~✿ الإســــم المبعثر ✿~ العدد 1

حہسہــــأمہ
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 10 جويلية 2017
- المشاركات
- 75
- الإعجابات
- 157
- النقاط
- 505
- الإقامة
- عين وسارة - الجلفة
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمان الرحيم
مرحبا بكم أحبائي أعضاء منتديات اللمة الجزائرية عامة ومنتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء خاصة
فكــــرة الموضوع:
في كل عدد أضع لكم سؤال جديد والمطلوب منكم الإجابة عليه
والسؤال هو: أقوم بوضع إسم عضو ولكن يكون مبعثر وعليكم ترتيبه ووضع إسم العضو اللماوي الصحيح كما هو
والعضو المختار يكون أحد الأعضاء المميزين
والفائز الأسرع بالمسابقة يقوم الأعضاء الاخرين بعمل تقييم له على مشاركته
أتمنى من جميع الأعضاء المشاركة
قانون الموضوع:
- لكل عضو الحق في الإجابة مرة واحدة فقط
الهدف من الموضوع:
زيادة المحبة والأخوة بين الأعضاء بالمسابقات والفعاليات الترفيهية
تحيات أخوكم في الله حسام