متى اُكتشف الحُب .. أين أنتم يامثقفين !!

حروف تائهة
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
واش راكم ناس اللمة الطيبيين
ان شاء الله تكونوا كامل بخير
على حد علمي اعضاء اللمة مثقفين الله يبارك
و ثاني اعضاء ياسر عندهم مدونات و يكتبو على الحب و المحبة
أيا هذا سؤال يثبت وجودكم في عالم الرومنسية هههه
و لي مايعرفش الاجابة غير مايزيدش يحكي على الحب خير ههههه
كل واحد يشارك راح نبعثله الإجابة في الخاص
بصح ممنوع ثم ممنوع يقول الاجابة لأي كان
خلونا نشوفو المثقفين و جماعة " أحببتك أكثر مما ينبغي " هههه
السؤال يقول : متى تم إكتشاف الحب ؟ و هات الدليل!
انتظر مشاركاتكم و اجاباتكم
واش راكم ناس اللمة الطيبيين
ان شاء الله تكونوا كامل بخير
على حد علمي اعضاء اللمة مثقفين الله يبارك
و ثاني اعضاء ياسر عندهم مدونات و يكتبو على الحب و المحبة
أيا هذا سؤال يثبت وجودكم في عالم الرومنسية هههه
و لي مايعرفش الاجابة غير مايزيدش يحكي على الحب خير ههههه
كل واحد يشارك راح نبعثله الإجابة في الخاص
بصح ممنوع ثم ممنوع يقول الاجابة لأي كان
خلونا نشوفو المثقفين و جماعة " أحببتك أكثر مما ينبغي " هههه
السؤال يقول : متى تم إكتشاف الحب ؟ و هات الدليل!
انتظر مشاركاتكم و اجاباتكم