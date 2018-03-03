عرض بيع متوفر مبلغ 365 أورو بايسيرا مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
رمزي_23
المبلغ
365 ( USD )
سعر البيع
220 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
رمزي_23

رمزي_23

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
16 جانفي 2017
المشاركات
369
الإعجابات
50
النقاط
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العمر
32
الإقامة
Annaba
#1
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متوفر مبلغ 365 أورو بايسيرا للبيع مقابل CCP

سعر البيع 220 دج للأورو

الأولوية لمن يأخد كامل المبلغ
الدفع بعد التأكد من الرصيد عن طريق SMS أو مركز البريد

ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد تم ارسل لك معلومات الدفع مع المشرفين
الوصل يرسل على الخاص ( المحادثة) ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع التالي :
اسم عضوية البائع + الشاري + المبلغ + رقم الهاتف
المصدر مضمـــــــــون

الاتباث في المرفقات :
 

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صدام بكل فخر

صدام بكل فخر

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#2
إنضم
3 أفريل 2016
المشاركات
1,156
الإعجابات
661
النقاط
351
الإقامة
غوانتنامو
الجنس
ذكر
#2
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