الوزيرة بن غبريط بين الاستقالة او مواصلة التبلعيط.

فريد أبوفيصل
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السلام عليكم.
تعالت الاصوات الخجولة المطالبة بالاستقالة والرحيل للوزيرة بن غبريط أصوات تترنح بين الجدية والجعجعة والمجاهرة والكتومة وبين متفائل ومتجهم وآخر متأكد من استحالة التفريط في هذه الوزيرة التي حسب ما أعتقد أنها قامت ولازالت بما لم تستطيع القيام به الترسانة الاستدمارية لفرنسا إبان تواجدها عسكريا داخل الجزائر وهي خدمة سريعة وليست مجانية قد تجازى عليها بوقوف عدة قوى في صفها خاصة في غياب اي طرف حريص وصامد ضد ما يحاك لابناء الوطن والتلاعب بمستقبل اجيال وأمة. وغياب أبناء الأمة الحقيقيين. هذا رأيي الخاص.
-في رأيكم انتم هذا المطلب هل هو مجرد صراخ في قنينة كما أسميه ولا وزن له؟ ام هو هو تطور قد يرتقي الى مطلب شعبي لا تراجع فيه؟
-وماهو رأيك في مايجري إجمالا في قطاع التربية والتعليم؟ وهل تعتبره سياسة تسيير وتخطيط عرجاء ككل القطاعات ام هي سياسة عرجاء مدروسة ولها اهداف أخرى؟
هل ترى ان الشعب يمكنه التظامن في هذه الاحداث الاخيرة وإحداث تغيير؟
تعالت الاصوات الخجولة المطالبة بالاستقالة والرحيل للوزيرة بن غبريط أصوات تترنح بين الجدية والجعجعة والمجاهرة والكتومة وبين متفائل ومتجهم وآخر متأكد من استحالة التفريط في هذه الوزيرة التي حسب ما أعتقد أنها قامت ولازالت بما لم تستطيع القيام به الترسانة الاستدمارية لفرنسا إبان تواجدها عسكريا داخل الجزائر وهي خدمة سريعة وليست مجانية قد تجازى عليها بوقوف عدة قوى في صفها خاصة في غياب اي طرف حريص وصامد ضد ما يحاك لابناء الوطن والتلاعب بمستقبل اجيال وأمة. وغياب أبناء الأمة الحقيقيين. هذا رأيي الخاص.
-في رأيكم انتم هذا المطلب هل هو مجرد صراخ في قنينة كما أسميه ولا وزن له؟ ام هو هو تطور قد يرتقي الى مطلب شعبي لا تراجع فيه؟
-وماهو رأيك في مايجري إجمالا في قطاع التربية والتعليم؟ وهل تعتبره سياسة تسيير وتخطيط عرجاء ككل القطاعات ام هي سياسة عرجاء مدروسة ولها اهداف أخرى؟
هل ترى ان الشعب يمكنه التظامن في هذه الاحداث الاخيرة وإحداث تغيير؟
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