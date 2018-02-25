متى اُكتشف الحُب .. أين أنتم يامثقفين !!

حروف تائهة

حروف تائهة

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#1
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#1
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
واش راكم ناس اللمة الطيبيين
ان شاء الله تكونوا كامل بخير

على حد علمي اعضاء اللمة مثقفين الله يبارك
و ثاني اعضاء ياسر عندهم مدونات و يكتبو على الحب و المحبة

أيا هذا سؤال يثبت وجودكم في عالم الرومنسية هههه
و لي مايعرفش الاجابة غير مايزيدش يحكي على الحب خير ههههه

كل واحد يشارك راح نبعثله الإجابة في الخاص
بصح ممنوع ثم ممنوع يقول الاجابة لأي كان
خلونا نشوفو المثقفين و جماعة " أحببتك أكثر مما ينبغي " هههه

السؤال يقول : متى تم إكتشاف الحب ؟ و هات الدليل!

انتظر مشاركاتكم و اجاباتكم
 
حروف تائهة

حروف تائهة

:: عضو متألق ::
#2
إنضم
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#2
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حروف تائهة

حروف تائهة

:: عضو متألق ::
#5
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#5
قال dahman kz:
والله ماعندي خلفية عالموضوع
نشوفو راي الجماعة وخوكم ههه لا علاقة
إضغط للتوسيع...
هههه مشكور على الإعتراف ههه
جاري ارسال الجواب ...
 
حروف تائهة

حروف تائهة

:: عضو متألق ::
#7
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#7
قال سفيان اسلام:
السلام عليكم

هذا ليس لغز .انت تمزحي فقط صح !!
إضغط للتوسيع...
و عليكم السلام
ههه لا هذا لغز حيّر عباقرة العالم لسنين
شاركنا بمحاولة لتعرف الجواب ^^
 
سفيان اسلام

سفيان اسلام

:: عضو بارز ::
#8
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#8
قال حروف تائهة:
و عليكم السلام
ههه لا هذا لغز حيّر عباقرة العالم لسنين
شاركنا بمحاولة لتعرف الجواب ^^
إضغط للتوسيع...
نظن ان الحب معندهش مكتشف
قوليلي تحيرت تاع الصح
 
حروف تائهة

حروف تائهة

:: عضو متألق ::
#10
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#10
حروف تائهة

حروف تائهة

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#11
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#11
radouane03

radouane03

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laghouat
#12
حروف تائهة

حروف تائهة

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#14
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#14
قال كتابي:
تم إكتشاف الحب قديما والدليل أن متواجد منذ الاف السنين
إضغط للتوسيع...
خطأ ههه
تعاود محاولة ؟ ولا تعترف بالهزيمة ههه
 
حروف تائهة

حروف تائهة

:: عضو متألق ::
#15
إنضم
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#15
حروف تائهة

حروف تائهة

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#17
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#17
radouane03

radouane03

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#20
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laghouat
#20
لقد عصرت دماغي وعقلي وجميع الأعصاب ولم أجد الإجابة، ولكن أظن أن يوم الذي أكتشف فيه الحب هو اليوم الذي أكلت فيه المحاجب والله أعلم
ارسلي الإجابة لأنني لم أجدها في جميع محركات البحث ههه
 
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