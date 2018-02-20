ثلاثة تعرف بثلاثة

وحي القلم
:: نجم اللمة ::
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- 23 فيفري 2014
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
* ثــلاثــة تــعرف بثــلاثة :
الكــاتب بكتــابه، والعـالم بجــوابه، والحـــاكم بأفعـــاله .
* ايـــام الدهـــر ثــلاثة :
يـــوم مضى لا يـــعود اليـــك، يـــوم انت فيــه لايـــدوم عليـــك، ويــوم غـــدٍ مستقبل قـــادم لاتـــدري ما كتب الله عز وجل فيه اليك .
* الاخـــوان ثـــلاثة طبقــات :
طبقــة كالغــذاء لا يستغنــى عنـه، وطبقة كالـــدواء قد يحتاج اليه، وطبقــة كالــداء جنبك الله ايــــاه .
* ثــلاثــة يؤمــن شــرها :
الــــريح اذا هبـت، النـــار اذا شبــت، والفتـــنة اذا دبــت
* ثـــلاثة مطلــوبة :
الحب والوفـــاء والصحـــة .
* ثـــلاثة مكــروهة :
القســوة والتشـاؤم ونكــران الجميــل .
* ثـــلاثة ســـارة :
الجمــال والحـــرية وصفــاء القلب وســـلامته .