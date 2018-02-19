~✿ الإســــم المبعثر ✿~ العدد 1

حہسہــــأمہ

حہسہــــأمہ

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
10 جويلية 2017
المشاركات
75
الإعجابات
157
النقاط
505
الإقامة
عين وسارة - الجلفة
الجنس
ذكر
#1


بسم الله الرحمان الرحيم

مرحبا بكم أحبائي أعضاء منتديات اللمة الجزائرية عامة ومنتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء خاصة



فكــــرة الموضوع:

في كل عدد أضع لكم سؤال جديد والمطلوب منكم الإجابة عليه

والسؤال هو: أقوم بوضع إسم عضو ولكن يكون مبعثر وعليكم ترتيبه ووضع إسم العضو اللماوي الصحيح كما هو

والعضو المختار يكون أحد الأعضاء المميزين

والفائز الأسرع بالمسابقة يقوم الأعضاء الاخرين بعمل تقييم له على مشاركته

أتمنى من جميع الأعضاء المشاركة



قانون الموضوع:

- لكل عضو الحق في الإجابة مرة واحدة فقط



الهدف من الموضوع:

زيادة المحبة والأخوة بين الأعضاء بالمسابقات والفعاليات الترفيهية



تحيات أخوكم في الله حسام





 
حہسہــــأمہ

حہسہــــأمہ

:: عضو منتسِب ::
#6
إنضم
10 جويلية 2017
المشاركات
75
الإعجابات
157
النقاط
505
الإقامة
عين وسارة - الجلفة
الجنس
ذكر
#6
مبروك أختي @Queen Fati أنتِ الفائزة الأسرع لكن للأسف لا يوجد تفاعل

@KYDO SAN واش مافهمتش بالضبط خو
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#9
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
12,320
الإعجابات
48,636
النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#9
السلام عليكم
فكرة جد جميلة أخي الكريم
وفكرة جديدة على المنتدى تستحق الختم
لكن نظن مكانها في قسم الالعاب رايح يكون أفضل
يعني خلي الموضوع هنا يمكن ينقلوه لقسم الالعاب
ويمكن يخليوه هنا، وقبل ما تبدا اللعبة دير إشارة
لأكبر عدد من الأعضاء وكي تشوف كاين تفاعل
نبداو اللعبة ان شاء الله ^^
وبالتوفيق
 
حہسہــــأمہ

حہسہــــأمہ

:: عضو منتسِب ::
#10
إنضم
10 جويلية 2017
المشاركات
75
الإعجابات
157
النقاط
505
الإقامة
عين وسارة - الجلفة
الجنس
ذكر
#10
حہسہــــأمہ

حہسہــــأمہ

:: عضو منتسِب ::
#11
إنضم
10 جويلية 2017
المشاركات
75
الإعجابات
157
النقاط
505
الإقامة
عين وسارة - الجلفة
الجنس
ذكر
#11
حہسہــــأمہ

حہسہــــأمہ

:: عضو منتسِب ::
#12
إنضم
10 جويلية 2017
المشاركات
75
الإعجابات
157
النقاط
505
الإقامة
عين وسارة - الجلفة
الجنس
ذكر
#12
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم
فكرة جد جميلة أخي الكريم
وفكرة جديدة على المنتدى تستحق الختم
لكن نظن مكانها في قسم الالعاب رايح يكون أفضل
يعني خلي الموضوع هنا يمكن ينقلوه لقسم الالعاب
ويمكن يخليوه هنا، وقبل ما تبدا اللعبة دير إشارة
لأكبر عدد من الأعضاء وكي تشوف كاين تفاعل
نبداو اللعبة ان شاء الله ^^
وبالتوفيق
إضغط للتوسيع...
وعليكم السلام

ردكِ الأجمل أختي @لؤلؤة قسنطينة، لا أعلم لماذا تغمرني الفرحة والسعادة عندما أقرأ مشاركاتكِ

أعلم أن مكانها في قسم الألعاب لكن أنا أصريت على أن يكون مكانها في قسم الترحيب وذلك ليكون بمثابة ترحيب وتحفيز وإغراء للأعضاء الجدد وفي نفس الوقت خلق جو التنافس بين الأعضاء

شكرا جزيلا على المرور أختي، بارك فيك الرحمان، تحياتي
 
بين الحقيقة و السراب

بين الحقيقة و السراب

:: عضو مُشارك ::
#13
إنضم
11 سبتمبر 2014
المشاركات
131
الإعجابات
601
النقاط
21
الإقامة
ربما السراب
#13
برأيي،
لو كان اللغز حول معنى اسم العضو و ما احتواه من لون أو صورة أو حتى توقيع لكان أعمق

مثلا:
" حَبو في تقدمه، قاطعٍ في معناه، .. مُتقطّع حرفه"
حہسہــــأمہ
[حبو: بالنظر إلى تاريخ التسجيل]

و لأني ما بين ميل - للألغاز- و ميل -عنها .. فتواجدي هنا مجرّد مرور و بصمة
 
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