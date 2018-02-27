الوزيرة بن غبريط بين الاستقالة او مواصلة التبلعيط.

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

بن غبريط ... و سياسة الغبرطة التربوية و التعليمية

في الحقيقة ... الوزيرة بن غبريط ... لم تنل استحسان الطبقة الأكاديمية منذ التحاقها بالوزارة

و منذ توليها لمنصيب الوزيرة لقطاع هو أحد أهم القطاعات في البلاد

و سايسة بن غبريط واضحة ... و هي خالفِ حتى تُعرَف ...

فمنذ التحاقها ... و لا يكارد يمر موسم دراسي الا و نرى فيه عديد التغييرات و التعديلا

سواء في سيرورة العمل التربوي

او في الكتب المدرسية ... او حتى في جودة الامتحان الرسمي ... امتحان البكالوريا

و بخصوص سؤالك عن المطلب المطالِب بتنحي الوزيرة

اظن أنها كما أسلفت ... مجرد صراخ داخل قنينة ... فلو كان الصوت مسموعما

لسُمِع منذ الصرخة الأولى عند تعيينها... لذلك أراه مجردَ صراخات ستزول ما ان يُهدد أصحابها

بفصلهم عن مناصبهم

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اما فيما يخص القطاع بصورة عامة ... ارى ما يحدث فيها من انزلاقات و من هفوات

أراها مجرد سياسة عشاوئية عرجاء كما ذكرت ... فالحقيقة ليس قطاع التربية و التعليم وحده من يعاني

هذه الاختلالات ... فلو نظرا بمنظار شمولي شامل ... لرأينا انه أغلب القاطاعت

يتم تسييرها من أناس ليس أهلا لذلك ... فأرى ان الامر ليس سياسةً مخططْ لها

انما هو عشوائية في التسيير ... و بكلمة واحدة ... انعادم الكفاءة و الأهلية

...

بخصوص تضامن الشعب و امكانية احداثه للتغيير ...

لا أظن ذلك ... فالشعب الجزائري اعتاد على سياسة الترقيع

و أصبح لسان حال المواطن الجزائري ... ( يعطيك ما يزيدولناش في الخبز برك )

و اخدم أرضك يا فلاح

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شكرا جزيلا لك أخي أبا فيصل على هذه افساح المجال لنا للتكلم في هذا الأمر

و بارك الله فيك





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