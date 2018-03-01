للتسلية فقط

ابراهيم2365

ابراهيم2365

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
1 مارس 2018
المشاركات
3
الإعجابات
28
النقاط
2
العمر
30
الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
#1
شوفو خاوتي نجيبهالكم من لخر باش ما نطولش عليكم و نختصر الحديث بلا ما نڨعد نكثر فالهدرة لي ما تدي ما تجيب و نعيي روحي و نعييكم معايا ، بدون مقدمات و ڨالي و ڨلتلك علاخاطر الواحد راه كاره و مهوش باغي تكسار الراس ، لي فيه يكفيه و باه ما ندخلوش في نقاشات و متاهات يستحيل الخروج منها بنتيجة ايجابية لازم نڨولهالكم بدون اضاعة وقت و كيما يقولو خير الكلام ما قل و دل ..يعني بالدارجة تاعتنا نهدرو شوية و نفهمو ياسر و ماذابيكم تركزو معايا راني الكلمة كي نخرجها من فمي ما نعاودهاش و لي فاتو الحديث يڨول سمعت مالا سمعو و عطوني وذن الڨلب و جاوبوني بصراحة ولا خلاص بطلت
 
ابراهيم2365

ابراهيم2365

:: عضو منتسِب ::
#2
إنضم
1 مارس 2018
المشاركات
3
الإعجابات
28
النقاط
2
العمر
30
الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
#2
هو في الحقيقه و نظرا لأهمية و حيوية الموضوع و بالنظر إليه نظره جوهريه بحته فلا أنكر أن البوست قد لفت انتباهي مما حرك الرغبه الحقيقيه بداخلي و دفعني بالضروره للدخول محاولا وضع تعليق مناسب بصدد هذا الموضوع، و لكني لم أجد ما أقوله فقررت التراجع و الاكتفاء بالمشاهده و في النهايه أحب أن أتوجه بالشكر لكل شخص بذل مجهود و ضيع وقته في أنه يقرأ تعليقي و في الآخر لم يجد فيه اي شئ مفيد .و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
 
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