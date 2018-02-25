متى اُكتشف الحُب .. أين أنتم يامثقفين !!

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

على حد علمي اعضاء اللمة مثقفين الله يبارك

و ثاني اعضاء ياسر عندهم مدونات و يكتبو على الحب و المحبة

أيا هذا سؤال يثبت وجودكم في عالم الرومنسية هههه

و لي مايعرفش الاجابة غير مايزيدش يحكي على الحب خير ههههه

كل واحد يشارك راح نبعثله الإجابة في الخاص

بصح ممنوع ثم ممنوع يقول الاجابة لأي كان

" أحببتك أكثر مما ينبغي "

متى تم إكتشاف الحب ؟ و هات الدليل!