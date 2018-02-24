سؤال في علم الاجتماع

نعم هو فرع من فروع علم الاجتماع هو لا يدرس بالغالب لأنّ الناس لا تتعض كما أنه مهم جدًا في حياتنا ولا يخلو القرآن بهِ !
لكن في الجزائر الفرع هذا مهمش كثيرًا
ولكن يذكر في الهوامش مثلا لو تكلمت عن ثورة التحرير سوف تمُر على المصطلح بكلّ تفاصيله بدون ذكر " العلم به "
يدخل في نفسية وسيكولوجية الناس
أحداث سورية يمكنك وصفها بهذا العلم لأنها أسوء أزمة في تاريخ الإنسانية قبل ذكر الحرب السياسية أذكر الناس والدين ، الوضع الحالة ، الإتجاه ــــ بختصار هيا مظلة مثقوبة يتساقط فوقها كلَّ أحوال الناس فتسقط في حجر الإجتماع ! وبس