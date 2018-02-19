~✿ الإســــم المبعثر ✿~ العدد 1

السلام عليكم

فكرة جد جميلة أخي الكريم

وفكرة جديدة على المنتدى تستحق الختم

لكن نظن مكانها في قسم الالعاب رايح يكون أفضل

يعني خلي الموضوع هنا يمكن ينقلوه لقسم الالعاب

ويمكن يخليوه هنا، وقبل ما تبدا اللعبة دير إشارة

لأكبر عدد من الأعضاء وكي تشوف كاين تفاعل

نبداو اللعبة ان شاء الله ^^

وبالتوفيق ​