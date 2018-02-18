حدود التحمل في الحياة الزوجية

السلام عليكم

عُدنا من جديد ^^

وعليكم السلام مريومة أهلا وسهلا نورت الموضوع

بارك الله فيك حبيبتي ليليا على هذا الموضوع المميز كعادتك دائما

فقد مللنا من مواضيع الزواج التي تتضمن مواصفات شريك الحياة من جمال ومال وغيرها من الأمور الأخرى

لأننا دائما مانتحدث عن البدايات ونسينا أنه ما بعد البدايات حياة طويلة مليئة بالظروف الجيدة وكذلك

الظروف الصعبة، وما أكثرها من ظروف صعبة بحيث الحياة ليست جنة وهنا يظهر معدن كل من الزوج

والزوجة، ولنثري الموضوع بآرائنا وأفكارنا ونستفيد منها سأجيب على أسئلتك ومن وجهة نظري

اكيد وهذا الهدف من الموضوع التفكير في ما وراء الزواج فالزواج في أوله كله جميل وكله أحلام وردية ولكنها الحياة ليس مسلسل حب وكلام معسول بل ظروف تحتمها الحياة على الطرفين ونفسية تتغير مع هذه الظروف

بسم الله

أنت كإمرأة لو سألت شريك حياتك عن قدرة تحمله ما كنت ستقولين وكي تثقين أنه سوف يقوم بها ؟

قبل الإجابة عن لب السؤال فإن الثقة في الطرف الآخر ليست مضمونة في كل الأحوال سواء من الرجل

أو الإمرأة، كثيرون هم الأوفياء وكثيرون هم الذين يقطعون وعودًا كأنها خُطّت على الحجر فلا يتراجعون عنها

ولكن هناك من تغيره الظروف والإنسان ضعيف، لذلك سأضع دائما نسبة صغيرة تتضمن عدم قدرة

الطرف الثاني على تحمل وعوده المتعلقة بهذا الموضوع، فالله وحده يعلم الغيب

أما بالعودة للب السؤال، أظن أن اسئلتي لا تختلف عن أسئلتكِ كثيرا اختي ليليا، المرض المزمن بحيث الحياة

لن تبقيني شابة، كما ذكرتِ سأكبر وأمرض وأنا اخترت شريك حياة يكون أهلًا لتحمّل كِبري وليس صغري

ففي صغري وشبابي الجميع يستطيعون تحملي، فنحن نبحث عن طرفٍ يكمّلنا من كلّ النواحي وليس مجرد

زوج يجتمع اِسمه وإسمي على دفتر واحد وانتهى، وكذلك عليّ أن أكون له بالمثل فإن وجد في ما يريده

سيكون لي كما أريد، ربّما المرض أهم نقطة أما بقية الشروط ربما قدرة تحمّله أخطائي وعثراتي فكلّنا

نخطىء وأكيد أن تكون أخطاء تُغتفر، تحمّله كذلك شكلي مهما كان فسيأتي يوم أكون فيه مريضة ومتعبة

وكما قلتِ لن أبقى دائما جميلة ونفسيتي سليمة، بحيث عليه أحيانا أن يتحمّل نفسيتي المتعبة بالمقابل

أن أتحمّل نفسيته المتعبة كذلك عندما أكون في حالٍ جيّدة

والله يا أختي مريم أنا معك المرض أهم شي كوني مريضة فأظن الصحة أهم شيء ولكن المرض ليس له سن معين ليس شرط حتى تكبري عفاك الله من شر لكنه أمر ملزوم كثيرات رأيتهن تزوجن صغيرات السن ومرضن هناك من إعتنى بها زوجها وتحمل وهناك من طلقها وآخر مرة رأيت فتاة أصيبت بسرطان الثدي وهي جميلة جدا وصغيرة السن ومن المفروض كانت بينهما علاقة حب وتزوجا بعدها طلقها وفي في فراش المرض وكتب الله ان تتعافى وتعود لحياتها العادية تخيلي صدمة أن يرميك زوجك الذي ظننت ان يكون سند لك

وهناك نساء أيضا من تتحمل هذا وهناك من لا عندما مريض والدي بالسرطان كنت اشاهد امي كيف تعتني به وكيف وقفت بجانبه حتى دقيقة موته ورأيت حالة رجل كان بنفس القسم حيث كنت رمته زوجته بالمستشفى وهو كان مشول وخلعته وهو بالمستشفى وتركته لأشهر ولا تزوره حتى اخبروه انها طلبت الخلع وحصلت على الطلاق تخيلي موقفه

هذا هو المهم المرض ان يكون شريكك مستعد لتحملك وانت مريضة وتعرفين جيدا ما حدث لي وتلك خير قصة والحمد لله كنا في البداية

انا ذكرت عوامل تؤكد قدرة كل منهما على التحمل ماهي العوامل التي تساعد الشخص على تحمل الحياة برأيكم ؟

كما ذكرتُ قبل قليل فإن كلّ من الطرفين سيكون للطرف الآخر مثلما يريد إن وجده هو كما يريد، يعني إذا

وجدت المرأة مايميّز زوجها من أخلاق وصبر وغيره ستكون له كما يريد وكذلك الرجل، فالرجل إن وجد إمرأة

صبورة تتحمّل بالأخص ظروفه المادية (لأنني أرى الظروف المادية ترتبط بالرجل مثلما ترتبط الظروف النفسية بالمرأة)

فإن وجد مثلا زوجة لا تتذمر من وضعه المادي وتصبر عليه وعلى الحياة معه وتمِّده بالعطف والحنان وتهتم بأهله

وتسعى لكسب رضاه والأهم من هذا كسب رضا الله عز وجل، فبالتالي عندما تتعرّض لظروف صعبة كالتأخر في الإنجاب

أو المرور بمرض ما سيتذكر وقوفها لجانبه والأهم من هذا ستصبح زوجته جزءا لا يتجزأ منه كطفلته لا يمكنه

التخلي عنها ويقف معها في أصعب ظروفها، كذلك الزوجة عندما تجد زوجا محبّ، زوجا يحب أهلها يقدّرها ويصبر عليها

مهما كانت ظروفها ودائما ما يعاملها ككلّه وليس كنصفه وفقط، بالتالي ستعتبره أباها وكنزها الثمين واليد

التي سترافقها للجنة، عندها مهما حدث معه ستصبر معه وعليه، فعندما يكون الزوجان كالشخص الواحد لن يبعدهما

ولن يفرقهما عن بعضهما البعض أصعب الظروف، لأن ماجمعهما ليس عقدا على ورق بل علاقة مقدسة تجمع روحين

لا إسمين، لذلك على كل من الطرفين أن يتميّز بالعقل الواعي حتى تكون حياتهما سعيدة ومتكاملة

دائما كنت أقول يحبه الله هذا الذي ستكونين شريكة حياته يا مريومة نظرتي لك لا تخيب ابدا

فحفظك الله وحفظ من رباك يا رب