

ملاحظة :

متوفر مبلغ 365 أورو بايسيرا للبيع مقابل CCPسعر البيع 220 دج للأوروالأولوية لمن يأخد كامل المبلغالدفع بعد التأكد من الرصيد عن طريق SMS أو مركز البريدبعد الحجز انتظر التاكيد تم ارسل لك معلومات الدفع مع المشرفينالوصل يرسل على الخاص ( المحادثة) ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع التالي :اسم عضوية البائع + الشاري + المبلغ + رقم الهاتفالمصدر مضمـــــــــونالاتباث في المرفقات :