هته المواضيع ممنوعة في اللمة أرجوا مرور الجميع

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السلام عليكم

نعلم جميع الإخوة و الاخوات منتسبي اللمة

أنه و بعد المشاورة مع الطاقم الإداري

و بعض الأعضاء تم الوصول إلى منع بعض المواضيع

في اللمة

المنع سواء تصريحا أو تلميحا

المواضيع التي تحتوي على صور

الحلويات

الحلويات التقليدية

خصوصا المقروض و البقلاوة و الزلابية و قلب اللوز

الأكلات سواء التقليدية أو العصرية

خصوصا البغرير و المسمن

إضافة إلى الطبخات التالية

الكسكس

و المحاجب

و الشخشوخة

و الطواجين بكل انواعها و من ضمنها الغراتان

العصبان و الملفوف و البوزلوف





ملاحظة

أرجوا من الجميع التقيد بالتعليمة



سبب حظر المواضيع

لأنها تقبش مشاعري

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ههههههههههههه أمنتوا

إلى اللقاء في مقلب آخر خخخخخخخخخخخخخخخخخخ

بصح بيناتنا و الله ها المواضيع تجوعني و تقبش مشاعري

و قلبي الصغير لا يتحمل هههههههههههه

أيا رحمة على والديكم تصويرة كيما هاذي ماهيش جريمة في حقي

هعيا قولوا الصح