هته المواضيع ممنوعة في اللمة أرجوا مرور الجميع

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#1
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,352
الإعجابات
22,429
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#1
إعلان هااام

السلام عليكم
نعلم جميع الإخوة و الاخوات منتسبي اللمة
أنه و بعد المشاورة مع الطاقم الإداري
و بعض الأعضاء تم الوصول إلى منع بعض المواضيع
في اللمة
المنع سواء تصريحا أو تلميحا
المواضيع التي تحتوي على صور
الحلويات
الحلويات التقليدية
خصوصا المقروض و البقلاوة و الزلابية و قلب اللوز
الأكلات سواء التقليدية أو العصرية
خصوصا البغرير و المسمن
إضافة إلى الطبخات التالية
الكسكس
و المحاجب
و الشخشوخة
و الطواجين بكل انواعها و من ضمنها الغراتان
العصبان و الملفوف و البوزلوف


ملاحظة
أرجوا من الجميع التقيد بالتعليمة

سبب حظر المواضيع
لأنها تقبش مشاعري
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ههههههههههههه أمنتوا
إلى اللقاء في مقلب آخر خخخخخخخخخخخخخخخخخخ
بصح بيناتنا و الله ها المواضيع تجوعني و تقبش مشاعري
و قلبي الصغير لا يتحمل هههههههههههه

أيا رحمة على والديكم تصويرة كيما هاذي ماهيش جريمة في حقي
هعيا قولوا الصح

1519990205899.png
 
وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::
#2
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
2,336
الإعجابات
6,494
النقاط
1,111
الإقامة
غليزان
#2

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ههههه بصحتك يا خويا العزيز محمد راهم متهليين فيك ومقلشينك بالحلويات والماكلة المتنوعة وووو.....
راهم يعرفو نقاط الضعف تاعك الله يجيب الخير ان شاء الله :D:D:D
أكدلي على زلافة تاع طعام يادرة متحوفة الله يبارك يا محاينك :LOL::LOL::LOL:

 
Twinkle Stars

Twinkle Stars

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
29 ماي 2011
المشاركات
15,073
الإعجابات
37,564
النقاط
1,271
العمر
21
الإقامة
ميلة
الجنس
أنثى
#3
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ولازم تحظر كل من تضع مثل هاته االصور هههه من الطاقم واجبد حفاظا على مشاعر الأخ طبعا
هههه
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#4
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,352
الإعجابات
22,429
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#4
@ميلينا
@Malika Tlm
@Twinkle Stars
@قمر الوادي
@Soumia hadj mohammed
@chirine zina
@قلم مغرور
@صمت المشاعر
@الامين محمد
@ربي اغفرلي
@بشرى ملاك
@الصحافية الساخرة
@السحاب العابر
@الأزرق الملكي
@حلم كبير
@سلام نفسي
@*حزن النبلاء*
@طيب الكلام
@أم ياسمينdz
@Salah eddin
@آمِيْرَتُه
@الأفق البعيد
@عآشقة الجنـة
@Fethi.dz
@Ma$Ter
@عاشق الاقصى
@Queen Fati
@سكون الفجر
@لاريمان
@الورد الأحمر
@محبة أبناء الوطن
@Twinkle Stars
@لؤلؤة قسنطينة
@قمر الوادي
@chirine zina
@أم منيــــــر
@ربي اغفرلي
@ميسم منصور
@rycerz
@سلام نفسي
@*حزن النبلاء*
@طيب الكلام
@آمِيْرَتُه
@الأفق البعيد
@عآشقة الجنـة
@محمد التبسي
@heba biba
@Princess nour
@جليلوس
@صمت المشاعر
@ليليا مرام
@يونس قاسم
@Lovely ღ smile
@Only me
@عماد خطاب
@hakim story
@"viola"
@أم منيــــــر
@حروف تائهة
@بشرى ملاك
@ليليا مرام
@wissam 47
@صدام بكل فخر
@حكاية قمر
@*حزن النبلاء*
@Salah eddin
@GI Joe
@إنسانة ما
@mixicali
@dahman kz
@صدام بكل فخر
@أشــواق 19
@Salaheddin25
@Oum Loukmane
@messaoud2013
@fatima_zohra
@أميرَهآ أنآ
@اميرة قمر
@PrinCe of PrinceS
@Naz iha
@Djamel.Dz
@sanaya
@Soumia hadj mohammed
@cosette
@همسة نجاح
@الورد الأحمر
@yaso ياسمين
@ليليا مرام
@ربي اغفرلي
@rahima2000
@khadra36
@youzar_sif
@Zackry
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#5
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
7,675
الإعجابات
23,589
النقاط
951
الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#5
السلام عليكم
هههههههههه يا بوكرش والله ضحكتني أمنتك قلت كيفاه ما بلغونيش بالمواضبع حتى نثبتوهم هههههههههه
ياخا قتلتني بالضحك يا بوكرش همك على كرشك دير اشارة لسيدات الطبخ هههههه
 
Malika Tlm

Malika Tlm

:: نجمة اللمة ::
#6
إنضم
3 مارس 2014
المشاركات
3,862
الإعجابات
11,324
النقاط
191
الجنس
أنثى
#6
السلام عليكم
تعرف انا أمنت قلت وعلاه هكذا
قريت الموضوع كامل عرفت بلي مزحة .
املا نداء عااااجل مني لكم
كثروا وزيدوا الصور هكذا باش خويا محمد المشاعر نتاعه تزيد تعيا ههعههههه
يعطيك الخير خويا
تحياتي
 
زهرة اللمة

زهرة اللمة

:: عضو متألق ::
#9
إنضم
23 سبتمبر 2015
المشاركات
4,030
الإعجابات
18,140
النقاط
851
الإقامة
ايام و نرحل
الجنس
أنثى
#9
السلام عليكم
ههههههه للحظة صدقت و قولت واش بيهم الادراة هبلوا واقيل
واش خلاو كي منعوا قاع هذو
هههه و الله صح مرات نشوف انا تصاور هاك عينيا يلصقوا
هههههه
يعطيك الصحة
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#10
إنضم
27 جانفي 2016
المشاركات
9,699
الإعجابات
43,164
النقاط
1,256
الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
#10
السلام عليكم
في المادة ال16 من ميثاق الامم المتحدة
صور كيما هذي عقوبتها السجن في الغوانطانامو
ههه
بن عمييي ههههههه
السيد الي طاقاني في الصورة هذي الله يهديه
هههههه


 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#11
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,352
الإعجابات
22,429
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#11
قال وحي القلم:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ههههه بصحتك يا خويا العزيز محمد راهم متهليين فيك ومقلشينك بالحلويات والماكلة المتنوعة وووو.....
راهم يعرفو نقاط الضعف تاعك الله يجيب الخير ان شاء الله :D:D:D
أكدلي على زلافة تاع طعام يادرة متحوفة الله يبارك يا محاينك :LOL::LOL::LOL:

إضغط للتوسيع...
هههههه أرأيت ماذا فعلت بنا في موضوع الهدايا هههههههههههه
شكرا على كرم المرور حبيبي أنت
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#12
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,352
الإعجابات
22,429
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#12
قال Twinkle Stars:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ولازم تحظر كل من تضع مثل هاته االصور هههه من الطاقم واجبد حفاظا على مشاعر الأخ طبعا
هههه
إضغط للتوسيع...
ههههههههههههههه هته فكرة جيدة إذن الحظر على كل من تسول له نفسه قبش مشاعري هههههههههه
مرورك رائع كحبات البغرير المقطعات إلى مثلثات هههههههههههههه
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#13
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,352
الإعجابات
22,429
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#13
قال ليليا مرام:
السلام عليكم
هههههههههه يا بوكرش والله ضحكتني أمنتك قلت كيفاه ما بلغونيش بالمواضبع حتى نثبتوهم هههههههههه
ياخا قتلتني بالضحك يا بوكرش همك على كرشك دير اشارة لسيدات الطبخ هههههه
إضغط للتوسيع...
أهلا نفيخة كيف حالك
أما سيدات الطبخ فسأعصرهن كما يعصر القارس في الحريرة هههههههههههههه
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#14
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,352
الإعجابات
22,429
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#14
قال Malika Tlm:
السلام عليكم
تعرف انا أمنت قلت وعلاه هكذا
قريت الموضوع كامل عرفت بلي مزحة .
املا نداء عااااجل مني لكم
كثروا وزيدوا الصور هكذا باش خويا محمد المشاعر نتاعه تزيد تعيا ههعههههه
يعطيك الخير خويا
تحياتي
إضغط للتوسيع...
هههههههههههههه
إذن أنت تتحدينني سأشويك كما يشوى البوزلوف خخخخخخخخخخخخخ
مرورك حلو كروحك الحلوة يا أختي الغالية
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#15
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,352
الإعجابات
22,429
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#15
قال صمت المشاعر:
السلام عليكم
ههههههه ???????
علبالي صح صدقتك هههه
هادي شي كامل على جال كرشك هههه
كرشك الكبيرة لا تتحمل هههه
إضغط للتوسيع...
هههههههههههههه نعم من أجل كرشي
لأنه ثبت علميا أن هته الصور سبب لكثير من الأمراض المعدية كإنفلوزا المقروض ههههههههههه

شكرا على كرم المرور يا طيبة
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#16
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,352
الإعجابات
22,429
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#16
قال أشــواق 19:
تبا قريب امنتك ههه
ها لازم انت يمنعوك تدخل لمنتديات الطبخ ?
شكرا أخي
إضغط للتوسيع...
ههههههههههه إذن لقد وقعت في التسلل
و لعلمك أن المقروض قبل المقابلة يعتبر منشطا و يتم الكشف عنه بواسطة
جهاز الأشعة المنبعثة من كوشة التريسينتي ههههههههههههه

شكرا شروق على مروررك الرائع كالعادة
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#17
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,352
الإعجابات
22,429
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#17
قال زهرة اللمة:
السلام عليكم
ههههههه للحظة صدقت و قولت واش بيهم الادراة هبلوا واقيل
واش خلاو كي منعوا قاع هذو
هههه و الله صح مرات نشوف انا تصاور هاك عينيا يلصقوا
هههههه
يعطيك الصحة
إضغط للتوسيع...
هههههههههه الآن تأكدت أني على حق
أرأيت مدى تأثير الصور على العينين هههههههههههه
و من العينين إلى اللعاب ثم المعدة ثم الضغط الدموي
و ممنكن تتطور الأمور إلى أنتحار بسبب عصافير البطن هههههههههههه

شكرا مرورك راااائع
 
همسة نجاح

همسة نجاح

:: عضو مُشارك ::
#18
إنضم
22 جانفي 2017
المشاركات
125
الإعجابات
341
النقاط
13
العمر
21
الإقامة
في اللمة الجزائرية
الجنس
أنثى
#18
ههههه والله مشيت في الخط
في بلاصة الاكل تقليدي انا كليت مقلب عصري
هههه هاني درت شوي رفيس نتاع تمر قع لمة معروضة غير نتا هههههه غضتني نعطيك وحدة
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#19
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,352
الإعجابات
22,429
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#19
قال Salah eddin:
السلام عليكم
في المادة ال16 من ميثاق الامم المتحدة
صور كيما هذي عقوبتها السجن في الغوانطانامو
ههه
بن عمييي ههههههه
السيد الي طاقاني في الصورة هذي الله يهديه
هههههه


إضغط للتوسيع...
ههههههههههه حبيبي صلاح أرأيت أستفزازا أكثرؤ من هذا
و هل توافقني الرأي حول حظر هته المواضيع
لأننا سبب للرهاب الأجتماعي و القولون اللي مقلق هههههههخخخخخخخخخخخ
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#20
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,352
الإعجابات
22,429
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#20
قال همسة نجاح:
ههههه والله مشيت في الخط
في بلاصة الاكل تقليدي انا كليت مقلب عصري
هههه هاني درت شوي رفيس نتاع تمر قع لمة معروضة غير نتا هههههه غضتني نعطيك وحدة
إضغط للتوسيع...
هههههههههههه في الحقيقة لو نطبق القانون أنت نعمل ليك حظر
بسبب هاذ الرد لأنه سيكون سببا في الكثير من الأعاصير الأستوائية في رأسي
و قد يحدث موجة تسونامي للمعدة تبعي و هذا سؤدي إلى تضاهر للعصافير نتاع بطني
للمطالبة بالإدماج المهني ههههههههههههه

شكرا يا طيبة مرورك أسعدني و أضحكني و جوعني خخخخخخخخخخخخخ
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.