سؤال في علم الاجتماع

مستر ميدو

مستر ميدو

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
9 أكتوبر 2015
المشاركات
187
الإعجابات
362
النقاط
513
#1
هل علم الاجتماع السياسي فرع من فروع علم الاجتماع ام فرع من سياسة
 
همسة نجاح

همسة نجاح

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
22 جانفي 2017
المشاركات
154
الإعجابات
285
النقاط
13
العمر
21
محل الإقامة
ورقلة الجزائر
الجنس
أنثى
#2
الله اعلم فرع من فروع علم الاجتماع لانو اصلا راكي تقولي علم الاجتماع السياسي فهو فرع من علم الاجتماع
 
العَنْقَاءُ

العَنْقَاءُ

:: عضو فعّال ::
#3
إنضم
28 جوان 2014
المشاركات
1,632
الإعجابات
3,569
النقاط
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#3
نعم هو فرع من فروع علم الاجتماع هو لا يدرس بالغالب لأنّ الناس لا تتعض كما أنه مهم جدًا في حياتنا ولا يخلو القرآن بهِ !
لكن في الجزائر الفرع هذا مهمش كثيرًا
ولكن يذكر في الهوامش مثلا لو تكلمت عن ثورة التحرير سوف تمُر على المصطلح بكلّ تفاصيله بدون ذكر " العلم به "
يدخل في نفسية وسيكولوجية الناس
أحداث سورية يمكنك وصفها بهذا العلم لأنها أسوء أزمة في تاريخ الإنسانية قبل ذكر الحرب السياسية أذكر الناس والدين ، الوضع الحالة ، الإتجاه ــــ بختصار هيا مظلة مثقوبة يتساقط فوقها كلَّ أحوال الناس فتسقط في حجر الإجتماع ! وبس :)
 
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