة:unsure: كل يوم تستكشف شيئ جديد و هناك ايضا شيئ يجب دائما ان تضع من تحب كالعائلة ليس ان مجرد يحدث شيء يبدأ الانسان يفكر في الابتعاد و الافتراق ولو كان اخوك او والديك و حدث مشكل هل ستتركه ام انك تتشاورو و تحلو المشكل فكدالك الزوج(ة) يجب ان تضعه في تلك المرتبة و رفقا بالقوارير لتعش هنيئا ;)
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السلام عليكم أهلا وسهلا أخي
نعم فعلا المرأة كل يوم معها جديد تكتشف في شخصيتها أمور كثيرة فهي تتعامل مع المواقف يوميا تجعل نفستها تتغير
نعم كلام جميل التريث في التعامل مع المرأة هناك رجال عند أول مشكلة يفكر في الطلاق ولا يصبر ولا يعذر هذه المرأة يجب التريث في المعاملة من الطرفين
رفقا بالقوارير ما أوصاه نبينا الحبيب عليه صلوات الله ولكن للأسف صارت القوارير في خبر كان في زمننا
شكرا لك سرتني مشاركتك
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#16
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#16
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم
عُدنا من جديد ^^


وعليكم السلام مريومة أهلا وسهلا نورت الموضوع

بارك الله فيك حبيبتي ليليا على هذا الموضوع المميز كعادتك دائما
فقد مللنا من مواضيع الزواج التي تتضمن مواصفات شريك الحياة من جمال ومال وغيرها من الأمور الأخرى
لأننا دائما مانتحدث عن البدايات ونسينا أنه ما بعد البدايات حياة طويلة مليئة بالظروف الجيدة وكذلك
الظروف الصعبة، وما أكثرها من ظروف صعبة بحيث الحياة ليست جنة وهنا يظهر معدن كل من الزوج
والزوجة، ولنثري الموضوع بآرائنا وأفكارنا ونستفيد منها سأجيب على أسئلتك ومن وجهة نظري

اكيد وهذا الهدف من الموضوع التفكير في ما وراء الزواج فالزواج في أوله كله جميل وكله أحلام وردية ولكنها الحياة ليس مسلسل حب وكلام معسول بل ظروف تحتمها الحياة على الطرفين ونفسية تتغير مع هذه الظروف

بسم الله

أنت كإمرأة لو سألت شريك حياتك عن قدرة تحمله ما كنت ستقولين وكي تثقين أنه سوف يقوم بها ؟

قبل الإجابة عن لب السؤال فإن الثقة في الطرف الآخر ليست مضمونة في كل الأحوال سواء من الرجل
أو الإمرأة، كثيرون هم الأوفياء وكثيرون هم الذين يقطعون وعودًا كأنها خُطّت على الحجر فلا يتراجعون عنها
ولكن هناك من تغيره الظروف والإنسان ضعيف، لذلك سأضع دائما نسبة صغيرة تتضمن عدم قدرة
الطرف الثاني على تحمل وعوده المتعلقة بهذا الموضوع، فالله وحده يعلم الغيب
أما بالعودة للب السؤال، أظن أن اسئلتي لا تختلف عن أسئلتكِ كثيرا اختي ليليا، المرض المزمن بحيث الحياة
لن تبقيني شابة، كما ذكرتِ سأكبر وأمرض وأنا اخترت شريك حياة يكون أهلًا لتحمّل كِبري وليس صغري
ففي صغري وشبابي الجميع يستطيعون تحملي، فنحن نبحث عن طرفٍ يكمّلنا من كلّ النواحي وليس مجرد
زوج يجتمع اِسمه وإسمي على دفتر واحد وانتهى، وكذلك عليّ أن أكون له بالمثل فإن وجد في ما يريده
سيكون لي كما أريد، ربّما المرض أهم نقطة أما بقية الشروط ربما قدرة تحمّله أخطائي وعثراتي فكلّنا
نخطىء وأكيد أن تكون أخطاء تُغتفر، تحمّله كذلك شكلي مهما كان فسيأتي يوم أكون فيه مريضة ومتعبة
وكما قلتِ لن أبقى دائما جميلة ونفسيتي سليمة، بحيث عليه أحيانا أن يتحمّل نفسيتي المتعبة بالمقابل
أن أتحمّل نفسيته المتعبة كذلك عندما أكون في حالٍ جيّدة

والله يا أختي مريم أنا معك المرض أهم شي كوني مريضة فأظن الصحة أهم شيء ولكن المرض ليس له سن معين ليس شرط حتى تكبري عفاك الله من شر لكنه أمر ملزوم كثيرات رأيتهن تزوجن صغيرات السن ومرضن هناك من إعتنى بها زوجها وتحمل وهناك من طلقها وآخر مرة رأيت فتاة أصيبت بسرطان الثدي وهي جميلة جدا وصغيرة السن ومن المفروض كانت بينهما علاقة حب وتزوجا بعدها طلقها وفي في فراش المرض وكتب الله ان تتعافى وتعود لحياتها العادية تخيلي صدمة أن يرميك زوجك الذي ظننت ان يكون سند لك
وهناك نساء أيضا من تتحمل هذا وهناك من لا عندما مريض والدي بالسرطان كنت اشاهد امي كيف تعتني به وكيف وقفت بجانبه حتى دقيقة موته ورأيت حالة رجل كان بنفس القسم حيث كنت رمته زوجته بالمستشفى وهو كان مشول وخلعته وهو بالمستشفى وتركته لأشهر ولا تزوره حتى اخبروه انها طلبت الخلع وحصلت على الطلاق تخيلي موقفه
هذا هو المهم المرض ان يكون شريكك مستعد لتحملك وانت مريضة وتعرفين جيدا ما حدث لي وتلك خير قصة والحمد لله كنا في البداية



انا ذكرت عوامل تؤكد قدرة كل منهما على التحمل ماهي العوامل التي تساعد الشخص على تحمل الحياة برأيكم ؟

كما ذكرتُ قبل قليل فإن كلّ من الطرفين سيكون للطرف الآخر مثلما يريد إن وجده هو كما يريد، يعني إذا
وجدت المرأة مايميّز زوجها من أخلاق وصبر وغيره ستكون له كما يريد وكذلك الرجل، فالرجل إن وجد إمرأة
صبورة تتحمّل بالأخص ظروفه المادية (لأنني أرى الظروف المادية ترتبط بالرجل مثلما ترتبط الظروف النفسية بالمرأة)
فإن وجد مثلا زوجة لا تتذمر من وضعه المادي وتصبر عليه وعلى الحياة معه وتمِّده بالعطف والحنان وتهتم بأهله
وتسعى لكسب رضاه والأهم من هذا كسب رضا الله عز وجل، فبالتالي عندما تتعرّض لظروف صعبة كالتأخر في الإنجاب
أو المرور بمرض ما سيتذكر وقوفها لجانبه والأهم من هذا ستصبح زوجته جزءا لا يتجزأ منه كطفلته لا يمكنه
التخلي عنها ويقف معها في أصعب ظروفها، كذلك الزوجة عندما تجد زوجا محبّ، زوجا يحب أهلها يقدّرها ويصبر عليها
مهما كانت ظروفها ودائما ما يعاملها ككلّه وليس كنصفه وفقط، بالتالي ستعتبره أباها وكنزها الثمين واليد
التي سترافقها للجنة، عندها مهما حدث معه ستصبر معه وعليه، فعندما يكون الزوجان كالشخص الواحد لن يبعدهما
ولن يفرقهما عن بعضهما البعض أصعب الظروف، لأن ماجمعهما ليس عقدا على ورق بل علاقة مقدسة تجمع روحين
لا إسمين، لذلك على كل من الطرفين أن يتميّز بالعقل الواعي حتى تكون حياتهما سعيدة ومتكاملة


دائما كنت أقول يحبه الله هذا الذي ستكونين شريكة حياته يا مريومة نظرتي لك لا تخيب ابدا
فحفظك الله وحفظ من رباك يا رب

وانتهى تراموايي هههه، ان شاء الله نكون جاوبت في المعقول
وشكرا مجددا على الموضوع
تحياتي




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سلامات اليوم مريومة ترموايك صغير شربت كاس عصير موالفة قرعة كوكا ههههه
اجبت في المعقول جدا
الشكر لك غاليتي
 
زاد الرحيل

زاد الرحيل

:: نجمة اللمة ::
#17
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أنثى
#17
السلام عليكم
الحياة.الزوجية عبارة عن شركة بين الرجل و المرأة لابد من تسييرها بشكل عقلاني حتى تنجح ،و بين فترة و اخرى تعصف الرياح بها و تكون قوية مما يهدد بسقوطها ،ويتطلب ثبوتها عدة امور اهمها. الصبر كما اشرت ليليا
لكن تبفى لشخصية الزوجين دور اكبر ،فالزوجة لابد ان تتحمل عدة امور و تتجاوز عن اخرى و تسامح هفوات زوجها ان لم تكن كبيرة و تغطي على البعض حتى تصل السفبنة لبر الامان
نقطة مهمة اشرت البها غاليتي ليليا و هي المرأة التي لا تنجب فهي دائما الضحية تجدبنها تصبر مع زوجها و تضيع ابنائها و تحرم منهم اذا كان السبب في الزوج ،اما اذا كانت هي السبب فالمسكينة تطلق او يتززوج علبها و لا يراعي مشاعرها مطلقا
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#18
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اللمة
الجنس
أنثى
#18
قال ميلينا:
السلام عليكم
الحياة.الزوجية عبارة عن شركة بين الرجل و المرأة لابد من تسييرها بشكل عقلاني حتى تنجح ،و بين فترة و اخرى تعصف الرياح بها و تكون قوية مما يهدد بسقوطها ،ويتطلب ثبوتها عدة امور اهمها. الصبر كما اشرت ليليا
لكن تبفى لشخصية الزوجين دور اكبر ،فالزوجة لابد ان تتحمل عدة امور و تتجاوز عن اخرى و تسامح هفوات زوجها ان لم تكن كبيرة و تغطي على البعض حتى تصل السفبنة لبر الامان
نقطة مهمة اشرت البها غاليتي ليليا و هي المرأة التي لا تنجب فهي دائما الضحية تجدبنها تصبر مع زوجها و تضيع ابنائها و تحرم منهم اذا كان السبب في الزوج ،اما اذا كانت هي السبب فالمسكينة تطلق او يتززوج علبها و لا يراعي مشاعرها مطلقا
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السلام عليكم أهلا وسهلا ميلينا شكرا على الرد الكريم
نعم اكيد هي شراكة تتطلب الكثير من الحكمة والصبر وكل طرف منهما يكمل الطرف الآخر دون أن يرى نفسه الكامل ويمحي شخصية الطرف الآخر
المرأة التي لا تنجب في وجه المدفع دائما في مجتمعاتنا العربية ككل وليس المجتمع الجزائري فحسب للأسف واكيد لو الرجل يتزوج عليها ولا ينتظر اما هي لو كان لا ينجب فإنها تكمل حياتها مع حرمانها من شعور الأمومة ودون أن تهتم
هذا واقع مجتمعاتنا العربية للأسف
شكرا لك أخي الكريم
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
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#19
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#19
أهلا ليلوش الكحلوش
أنا حسب رأيي لا أعتقد ان أمر أو مقدار تحمل كل طرف يكون بطريقة السؤال و الجواب
ممكن تكون وعود أو شروط
و العشرة هي الوحيدة الكفيلة بالإجابة عن هذا التساؤل
أنا عن نفسي وعدت و فيت بوعدي فصبري و تحملي كبيرين جدا جدا
و مسؤولية البيت مقسمة بيننا حسب القدرة و الإمكانيات و كل واحد عند دوره يقوم بيه
و إذا وقع أمر جديد يجب على الطرف الآخر حسن التصرف و عليه بالبلاء الحسن
لأن الأيام علمتنا أنها دوائر لا استقرار لها
و القادم أكيد سيكون أفضل من اليوم بحول الله تعالى
 
ت

تاج النور

:: عضو منتسِب ::
#20
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#20
انا كي اتزوجت كان عندي مبدا هو انو لازم نتحمل زوجي و نتقبلو و نعيش معاه كل. الظروف كيما كا الحال
و لكن بعد حملي و حدوث لبعض المشلكل مع عايلتو لقيت زوجي انسان اخر عديم المسووليه يتهرب من النقاش يجرح بالكلام اناني تهمو مصلحتو برك و يدير وش عليه بلا ما يراعي شعوري يفرض عليا اماليه و حرمني من اعز احبابي والديا .نطلبو مخال يعطيني نمرض يقلق مني و يكرهني يتعمد يقلقني و انا حامل ما نهموش
صدقوني ما لقيتش الاستقرار حسبت روحي فقدت العايله الي فيها الامان و الاستقرار و الحوار الممتع توحشت دخلت بابا للدار و هو ينادينا واحد واحد توحشت هذيك اللمه على المايده واحنا فرحانين توحشت نشوف والديا يتناقشو على امورنا و بينا مهتمين
قتلتني الوحده و الصدمه من زوجي الي ما يعرفش يعيش
 
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