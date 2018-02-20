ثلاثة تعرف بثلاثة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

* ثــلاثــة تــعرف بثــلاثة :

الكــاتب بكتــابه، والعـالم بجــوابه، والحـــاكم بأفعـــاله .

* ايـــام الدهـــر ثــلاثة :

يـــوم مضى لا يـــعود اليـــك، يـــوم انت فيــه لايـــدوم عليـــك، ويــوم غـــدٍ مستقبل قـــادم لاتـــدري ما كتب الله عز وجل فيه اليك .

* الاخـــوان ثـــلاثة طبقــات :

طبقــة كالغــذاء لا يستغنــى عنـه، وطبقة كالـــدواء قد يحتاج اليه، وطبقــة كالــداء جنبك الله ايــــاه .

* ثــلاثــة يؤمــن شــرها :