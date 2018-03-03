بآركولي ولعقيبة لقاع لوليات

بونصواغ

حبيت نشارككم فرحتي لي ماتتوصفش

كما راكم عارفين اني مخطوبة



وغيابي عليكم كان غير توجاد لتملاكي "الفيونصاي:

والحمد لله تم بخير مين نكون مريحة نوريلكم احداثه

المختصر

حددنا موعد العرس وان شاء الله مور رمضان ف جويلية



حابة تعاونوني كونكم خياتي وتورولي شانجهز وشا ندير راني حايرة

ربي يحفظكم

كيما يقولو باغية بنات لمة هوما يجهزولي

ولعقيبة لقاع لبنات