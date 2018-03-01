قاعة الأساتذة = اساتذة الإبتدائي =

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#1
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
4,478
الإعجابات
11,574
النقاط
691
الإقامة
جزر القمر
#1
السلام عليكم
اهلا بكم اساتذة ومعلمي الطور الإبتدائي
فتحت لكم هذا الفضاء ليكون ملتقى لجميع المعلمين والأساتذة
نتبادل فيه تجاربنا ومستجدات التعليم داخل وخارج القسم اي جديد طرق التدريس
اخر اخبار التربية والمنشورات الوزارية والتعليمات
ويكون مرافق لنا في الإمتحانات نهاية السنة الرسمية واجوائها

مرحبا بالجميع ....
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#2
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
4,478
الإعجابات
11,574
النقاط
691
الإقامة
جزر القمر
#2
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