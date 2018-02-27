الوزيرة بن غبريط بين الاستقالة او مواصلة التبلعيط.

هل ستستقيل الوزيرة بن غبريط؟

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فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: عضو شرفي ::
#1
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#1
السلام عليكم.

تعالت الاصوات الخجولة المطالبة بالاستقالة والرحيل للوزيرة بن غبريط أصوات تترنح بين الجدية والجعجعة والمجاهرة والكتومة وبين متفائل ومتجهم وآخر متأكد من استحالة التفريط في هذه الوزيرة التي حسب ما أعتقد أنها قامت ولازالت بما لم تستطيع القيام به الترسانة الاستدمارية لفرنسا إبان تواجدها عسكريا داخل الجزائر وهي خدمة سريعة وليست مجانية قد تجازى عليها بوقوف عدة قوى في صفها خاصة في غياب اي طرف حريص وصامد ضد ما يحاك لابناء الوطن والتلاعب بمستقبل اجيال وأمة. وغياب أبناء الأمة الحقيقيين. هذا رأيي الخاص.

-في رأيكم انتم هذا المطلب هل هو مجرد صراخ في قنينة كما أسميه ولا وزن له؟ ام هو هو تطور قد يرتقي الى مطلب شعبي لا تراجع فيه؟
-وماهو رأيك في مايجري إجمالا في قطاع التربية والتعليم؟ وهل تعتبره سياسة تسيير وتخطيط عرجاء ككل القطاعات ام هي سياسة عرجاء مدروسة ولها اهداف أخرى؟
هل ترى ان الشعب يمكنه التظامن في هذه الاحداث الاخيرة وإحداث تغيير؟
 
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أم منيــــــر

أم منيــــــر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
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أنثى
#2
السلام عليكم
و الله يا اخي الفاضل الامور كلها من سيء الى اسوأ في بلادنا في كل القطاعات
و التعليم في اسوأ حالاته و الجو يتعكر اكثر فاكثر و المشاكل لا نهايه لها باختصار الوضع في تعفن مستمر
و الله رأيي من رأيك و كأن مؤامرة تحاك لتحطيم الاجيال القادمة فالبرامج التعليمية تتغير في كل مرة و البرامج اصبحت ثقيلة جدا على عقول اطفالنا الصغيرة
فلا يكادون يستوعبون كل الدروس و الله مرات ارى في الكتب المدرسية الابتدائية تفاهات يضيعون اوقات اطفالنا و يرهقونهم بالحفظ و المراجعة و هي لا فائدة منها اطلاقا
كل هذا و ذاك و رغم كل المشاكل الا انها باقية رغم انف الكل احب من احب و كره من كره
ليس التعليم وحدة بل تقريبا كل القطاعات في تدهور مستمر
اما الشعب فهو محتار في امره فهو بين المطرقة و السندان
الاعلام يضخم الامور و الوقت يضيع و ابناؤنا تضيع دروسهم مع وقتهم و لا حلول في الافق
الشعب يفكر في مصروف الشهر و لقمة العيش اكثر مما يفكر في دراسة ابنائه
و هذا رغما عنه لان الضغوطات التي نعيشها تجعلك تنسى بعض الامور لان عقلك و صحتك لا تستوعب التفكير في كل الامور
كا ن الله في عون الجميع
موضوعك مهم استاذي الكريم
 
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Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#3
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ذكر
#3
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
بن غبريط ... و سياسة الغبرطة التربوية و التعليمية
في الحقيقة ... الوزيرة بن غبريط ... لم تنل استحسان الطبقة الأكاديمية منذ التحاقها بالوزارة
و منذ توليها لمنصيب الوزيرة لقطاع هو أحد أهم القطاعات في البلاد
و سايسة بن غبريط واضحة ... و هي خالفِ حتى تُعرَف ...
فمنذ التحاقها ... و لا يكارد يمر موسم دراسي الا و نرى فيه عديد التغييرات و التعديلا
سواء في سيرورة العمل التربوي
او في الكتب المدرسية ... او حتى في جودة الامتحان الرسمي ... امتحان البكالوريا
و بخصوص سؤالك عن المطلب المطالِب بتنحي الوزيرة
اظن أنها كما أسلفت ... مجرد صراخ داخل قنينة ... فلو كان الصوت مسموعما
لسُمِع منذ الصرخة الأولى عند تعيينها... لذلك أراه مجردَ صراخات ستزول ما ان يُهدد أصحابها
بفصلهم عن مناصبهم
...
اما فيما يخص القطاع بصورة عامة ... ارى ما يحدث فيها من انزلاقات و من هفوات
أراها مجرد سياسة عشاوئية عرجاء كما ذكرت ... فالحقيقة ليس قطاع التربية و التعليم وحده من يعاني
هذه الاختلالات ... فلو نظرا بمنظار شمولي شامل ... لرأينا انه أغلب القاطاعت
يتم تسييرها من أناس ليس أهلا لذلك ... فأرى ان الامر ليس سياسةً مخططْ لها
انما هو عشوائية في التسيير ... و بكلمة واحدة ... انعادم الكفاءة و الأهلية
...
بخصوص تضامن الشعب و امكانية احداثه للتغيير ...
لا أظن ذلك ... فالشعب الجزائري اعتاد على سياسة الترقيع
و أصبح لسان حال المواطن الجزائري ... ( يعطيك ما يزيدولناش في الخبز برك )
و اخدم أرضك يا فلاح
...
شكرا جزيلا لك أخي أبا فيصل على هذه افساح المجال لنا للتكلم في هذا الأمر
و بارك الله فيك


 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#4
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الجزائر الحبيبة
#4
الأستاذ فتحي موضوع يستحق المرور
اليوم انا مريض في الغد نرجع ليك بحول الله تعالى
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#5
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من الشرق
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#5
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الوزيرة التي أحدثت ضجة في قطاع التربية منذ انضمامها اليه
كل موسم دراسي لايمر مرور الكرام بل يحدث فيه عجب العجاب مع هذه السيدة
التي تحاول طمس اللغة العربية والتربية الاسلامية ونزعها من قلوب ابنائنا
على اثر هفوات كثيرة في البرامج المعدلة وعلى رأسها برامج التعليم الابتدائي التي أسقطت منها البسملة وبعض المحاور والأسس التربوية
باغتها أساتذة التعليم الثانوي بضربة موجعة هذه المرة لم تكن المطالب بسبب المال ابدا
بل بسبب الوعود التي كانت مجرد حبر على ورق ولم تنفذ بعد
كيف لهذه القوانين ان تتغير بسرعة البرق وكيف للوعود ان تنطق ولاتحقق
هذه المرة تم عزل الاساتذة كانذار لهم ان لم يقدموا طعونا ليوم الاحد المقبل ستحال قضيتهم الى العدالة
وبعد مامصيرهم ومامصير التلاميذ من بعدهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من الضحية ؟؟في هذا كله
واولياء وتلاميذ يرفضون تعويض اساتذتهم باساتذة جدد ومعهم حق
هيهات هيهات
اتهامات واتهامات في هذه الفترة والوزيرة تتوعد بان لاتحقق شيئ والاساتذة يتوعدون بعدم التراجع
لم نعد نفهم شيئا لقد دُمر أفضل وأقوى قطاع في الدولة
قطاع التعليم الذي أسقطت منه كلمة التربية بقرار من بن غبريط
هي ضغوطات تطال الوزيرة ربما ستكون نهايتها هذه المرة على أيادي من عزلتهم والله أعلم

تقبل مروري
 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#6
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سكيكدة
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#6
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أسعد الناس من لا يتابعون الأخبار وأنا منهم لم أفهم شيئا ولا أدري ما حصل وليس لدي أولاد على الأقل لن أكلف رأسي عناء الإنزعاج من الوزيرة .

الله يساجف لحوال .
 
ميلينا

ميلينا

:: نجمة اللمة ::
#7
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#7
لقد تعودت الوزيرة على هذه الهزات و دائما تثبت بفضل وقوف القوة الخفية الى جانبها كالمعتاد
بعد فترة ينتهي الاضراب و يعود الجميع للدراسة و تكمل الدروس في اسبوع .
ثم تضحك الوزيرة و تقول (ميقدروش عليا)
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: عضو شرفي ::
#8
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ذكر
#8
نظن ان تقاعس الحكومة وبقائها متفرجة على الظغوطات التي تمارسها نقابات في قطاعات معينة وخاصة التربية هي إلهاء وتعتيم على الوضع الاقتصادي واستغلال مشاكلها للابقاء على مصالحهم السياسية والاقتصادية خارج مجال النقاشات والانتقادات يعني تحويل الظغوط والعيون الى قطاعات مثل الصحة والتربية لانها تعني وتهم المواطن بشكل مباشر فيهتم بها اكثر يوميا. اما البزنسة السياسية والمالية فيريدون جعلها في غرفة مغلقة يدخلها السياسيين الانتهازيين واصحابهم من رجال الاعمال البزناسية والبنوك بعيدا عن ضجيج القطاعات الاخرى ولو كانت لهم عزيمة وذرة وطنية وحرص على مصالح هذا الشعب لحلت كل المشاكل بمرسوم واحد ويهدئ الضجيج لكنهم لا يريدون سوى التشويش بتعنتهم وتعمدهم لابقاء الامور كما هي عليه.
بن غبريط دمية ڨراڨوز وفزاعة أحيانا أخرى في يد أطراف أخرى وعند انتهاء دورها سترمى وقطاعها المسؤولة عليه وسيلة وغاية لأهداف أخرى ليس منها أكيد بناء جيل على قدر المسؤولية الوطنية والعالمية.
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#9
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الجزائر الحبيبة
#9
أعتقد أن الوزيرة بعيدة كل البعد عن أقل شي كان يتمناه أكبر المتشائمين
فالسيدة لا تصلح لهته الوزارة الأفضل لها تقدم إستقالتها
فمنذ تعيينها و هي محل أنتقاد بسبب لغتها الغير معقولة و الغريبة
فلا أعلم أين درست و هل فعلا تعلمت الللغة العربية البسيطة على الاقل
إضافة إلى فشلها في كل تحدياتها و بلا ما ننسى فضائح البكالوريا و البيام
ثم أكملت فشلها في تعاملها مع الإضراب الأخير
فكان الواقع في واد و هي في واد آخر

حتى و لو لم تقدم استقابلتها كان الواجب طردها لأنها لا تصلح
 
جميلة أنا

جميلة أنا

:: عضو مُشارك ::
#10
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#10
في نظري هذه الامور المختلطة في نظر الشعب من وزيرة لا علاقة لها بالتربية و التعليم و اضطرابات لدى قطاع التعليم و الصحة و اضرابات متواصلة ماهي الا تشتيت النظر عن امور هي اكبر و اكبر فبالامس كنا نتكلم عن الرئيس المريض في الكرسي و عن من يحكم البلاد و عن منع الاستراد و عن اويحي و انقلاب البرلمان عنه ووووووو تلك الضجة السياسية و ذاك البترول الذي انتهى و تلك الزيادات في الاسعار وووو.....اين هي الآن!!! هذا فقط الهاء للشعب
هذا رأيي في الموضوع
 
الصحافية الساخرة

الصحافية الساخرة

:: نجمة اللمة ::
#11
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Jijel
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#11
السلام عليكم

فالحقيقة مانيش متابعة الاخبار ، قمت بالتصويت فقط تنو ممكن الوزيرة هذي تستقيل ، ممكن .. و كل شيء ممكن

أخي اسمحلي رغم انني لست مطلعة على الاخبار فكل شيء أصبح في بلادي يزعج و يفسدلك النهار ، أبدي رأيي ولو بسيطا ..

الأساتذة مش مسؤولين من الاول حاشا البعض و التعليم فاسد من قبل ، ومطالب الاساتذة لا تنتهي .. فقط هذه الوزيرة اختلفت قليلا عن الوزراء السابقين عنيدة جدا و عندها اللي راهم يضربوا معاها ..، أنا اراها شخصية قوية وتحاول تغيير بعض الامور لمصلحة التلاميذ لكن تغييراتها تأتي وراء بعضها البعض "الاصلاحات عمرها ماتكون ضربة وحدة " لازم بالشوي هي هنا ما عرفتش كل مرة حاجة جديدة و حشو للبرنامج الدراسي و كذلك دائما صراع نفسه وعود و لا ادري ماذا .. الله يصلح الاحوال ( انا فقط اخاف على الطلاب ينضروا ، ربي يكون فعونهم )
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#12
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#12
لم نفهم شيئا
بعد عزل الاساتذة المضربين وتهديدهم بالفصل طلبت منهم الوزيرة وضع طعون لاعادتهم
والغاء الاضراب بعد تفاوض مع الكناباست
هل تم وعدهم من جديد بتحقيق مطالبهم ؟ أو هو ايقاف تحت ضغوطات وتهديد!!!

وعادت الدراسة من جديد بعد شهر من الاضراب
تجرى الاختبارات وتطوى الصفحة كسابقاتها
والجميع يصفق
اما التلميذ فيكفيه ان ينجح ويجد نفسه في سنة دراسية جديدة العام المقبل وفقط
 
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