ثلاثة تعرف بثلاثة

وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::
#1
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
2,193
الإعجابات
6,188
النقاط
1,011
الإقامة
غليزان
#1



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





* ثــلاثــة تــعرف بثــلاثة :
الكــاتب بكتــابه، والعـالم بجــوابه، والحـــاكم بأفعـــاله .
* ايـــام الدهـــر ثــلاثة :
يـــوم مضى لا يـــعود اليـــك، يـــوم انت فيــه لايـــدوم عليـــك، ويــوم غـــدٍ مستقبل قـــادم لاتـــدري ما كتب الله عز وجل فيه اليك .
* الاخـــوان ثـــلاثة طبقــات :
طبقــة كالغــذاء لا يستغنــى عنـه، وطبقة كالـــدواء قد يحتاج اليه، وطبقــة كالــداء جنبك الله ايــــاه .
* ثــلاثــة يؤمــن شــرها :
الــــريح اذا هبـت، النـــار اذا شبــت، والفتـــنة اذا دبــت
* ثـــلاثة مطلــوبة :
الحب والوفـــاء والصحـــة .
* ثـــلاثة مكــروهة :
القســوة والتشـاؤم ونكــران الجميــل .
* ثـــلاثة ســـارة :
الجمــال والحـــرية وصفــاء القلب وســـلامته .





 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

:: عضو بارز ::
#2
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
8,289
الإعجابات
18,674
النقاط
351
العمر
24
الإقامة
لاتتعب نفسك ف فهمي ف انا احيانا لا افهم نفسي
الجنس
ذكر
#2
☂ أحياناً لا تحتاج الشخص الذي يعطيك المظلة ☂
وإنما تحتاج الشخص الذي يبتل معك ،
فمساحة الشعور تفوق مساحة العطاء !
صـح لسانكـ ومنطوقك وحي القلم .

استمر فى ابداااعكـ .,’’
 
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