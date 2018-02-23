صور حيوانات رائعة مع أجمل تعليق (2)

حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#1
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,624
الإعجابات
13,553
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#1
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته

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أتيت اليوم وفي جعبتي صور رائعة مع أجمل تعليق
لكن
هذه المرة مع بعض اللهجات من الشعوب الشقيقة
لهم مني أجمل تحية

متابعة ممتعة :)

*********************
أنا ...أنا سحليٌ إبن العضاء ابن التمسوح ابن الديناصور الأكبر
أنا ...الحفيد المئة للديناصور الأكبر ..
يكفيني فخرا

comedy-wildlife-photography-awards-2016-3-57f103a1767e2__880.jpg

**********************
درت في وذنيا توا خلاص ما عدتش نسمع الحس
دايرين الحس برشة يا لطيف
توا ننعس فيسع

3dlat.net_01_17_4284_b4c26816ce2212.jpg



"***************
_ يا حبيبي يا محمود وحشتني أوي أوي ومرسي عالورد الحلو
- أنا من غيرك يا شادية أحس إن أنا دايع وزي الزفت وأحلم كوابيس بالليل صدئيني...
- يا حبيبي !!! إبئى اتغطى كويس وانت نايم :cautious:
3315-10.jpg

*************************
فين مشا هاذ الشفار ( اللص ) حشومة على وجهو ..ساعة وأنا كانعيط عليه
انا القرد اللي درت فيه التيقة ...

hqdefault (2).jpg

*********************
من يوم سمعت السّالفة وأنا ماني مستانس
خليني أفك على روحي
صج هاذ السيجارة حكمة
آكلكم الفضول على ما تخبرو السالفة
ماني ڨايل هَه

1057-11.jpg



*************************"
الله يستر على عردك بلاه ها الوش
ما عدت عيدها بعد هلا الله يستر على حريماتك ...
حرمنا ومنك السماح

hqdefault (1).jpg

****************************

أظن أن الجيش قادم من هذا الإتجاه
فالنتأهب يا رجال ....

201512190959806.jpeg



**********************
- والله ماني طالڨك ق لا وصلتني لسوڨ الاثنين..بثلاثين الف
- يا سيدي والله وما تحطش ربعين الف ما نوصلك كل مرة هكذا ...
- إلين بسم الله الرحمان الرحيم ميتين على عشرة آلاف روح بارك راك تسال

c724fc8a9e9efd6e1d1712b057b29362.jpg


********************
يا لااااهوي إلحأوني يا ناس ...إلحأوني

4-حيوانات-مضحكة.jpg

*******************,**,


فإذا ضربنا الوسطين بالطرفين فهذه عملية ضرب الكسور
ضرب الكسور يا بني ركز جيدا

images (2).jpeg


******************

عندما تلتقي الضحية بالمجرم أمام القاضي

هههههه

365-1.jpg

أتمنى أن تنال إعجابكم
تقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير
حلم كبير(y)
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#2
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,624
الإعجابات
13,553
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#2
نحيو على خاطركم في نهاية الأسبوع


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آخر تعديل:
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
12,415
الإعجابات
48,940
النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم
هههههه يعطيك الصحة خويا حليم
إبداع تاع الصح، تليق تدير قصص مصورة للأطفال
يعني صور وتديرلها تعليق معين وتكون مسلية
لأنك تعطي للصورة التعليق المناسب وكأنو الحيوانات تتحدث صح
بارك الله فيك على الجهود المبذولة وعلى الصور الظريفة
وأكيد إذا كاين جزء آخر رايحين نفرحو بيه خاطر مثل هكذا إبداع لا يُمَّل
بالتوفيق أخي ^^​
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
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23,586
النقاط
951
الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم
يا حليم انا اللي غاضتني


1519408764383.png


انو محمود فاهم وجونتي ودالها وردة وانا ما لقيتش حتى اللي يمدلي الحرايق:cry::cry::cry: لينا الله
 
جميلة أنا

جميلة أنا

:: عضو مُشارك ::
#5
إنضم
1 جانفي 2018
المشاركات
344
الإعجابات
1,306
النقاط
41
الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
#5
هههههههههههه بصح عييت نشوف هذيك ضفدعة اعععععععع حرام عليك :eek::eek:
:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO: الله يحفضك خويا بدلتينا جو باسلوبك (y) دمت متألق
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#6
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,624
الإعجابات
13,553
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#6
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم
هههههه يعطيك الصحة خويا حليم
إبداع تاع الصح، تليق تدير قصص مصورة للأطفال
يعني صور وتديرلها تعليق معين وتكون مسلية
لأنك تعطي للصورة التعليق المناسب وكأنو الحيوانات تتحدث صح
بارك الله فيك على الجهود المبذولة وعلى الصور الظريفة
وأكيد إذا كاين جزء آخر رايحين نفرحو بيه خاطر مثل هكذا إبداع لا يُمَّل
بالتوفيق أخي ^^​
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السلام عليكم ورحمه الله
أهلا بالأخت الكريمة
سعيد جدا كي عجباتك هدفي نحيلكم على خواطركم شويه وتبدلو جو ..
راني بديت في وحد المشروع صغير خاص للمة عبارة عن سلسلة قصص للاطفال مع الصور وكل قصة بعبرة
باه كل ام وكل أب فاللمة يحكي لأولادوا كل مساء
بإذن الله نحطهم فالقريب
شكرا على المرور الرائع كعادتك والتشجيع
بإذن الله لن تكون الأخيرة
بارك الله فيك
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#7
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,624
الإعجابات
13,553
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#7
قال ليليا مرام:
السلام عليكم
يا حليم انا اللي غاضتني


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انو محمود فاهم وجونتي ودالها وردة وانا ما لقيتش حتى اللي يمدلي الحرايق:cry::cry::cry: لينا الله
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هههههههههه
أهلا بالأخت الكريمة
شفتي خويتي حتى الحيوانات عادت بياناتهم رومانشية ههه
حنا بطلنا هههه نعودو نمدو شوك الهندي

شكرا على المرور الرائع كعادتك
بارك الله فيك
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#8
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,624
الإعجابات
13,553
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#8
قال جميلة أنا:
هههههههههههه بصح عييت نشوف هذيك ضفدعة اعععععععع حرام عليك :eek::eek:
:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO: الله يحفضك خويا بدلتينا جو باسلوبك (y) دمت متألق
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هههههههههه
أهلا بالأخت الكريمة
واش تواسي كره من العياط مسكين كسرولو راسو
يعني نتي وجعك ڤلبك من الجرانة وما شفتيش بوجقللو ههههه عام ربح نشالله

سعيد أنها نالت اعجابك
شكرا على التشجيع
إحترامي وتقديري
 
فاعل الخير

فاعل الخير

:: عضو فعّال ::
#9
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
2,417
الإعجابات
4,876
النقاط
1,461
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#9
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#10
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,624
الإعجابات
13,553
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#10
قال KYDO SAN:
عجبوني هادو زوج تصاور خخخخ يضحكو خخخ يبان مزطول

من وكتاه دجادة تحب ذيب خخخخ
مشكور اخي صور جملية وتعبر ايضا بعض تعابير لا نراها في حقيقة
وكلها ذات دقة عاليا
مشكوووور
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هههههههههه
أهلا بالاخ الكريم
اسمحلي ما درتلكش إشارة المرة الجاية ما ننساكش بإذن الله
ههه هذاك راه فالعالم الآخر ماكش عارف واش راه يتكيف هههه
وهذاك ثعلب ميش ذيب :pيعطيك عام ربح نشالله تربح
سعيد أنها نالت اعجابك وشكرا على التشجيع المتواصل
بارك الله فيك
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#11
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
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الإعجابات
22,087
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#11
ههههههههههههه الله يعطيك الربح خويا حليييم
و الله ضحكتني و ضحكت كل العايلة هههههههههههههههه
ربي يدوم عليك الفرح و السعادة أخي أنت
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#12
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,624
الإعجابات
13,553
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#12
قال الامين محمد:
ههههههههههههه الله يعطيك الربح خويا حليييم
و الله ضحكتني و ضحكت كل العايلة هههههههههههههههه
ربي يدوم عليك الفرح و السعادة أخي أنت
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أهلييييين بها الطلة عڨيييد
زارتنا البركة ولا
الحمد لله زرعت البسمة على وجوهكم الحمد لله
سعيد جدا أنهم عجبوك خويا وعجبو العائلة اكل شرف كبيييير ليا
آمين خويا وتعم الفرحة بيتك دون انقطاع بإذن الله وسائر بيوت المسلمين آمين يارب
بارك الله فيك
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#13
إنضم
27 جانفي 2016
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1,151
الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
#13
السلام عليكم و رحمة الله
ههه
و الله ق يعطيك الصحة خويا حليم
راك تنحيلنا على خواطرنا بيان كوميلفو
ههه
راني مقطع بالتعب و شفت هذي شبعت ضحك
ههه
بارك الله فيك
هذي الصورة باينة راكي تمعني علينا ههه باينة ق من ال ( ق ) ههه
شكرا خويا
قال حلم كبير:
**********************
- والله ماني طالڨك ق لا وصلتني لسوڨ الاثنين..بثلاثين الف
- يا سيدي والله وما تحطش ربعين الف ما نوصلك كل مرة هكذا ...
- إلين بسم الله الرحمان الرحيم ميتين على عشرة آلاف روح بارك راك تسال

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حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#14
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
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الإعجابات
13,553
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791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#14
قال Salah eddin:
السلام عليكم و رحمة الله
ههه
و الله ق يعطيك الصحة خويا حليم
راك تنحيلنا على خواطرنا بيان كوميلفو
ههه
راني مقطع بالتعب و شفت هذي شبعت ضحك
ههه
بارك الله فيك
هذي الصورة باينة راكي تمعني علينا ههه باينة ق من ال ( ق ) ههه
شكرا خويا

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السلام عليكم
أهلا بالاخ الكريم ابن الاكارم
سعيد جدا أنها نحاتلك على خاطرك وهذا هو المطلوب
،ربي يعينك على مشاويرك المتعبة ذهابا وايابا والله ق مواينة ليك ،ربي يعينك
هههه وهاذيك ال ق مهداة سبيسيال لعرش ولاد نايل وعرش ولاد دراج هههه يعني أنا ثاني داخل فيها ههه
شكرا على التشجيع الدائم لمواضيعي
بارك الله فيك
 
طيب الكلام

طيب الكلام

:: عضو مُتميز ::
#15
إنضم
6 أكتوبر 2017
المشاركات
923
الإعجابات
3,064
النقاط
551
الإقامة
الارض
الجنس
أنثى
#15
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعطيك الصحة خويا صور رائعة ضحكت من قلبي والله ههه . و شفتني الضفدعة مسكينة تبان كارهة حياتها هههه
مواضيعك في القمة ماشاء الله . في انتظار المزيد من الابداع خويا
بارك الله فيك
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#16
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,624
الإعجابات
13,553
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#16
قال طيب الكلام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعطيك الصحة خويا صور رائعة ضحكت من قلبي والله ههه . و شفتني الضفدعة مسكينة تبان كارهة حياتها هههه
مواضيعك في القمة ماشاء الله . في انتظار المزيد من الابداع خويا
بارك الله فيك
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السلام عليكم
أهلا بالأخت الكريمة
سعيد أنها نالت إعجابك
هههههههههه الضفدعة ما لڤات ما تدير تصبر وخلاص ههه
شكرا على الاطراء أختي هذا من لطفك
بارك الله فيك على المرور
إحترامي وتقديري
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#17
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
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27,778
النقاط
351
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#17
صور جميلة جداً وغااااية في الروعة والظرافة
اعجبتني خصوصاً الضفدعة والسنجاب الرومانسي دخيل عينو ههههه

بارك الله فيكم اخينا الكريم
 
خووخه

خووخه

:: عضو مُتميز ::
#18
إنضم
14 أكتوبر 2014
المشاركات
1,124
الإعجابات
1,953
النقاط
71
الإقامة
السعودية
الجنس
أنثى
#18
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم @حلم كبير
تعليقاتك في الصميم رغم عدم فهمي لكل الكلمات
لكنك -ما شاء الله- تفهم جيدا اللهجة المصرية والخليجية
.....
أضحكتني جدا هذه الصورة الظريفة وتعليقك الأكثر ظرافة
خاصة وأنه باللهجة المصرية:
قال حلم كبير:
يا لااااهوي إلحأوني يا ناس ...إلحأوني

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....
أعتذر منك على تأخري في الانتباه إلى إشارتك الكريمة
ونبقى في انتظار الجزء الثالث
.....
سلمت يمينك
لك تقديري وامتناني


 
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