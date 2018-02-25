المستحيل فقط عند الفاشلين

عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

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#1
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ذكر
#1
هل سمعنا عن المستحيل، ان المستحيل كلمة لا وجود لها الا في خيال الفاشلين.. اذا ليس هناك مستحيل اذا وجد الاصرار.

ان بتهوفن كان أصم وقلبت ألحانه الدنيا، وكان تولستوي تلميذا فاشلا واصبح له شأن بعد ذلك، ودافنشي كان مهملا لا يحب النظام واصبح الكل يحترمه.. وغيرهم الكثير.

ان كل هؤلاء نجحوا لأن لهم فكرا وأرادوا تغيير انفسهم وعلموا ان لكل انسان في هذه الحياة رسالة ويجب ان يؤديها.

وعرفوا ان قيمة الانسان هي معارفه والمعلومات التي في ذهنه وليست قيمته بجسمه ولا في وزنه، لذلك يقال ان اعظم قوة عرفها العالم هي قوة الفكر، لانها الوحيدة التي يمكنها ان تغير العالم مهما كانت الظروف بشرط ان تكون فكرة صحيحة ويصر عليها صاحبها وتلقى قبولا، ومن الممكن ان يواجه بعض الناس صعوبات في الحياة، فمنهم من يجزع وينطوي على نفسه وتقتله الأحزان، ومنهم من يقبلها بنفس واسعة وصدر رحب.

ومن الناس من تكون كل الحياة بالنسبة له صعوبات، فمثلا بتهوفن كان أصم مع حبه الشديد للموسيقى، فكيف نجح مع هذه الاعاقة، فكيف لأصم ان ينتج الحانا وهو لا يعرف طعم الصوت، ولكنه واجه المشكلة.. لأن الهروب سهل ولكن الشخص القوي هو الذي يفكر في المواجهة.

وانظر ايضا الى الشاعر ملتون كان اعمى، وايضا الاستاذ طه حسين كان اعمى.

ان السعادة هي ان تقبل نفسك كما هي على صحتها او مرضها وكما يقول الشاعر:

يحفك الله بالمكاره
لكي يقربك اليه وأنت كاره
وسبحان من يبتلي اناسا
أحبهم والبلاء عطاء
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#6
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#6
بارك الله فيك اخي
حقا لا مستحيل امام
صعوبات الحياة فلكل
انسان رسالة يريد ان يؤديها
 
عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

:: عضو مُتميز ::
#8
إنضم
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غزة
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ذكر
#8
قال yaso ياسمين:
بارك الله فيك اخي
حقا لا مستحيل امام
صعوبات الحياة فلكل
انسان رسالة يريد ان يؤديها
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تسلمي اختي ياسمين للمشاركة الطيبة بورتي وبورك وجودك
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#11
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أنثى
#11
موضوع محفز ما شاء الله، بارك الله فيكم أخينا الكريم على هذه المواضيع المميزة
جزاكم الله خيراً
 
عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

:: عضو مُتميز ::
#12
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#12
قال سكون الفجر:
موضوع محفز ما شاء الله، بارك الله فيكم أخينا الكريم على هذه المواضيع المميزة
جزاكم الله خيراً
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تسلمي يا غالية ربي ينور قلبك ودربك وقبرك وصراطك وجهك يوم القيامة
 
مياسين

مياسين

:: عضو منتسِب ::
#13
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#13
هذا راي
 

المرفقات

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#15
إنضم
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اللمة
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أنثى
#15
السلام عليكم اخي الكريم
رائعة هي مواضيعك والأروع ما نأخذه منها من عبر
فعلا العظماء لم تقف إعاقتهم ضدهم لكننا نعيش في زمن غير زمنهم نحن في مجتمعاتنا الناجح فيها يظلون ورائه حتى يفشل والفاشل عند الغرب يظلون ورائه حتى ينجح وهذا هو الفرق
كم تمنيت ان اشبه هؤلاء ولو في شيء بسيط للأسف لم أستطع تحقيق ربع ما أردته
 
عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

:: عضو مُتميز ::
#16
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27 جانفي 2018
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الإعجابات
1,781
النقاط
551
الإقامة
غزة
الجنس
ذكر
#16
قال ليليا مرام:
السلام عليكم اخي الكريم
رائعة هي مواضيعك والأروع ما نأخذه منها من عبر
فعلا العظماء لم تقف إعاقتهم ضدهم لكننا نعيش في زمن غير زمنهم نحن في مجتمعاتنا الناجح فيها يظلون ورائه حتى يفشل والفاشل عند الغرب يظلون ورائه حتى ينجح وهذا هو الفرق
كم تمنيت ان اشبه هؤلاء ولو في شيء بسيط للأسف لم أستطع تحقيق ربع ما أردته
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والله أختى النجاح لا يحتاج لصحة او مال او شهادات النجاح يحتاج عزيمة واصرار وطموح ربي يسعدك يارب وتكوني من الناجحين يارب
 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#17
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سكيكدة
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#17
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كل شخص مميز في الحياة لم يكن تميزه لأنه أفضل من غيره وإنما تميز لأنه عرف طريقة التميز وحافظ عليها .

هناك افتراض يقول أنه إذا استطاع شخص أن يفعل شيئا فنحن أيضا نستطيع وهذا يكون بأخذ استراتيجيته في كل شيئ متعلق بذلك التميز في ذلك الموضوه والتدرب عليه .

هل تعرف قانون العشر آلاف ساعة ؟ كل شخص مميز في مجال ما لم يتميز إلا بعد أن وصل إلى عشرة آلاف ساعة من التدريب فقط حينها برز وأصبح مميزا ومعروفا .

يمكنك البحث في هذا القانون لتعرف أن كل المميزين المعروفين سواء قديما أو الحاليين لم يتميزوا إلا بعد عشرة آلاف ساعة .

لكن حاليا هناك طريقة الأوطوجينيك التي وفرت وقلصت من حجم هذه الساعات والكثيرون استهزؤوا بها لأنها تعتبر تدريبا ذهنيا بالخيال فقط لكن نتيجتها فعالة جدا لأن العقل الباطن يبني على آخر تجربة وهو لا يفرق بين الحقيقة والخيال فكل ما تتخيله يعتقده حقيقة عاشها .

شكرا على الموضوع لكن لا أعتقد بوجود فاشلين ولا بوجود الفشل وإنما هو تجربة وخبرات وعلى الشخص أن يستفيد منه أو يستسلم .
 
عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

:: عضو مُتميز ::
#19
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#19
س

سارة يقين

:: عضو منتسِب ::
#20
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#20
قال عاشق الاقصى:
هل سمعنا عن المستحيل، ان المستحيل كلمة لا وجود لها الا في خيال الفاشلين.. اذا ليس هناك مستحيل اذا وجد الاصرار.

ان بتهوفن كان أصم وقلبت ألحانه الدنيا، وكان تولستوي تلميذا فاشلا واصبح له شأن بعد ذلك، ودافنشي كان مهملا لا يحب النظام واصبح الكل يحترمه.. وغيرهم الكثير.

ان كل هؤلاء نجحوا لأن لهم فكرا وأرادوا تغيير انفسهم وعلموا ان لكل انسان في هذه الحياة رسالة ويجب ان يؤديها.

وعرفوا ان قيمة الانسان هي معارفه والمعلومات التي في ذهنه وليست قيمته بجسمه ولا في وزنه، لذلك يقال ان اعظم قوة عرفها العالم هي قوة الفكر، لانها الوحيدة التي يمكنها ان تغير العالم مهما كانت الظروف بشرط ان تكون فكرة صحيحة ويصر عليها صاحبها وتلقى قبولا، ومن الممكن ان يواجه بعض الناس صعوبات في الحياة، فمنهم من يجزع وينطوي على نفسه وتقتله الأحزان، ومنهم من يقبلها بنفس واسعة وصدر رحب.

ومن الناس من تكون كل الحياة بالنسبة له صعوبات، فمثلا بتهوفن كان أصم مع حبه الشديد للموسيقى، فكيف نجح مع هذه الاعاقة، فكيف لأصم ان ينتج الحانا وهو لا يعرف طعم الصوت، ولكنه واجه المشكلة.. لأن الهروب سهل ولكن الشخص القوي هو الذي يفكر في المواجهة.

وانظر ايضا الى الشاعر ملتون كان اعمى، وايضا الاستاذ طه حسين كان اعمى.
ا
ان السعادة هي ان تقبل نفسك كما هي على صحتها او مرضها وكما يقول الشاعر:

يحفك الله بالمكاره
لكي يقربك اليه وأنت كاره
وسبحان من يبتلي اناسا
أحبهم والبلاء عطاء
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إذا استسلمنا للفشل و فقدنا الأمل فالاحسن أن نموت و لذة الحياة أن نعيشها بحلوها و مرها وان نحارب لنصل إلى اهدافنا
 
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