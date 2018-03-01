للتسلية فقط

شوفو خاوتي نجيبهالكم من لخر باش ما نطولش عليكم و نختصر الحديث بلا ما نڨعد نكثر فالهدرة لي ما تدي ما تجيب و نعيي روحي و نعييكم معايا ، بدون مقدمات و ڨالي و ڨلتلك علاخاطر الواحد راه كاره و مهوش باغي تكسار الراس ، لي فيه يكفيه و باه ما ندخلوش في نقاشات و متاهات يستحيل الخروج منها بنتيجة ايجابية لازم نڨولهالكم بدون اضاعة وقت و كيما يقولو خير الكلام ما قل و دل ..يعني بالدارجة تاعتنا نهدرو شوية و نفهمو ياسر و ماذابيكم تركزو معايا راني الكلمة كي نخرجها من فمي ما نعاودهاش و لي فاتو الحديث يڨول سمعت مالا سمعو و عطوني وذن الڨلب و جاوبوني بصراحة ولا خلاص بطلت