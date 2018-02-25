المستحيل فقط عند الفاشلين

هل سمعنا عن المستحيل، ان المستحيل كلمة لا وجود لها الا في خيال الفاشلين.. اذا ليس هناك مستحيل اذا وجد الاصرار.

ان بتهوفن كان أصم وقلبت ألحانه الدنيا، وكان تولستوي تلميذا فاشلا واصبح له شأن بعد ذلك، ودافنشي كان مهملا لا يحب النظام واصبح الكل يحترمه.. وغيرهم الكثير.

ان كل هؤلاء نجحوا لأن لهم فكرا وأرادوا تغيير انفسهم وعلموا ان لكل انسان في هذه الحياة رسالة ويجب ان يؤديها.

وعرفوا ان قيمة الانسان هي معارفه والمعلومات التي في ذهنه وليست قيمته بجسمه ولا في وزنه، لذلك يقال ان اعظم قوة عرفها العالم هي قوة الفكر، لانها الوحيدة التي يمكنها ان تغير العالم مهما كانت الظروف بشرط ان تكون فكرة صحيحة ويصر عليها صاحبها وتلقى قبولا، ومن الممكن ان يواجه بعض الناس صعوبات في الحياة، فمنهم من يجزع وينطوي على نفسه وتقتله الأحزان، ومنهم من يقبلها بنفس واسعة وصدر رحب.

ومن الناس من تكون كل الحياة بالنسبة له صعوبات، فمثلا بتهوفن كان أصم مع حبه الشديد للموسيقى، فكيف نجح مع هذه الاعاقة، فكيف لأصم ان ينتج الحانا وهو لا يعرف طعم الصوت، ولكنه واجه المشكلة.. لأن الهروب سهل ولكن الشخص القوي هو الذي يفكر في المواجهة.

وانظر ايضا الى الشاعر ملتون كان اعمى، وايضا الاستاذ طه حسين كان اعمى.

ان السعادة هي ان تقبل نفسك كما هي على صحتها او مرضها وكما يقول الشاعر:

يحفك الله بالمكاره

لكي يقربك اليه وأنت كاره

وسبحان من يبتلي اناسا