صور حيوانات رائعة مع أجمل تعليق (2)

السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته

أتيت اليوم وفي جعبتي صور رائعة مع أجمل تعليق

لكن

هذه المرة مع بعض اللهجات من الشعوب الشقيقة

لهم مني أجمل تحية

متابعة ممتعة

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أنا ...أنا سحليٌ إبن العضاء ابن التمسوح ابن الديناصور الأكبر

أنا ...الحفيد المئة للديناصور الأكبر ..

يكفيني فخرا

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درت في وذنيا توا خلاص ما عدتش نسمع الحس

دايرين الحس برشة يا لطيف

توا ننعس فيسع



_ يا حبيبي يا محمود وحشتني أوي أوي ومرسي عالورد الحلو

- أنا من غيرك يا شادية أحس إن أنا دايع وزي الزفت وأحلم كوابيس بالليل صدئيني...

- يا حبيبي !!! إبئى اتغطى كويس وانت نايم

"***************_ يا حبيبي يا محمود وحشتني أوي أوي ومرسي عالورد الحلو- أنا من غيرك يا شادية أحس إن أنا دايع وزي الزفت وأحلم كوابيس بالليل صدئيني...- يا حبيبي !!! إبئى اتغطى كويس وانت نايم

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فين مشا هاذ الشفار ( اللص ) حشومة على وجهو ..ساعة وأنا كانعيط عليه

انا القرد اللي درت فيه التيقة ...

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من يوم سمعت السّالفة وأنا ماني مستانس

خليني أفك على روحي

صج هاذ السيجارة حكمة

آكلكم الفضول على ما تخبرو السالفة

ماني ڨايل هَه

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الله يستر على عردك بلاه ها الوش

ما عدت عيدها بعد هلا الله يستر على حريماتك ...

حرمنا ومنك السماح

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أظن أن الجيش قادم من هذا الإتجاه

فالنتأهب يا رجال ....

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- والله ماني طالڨك ق لا وصلتني لسوڨ الاثنين..بثلاثين الف

- يا سيدي والله وما تحطش ربعين الف ما نوصلك كل مرة هكذا ...

- إلين بسم الله الرحمان الرحيم ميتين على عشرة آلاف روح بارك راك تسال

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يا لااااهوي إلحأوني يا ناس ...إلحأوني

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فإذا ضربنا الوسطين بالطرفين فهذه عملية ضرب الكسور

ضرب الكسور يا بني ركز جيدا

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عندما تلتقي الضحية بالمجرم أمام القاضي

هههههه