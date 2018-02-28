جاءك إهداء من مجهول

وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::
#1
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
2,041
الإعجابات
5,807
النقاط
1,011
الإقامة
غليزان
#1





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صـبـــاحكـم / مـساءكـم أزهـار وَ ورود يا أحلى وأغلى الناس
الكل فينا يشهد بجمال وروعة هذا المنتدى منتدى اللمة الجميل الذي إحتضن مجموعة رائعة
تعلمنا منهم الكثير شكرناهم وشكرونا ونسينا أشخاص لهم الفضل الكبير في
هذا الكيان... هو بمثابة الشمعة التي تضيء لنا طريقنا بكل حب ورعاية
لهذه الروح الأسرية التي تعم بين أعضاء المنتدى وإدارييه ومشرفيه...






أحبتي الكرام
موضوعي هذا راح يكون فيه نوع من الشقاوة والتسلية وبث روح الأخوة الصادقة بيننا جميعا
وهو إهداء مـن مجهول




إذا عـنـدك عضو حـاب تفرحـه أو تعذبـه بمزاحك بـدون ما يعرف من أنت
ما عليك إلا تراسلني على الخاص وأنا أوصـل له إهدائك هنا في موضوعي الذي طرحته
من غير ما يعرف إسمك






والإهداءات تكون صور بإسم المهدى له... توقيع بإسم المهدى له
رمزيات... شعر... كلمة في حقه... رسالة... نصيحة... موعظة...
شكر وتقدير... امتنان... أي شيء تريد توصله...
ما عليكم إلا مراسلتي على الخاص وأنا أوصل له إهدائك في موضوعي هذا






ملاحظة هامة :
الإهداءات تكون أشياء محترمة... بدون سب وكلام فاضي
والإهداءات الغير لائقة لا يتم عرضها بطبيعة الحال
أنتظركم... وأنتظر إهدائاتكم المجهولة...
تفاعلوا مع الموضوع
تحياتي وحي القلم ( عبد الحليم )










 
وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::
#2
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
2,041
الإعجابات
5,807
النقاط
1,011
الإقامة
غليزان
#2


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وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::
#3
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
2,041
الإعجابات
5,807
النقاط
1,011
الإقامة
غليزان
#3
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
7,661
الإعجابات
23,523
النقاط
951
الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم اخي
موضوع جميل جدا واتمنى ان يلقى تفاعل من الاعضاء
بحول الله من المشاركون في الكواليس
جزاك الله كل خير يا رب
 
missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#6
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
7,102
الإعجابات
21,084
النقاط
751
الجنس
أنثى
#6
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله موضوع جميل ومميز
في المتابعة باذن الله وربما المشاركة ان سمح الوقت ان شاء الله
ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري
في امان الله وحفظه
 
وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::
#7
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
2,041
الإعجابات
5,807
النقاط
1,011
الإقامة
غليزان
#7
قال ليليا مرام:
السلام عليكم اخي
موضوع جميل جدا واتمنى ان يلقى تفاعل من الاعضاء
بحول الله من المشاركون في الكواليس
جزاك الله كل خير يا رب
إضغط للتوسيع...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن شاء الله نلقى تفاعل من الأعضاء في الكواليس
بإهداءاتكم الراقية المختلفة
بوركت أختي ننتظر تفاعلك مع الموضوع
تحياتي
 
وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::
#8
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
2,041
الإعجابات
5,807
النقاط
1,011
الإقامة
غليزان
#8
قال missing heart:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله موضوع جميل ومميز
في المتابعة باذن الله وربما المشاركة ان سمح الوقت ان شاء الله
ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري
في امان الله وحفظه
إضغط للتوسيع...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ننتظر تفاعلك أختي بــ فارغ الصبر مع الموضوع
وإن شاء الله الكل يشارك
بالتوفيق
 
وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::
#9
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
2,041
الإعجابات
5,807
النقاط
1,011
الإقامة
غليزان
#9
قال Malika Tlm:
السلام عليكم
ربي يوفق
موضوع هااايل
مشكور اخي
إضغط للتوسيع...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
العفو أختي
نقولو الحمد لله مين عجبكم الموضوع
ننتظر تفاعلكم يلا نشاط اخوتي الكرام
تحياتي
 
وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::
#11
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
2,041
الإعجابات
5,807
النقاط
1,011
الإقامة
غليزان
#11
قال KYDO SAN:
أعجبتني فكرة أخي
سوف اشارك فيها
موضوع في قمة
إضغط للتوسيع...

أهلا أخي العزيز
الحمد لله أن الفكرة نالت إعجابك
ننتظر مشاركتك خلف الكواليس
تحياتي
 
وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::
#13
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
2,041
الإعجابات
5,807
النقاط
1,011
الإقامة
غليزان
#13


مشاركة إمتنان وشكر وتقدير من خلف الكواليس موجه لجميع الأعضاء :
أنا عضوة بينكم عهدت تواجدي بينكم كما عهدتموه شكري اليوم وإمتناي ليس لشخص واحد ولا لعضو واحد
بل لكم جميعكم أشكر اليوم الذي جعلني أنضم لهذا الصرح وأشكر الله أنه عرفني عليكم أشكر كل دقيقة مرت علي هنا ضحكت فيها معكم بكيت لحزن بعضكم كنت محط ثقة لأغلبكم والحمد لله وسأظل وان يوما تركت هذا المكان فارغ ليس برغبة مني بل بإرادة من الله أتمنى ان لا تنسوني أبدا فيكفي أنني نسيت في واقعي ولا أريد ان انسى هنا لأنني احاول أن أترك بصمة وأثر لا يزول من قلوبكم فالورق يزول مواقع التواصا وصفحات المنتدى تتغير وتعلو لتأتي صفحات جديدة لكن القلوب
لا تتغير وأنا أريد إحتلال قلوبكم
فشكرا لكم على كل شيء

 
وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::
#15
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
2,041
الإعجابات
5,807
النقاط
1,011
الإقامة
غليزان
#15
قال أشــواق 19:
السلام عليكم..
احب المواضيع من هذا النوع..
شكرا بارك الله فيك..
ان شاء الله تلقا تفاعل كبير
سلام
إضغط للتوسيع...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
العفو أختي وفيك بركة
ننتظر تفاعلك مع الموضوع
تحياتي
 
وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::
#17
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
2,041
الإعجابات
5,807
النقاط
1,011
الإقامة
غليزان
#17

إهداء من خلف الكواليس للأخت @ Malika Tlm
إلى ذلك القلب الصافي والروح الطيبة
من هنا لي الشرف بأن أقول أنك لؤلؤة وجوهرة غالية
أنت نعم الأخت والصديقة



 
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