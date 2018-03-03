بآركولي ولعقيبة لقاع لوليات

إشرآقة شمس

إشرآقة شمس

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
16 جانفي 2018
المشاركات
65
الإعجابات
164
النقاط
505
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Blida la Rose♥
الجنس
أنثى
#1
بونصواغ
حبيت نشارككم فرحتي لي ماتتوصفش
كما راكم عارفين اني مخطوبة

وغيابي عليكم كان غير توجاد لتملاكي "الفيونصاي:
والحمد لله تم بخير مين نكون مريحة نوريلكم احداثه
المختصر
حددنا موعد العرس وان شاء الله مور رمضان ف جويلية

حابة تعاونوني كونكم خياتي وتورولي شانجهز وشا ندير راني حايرة
ربي يحفظكم
كيما يقولو باغية بنات لمة هوما يجهزولي
ولعقيبة لقاع لبنات
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
27 جويلية 2014
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الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم اختي نسرين
ألف ألف ألف مبرووووك حبيبتي بزيآن السعد ربي يهنيك
و أنا نقول وينهي الفصعونة هربت ههههه
مرحبا بيك في كل وقت رانا هنا و نعاونوك بالشي لي قدرنا عليه
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
29 أوت 2013
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27,516
النقاط
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مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#3
مبــارك أختي
بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير
فرحتلك أختي الله يتمم فرحتك
 
إشرآقة شمس

إشرآقة شمس

:: عضو منتسِب ::
#4
إنضم
16 جانفي 2018
المشاركات
65
الإعجابات
164
النقاط
505
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Blida la Rose♥
الجنس
أنثى
#4
قال عآشقة الجنـة:
السلام عليكم اختي نسرين
ألف ألف ألف مبرووووك حبيبتي بزيآن السعد ربي يهنيك
و أنا نقول وينهي الفصعونة هربت ههههه
مرحبا بيك في كل وقت رانا هنا و نعاونوك بالشي لي قدرنا عليه
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وعليك السلام
الله يسلمك حبيبتي
ههههه والله غير كنت لاتية بالفيونصاي وخرايبه راكي تعرفي الحالة
ههه الله يسلمك حبيبتي ولعقيبة ليك ونفرحو بيك كي ليوم
 
إشرآقة شمس

إشرآقة شمس

:: عضو منتسِب ::
#5
إنضم
16 جانفي 2018
المشاركات
65
الإعجابات
164
النقاط
505
الإقامة
Blida la Rose♥
الجنس
أنثى
#5
قال سكون الفجر:
مبــارك أختي
بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير
فرحتلك أختي الله يتمم فرحتك
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الله يحفظك غاليتي
امييين يا رب
امين ربي يحفظك حبيبتي
 
آمِيْرَتُه

آمِيْرَتُه

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#6
إنضم
13 جوان 2011
المشاركات
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الإعجابات
19,220
النقاط
671
الإقامة
: ♥ قلب عسكوري ♥
الجنس
أنثى
#6
السلام عليك
بالباركة عليك أختي و ربي يهنيك
متكتريش برك على روحك واشري صوالح لتلبسيهم ماشي لتخبيهم في الخزانة
 
إشرآقة شمس

إشرآقة شمس

:: عضو منتسِب ::
#7
إنضم
16 جانفي 2018
المشاركات
65
الإعجابات
164
النقاط
505
الإقامة
Blida la Rose♥
الجنس
أنثى
#7
قال آمِيْرَتُه:
السلام عليك
بالباركة عليك أختي و ربي يهنيك
متكتريش برك على روحك واشري صوالح لتلبسيهم ماشي لتخبيهم في الخزانة
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وعليك السلام
الله يسلمك حبيبتي ويحميك
هذا فاه راني حاصلة
ربي يقدرني برك
شكرا
 
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