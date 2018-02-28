جاءك إهداء من مجهول

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صـبـــاحكـم / مـساءكـم أزهـار وَ ورود يا أحلى وأغلى الناس

الكل فينا يشهد بجمال وروعة هذا المنتدى منتدى اللمة الجميل الذي إحتضن مجموعة رائعة

تعلمنا منهم الكثير شكرناهم وشكرونا ونسينا أشخاص لهم الفضل الكبير في

هذا الكيان... هو بمثابة الشمعة التي تضيء لنا طريقنا بكل حب ورعاية

لهذه الروح الأسرية التي تعم بين أعضاء المنتدى وإدارييه ومشرفيه...

أحبتي الكرام

موضوعي هذا راح يكون فيه نوع من الشقاوة والتسلية وبث روح الأخوة الصادقة بيننا جميعا

وهو إهداء مـن مجهول

إذا عـنـدك عضو حـاب تفرحـه أو تعذبـه بمزاحك بـ دون ما يعرف من أنت

ما عليك إلا تراسلني على الخاص وأنا أوصـل له إهدائك هنا في موضوعي الذي طرحته

من غير ما يعرف إسمك

والإهداءات تكون صور بإسم المهدى له... توقيع بإسم المهدى له

رمزيات... شعر... كلمة في حقه... رسالة... نصيحة... موعظة...

شكر وتقدير... امتنان... أي شيء تريد توصله...

ما عليكم إلا مراسلتي على الخاص وأنا أوصل له إهدائك في موضوعي هذا

ملاحظة هامة :

الإهداءات تكون أشياء محترمة... بدون سب وكلام فاضي

والإهداءات الغير لائقة لا يتم عرضها بطبيعة الحال