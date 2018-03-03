رمزي_23
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 16 جانفي 2017
- المشاركات
- 369
- الإعجابات
- 50
- النقاط
- 507
- العمر
- 32
- الإقامة
- Annaba
سعر البيع 220 دج للأورو
الأولوية لمن يأخد كامل المبلغ
الدفع بعد التأكد من الرصيد عن طريق SMS أو مركز البريد
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد تم ارسل لك معلومات الدفع مع المشرفين
الوصل يرسل على الخاص ( المحادثة) ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع التالي :
اسم عضوية البائع + الشاري + المبلغ + رقم الهاتف
المصدر مضمـــــــــون
الاتباث في المرفقات :
المرفقات
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