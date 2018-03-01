قاعة الأساتذة = اساتذة الإبتدائي =

السلام عليكم

اهلا بكم اساتذة ومعلمي الطور الإبتدائي

فتحت لكم هذا الفضاء ليكون ملتقى لجميع المعلمين والأساتذة

نتبادل فيه تجاربنا ومستجدات التعليم داخل وخارج القسم اي جديد طرق التدريس

اخر اخبار التربية والمنشورات الوزارية والتعليمات

ويكون مرافق لنا في الإمتحانات نهاية السنة الرسمية واجوائها



مرحبا بالجميع ....