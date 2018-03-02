هته المواضيع ممنوعة في اللمة أرجوا مرور الجميع

الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 7,352
- الإعجابات
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- 1,051
- الإقامة
- الجزائر الحبيبة
إعلان هااام
السلام عليكم
نعلم جميع الإخوة و الاخوات منتسبي اللمة
أنه و بعد المشاورة مع الطاقم الإداري
و بعض الأعضاء تم الوصول إلى منع بعض المواضيع
في اللمة
المنع سواء تصريحا أو تلميحا
المواضيع التي تحتوي على صور
الحلويات
الحلويات التقليدية
خصوصا المقروض و البقلاوة و الزلابية و قلب اللوز
الأكلات سواء التقليدية أو العصرية
خصوصا البغرير و المسمن
إضافة إلى الطبخات التالية
الكسكس
و المحاجب
و الشخشوخة
و الطواجين بكل انواعها و من ضمنها الغراتان
العصبان و الملفوف و البوزلوف
ملاحظة
أرجوا من الجميع التقيد بالتعليمة
سبب حظر المواضيع
لأنها تقبش مشاعري
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ههههههههههههه أمنتوا
إلى اللقاء في مقلب آخر خخخخخخخخخخخخخخخخخخ
بصح بيناتنا و الله ها المواضيع تجوعني و تقبش مشاعري
و قلبي الصغير لا يتحمل هههههههههههه
أيا رحمة على والديكم تصويرة كيما هاذي ماهيش جريمة في حقي
هعيا قولوا الصح
السلام عليكم
نعلم جميع الإخوة و الاخوات منتسبي اللمة
أنه و بعد المشاورة مع الطاقم الإداري
و بعض الأعضاء تم الوصول إلى منع بعض المواضيع
في اللمة
المنع سواء تصريحا أو تلميحا
المواضيع التي تحتوي على صور
الحلويات
الحلويات التقليدية
خصوصا المقروض و البقلاوة و الزلابية و قلب اللوز
الأكلات سواء التقليدية أو العصرية
خصوصا البغرير و المسمن
إضافة إلى الطبخات التالية
الكسكس
و المحاجب
و الشخشوخة
و الطواجين بكل انواعها و من ضمنها الغراتان
العصبان و الملفوف و البوزلوف
ملاحظة
أرجوا من الجميع التقيد بالتعليمة
سبب حظر المواضيع
لأنها تقبش مشاعري
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ههههههههههههه أمنتوا
إلى اللقاء في مقلب آخر خخخخخخخخخخخخخخخخخخ
بصح بيناتنا و الله ها المواضيع تجوعني و تقبش مشاعري
و قلبي الصغير لا يتحمل هههههههههههه
أيا رحمة على والديكم تصويرة كيما هاذي ماهيش جريمة في حقي
هعيا قولوا الصح