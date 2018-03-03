بآركولي ولعقيبة لقاع لوليات

إشرآقة شمس
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 16 جانفي 2018
- المشاركات
- 65
- الإعجابات
- 164
- النقاط
- 505
- الإقامة
- Blida la Rose♥
- الجنس
- أنثى
بونصواغ
حبيت نشارككم فرحتي لي ماتتوصفش
كما راكم عارفين اني مخطوبة
وغيابي عليكم كان غير توجاد لتملاكي "الفيونصاي:
والحمد لله تم بخير مين نكون مريحة نوريلكم احداثه
المختصر
حددنا موعد العرس وان شاء الله مور رمضان ف جويلية
حابة تعاونوني كونكم خياتي وتورولي شانجهز وشا ندير راني حايرة
ربي يحفظكم
كيما يقولو باغية بنات لمة هوما يجهزولي
ولعقيبة لقاع لبنات
حبيت نشارككم فرحتي لي ماتتوصفش
كما راكم عارفين اني مخطوبة
وغيابي عليكم كان غير توجاد لتملاكي "الفيونصاي:
والحمد لله تم بخير مين نكون مريحة نوريلكم احداثه
المختصر
حددنا موعد العرس وان شاء الله مور رمضان ف جويلية
حابة تعاونوني كونكم خياتي وتورولي شانجهز وشا ندير راني حايرة
ربي يحفظكم
كيما يقولو باغية بنات لمة هوما يجهزولي
ولعقيبة لقاع لبنات