مشكلتي أخ بحاجة توجيهات نفسية عملية

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2018
#1
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
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الإعجابات
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#1
السلام عليكم ورحمة الله
اخ لكم كان يعاني في صمت من وسواس قهري ومس وعين وسحر وهذا الاخير كان ينخر الجسد وبدات المشاكل مع اهل بيته ومع اقاربئه ومع الناس.
ومع انا عصامي حاربت وتخطيت درجة الخطر.وصلت وين قريب نقتل اختي ويما.
بعدها اصبت بنوبة كاءبة حادة مست جسدي الصغير .
هذا حكم الله الحمد لله
لن يغير الله مابقوم حتى يغيروا ما بانفسهم .هاذي مدة عام وانا نعالج
اصبحت كالرحال من مدينة لمدينة
والناس هاذو مهامش هاديهم ربي
نتعافى ونزيد نمرض ومع لي انا انسان مؤمن .
ومع تدبر ايات الله ارتايت بان اغير مكان الاقامة على الاقل عام .دايما قاعد في الدار
ذرك راني على ابواب العمل والسعي وراء الرزق راني منهك القوى .
احتاج توجيهات اهل الاختصاص في اللمة.
 
Twinkle Stars

Twinkle Stars

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
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ميلة
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أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يهدي من يسيؤون إليك
يعني يوصلو لدرجة يسحرو صراحة والله نحير ..عافانا الله يا ربي والله يشفيك ويعافيك
أظن أن الرقية وذكر الله والدعاء هو خير الأمور
أيضا لازم تتجنب أكل أي شي يمدوهولك خاصة الي قراب منك وحتى الي بعاد يعني إحذر ولا تثق في أحد
اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما

@ابو ليث أظنه سيساعدك
 
dahman kz

dahman kz

:: عضو فعّال ::
#3
إنضم
1 أكتوبر 2008
المشاركات
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الإقامة
الوادي
الجنس
ذكر
#3
وعليكم السلام ورحمة الله
وفي هاته الحالات الحل في العلاج بالقرآن والسنة واللجوء الى الله .والقرآن فيه شفاء للامراض النفسية و لامراض البدن .وثق بالله وتيقن ان الله سيشفيك واصبر وباذن الله ستشفى
كما انصحك كذلك بالتوجه لطبيب نفسي والاستماع لنصائحه وهذا ليس عيب والطبيب النفسي خبير في حل المشاكل النفسية و الاستمرار معه يساعدك كثيرا في تخطي مثل هته الازمات .
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: عضو شرفي ::
#4
إنضم
1 أوت 2008
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الجنس
ذكر
#4
انت على الطريق الصحيح مادمت تذهب وتعود تدق أبواب المولى عزوجل فانت ممن يحبهم الله وكن على يقين ان ما حصل ويحصل لك هو نعمة لا تدريها وارتباطك بالله سيزداد ولن يتركك مادمت لا تترك القرآن والعمل وتسعى للشفاء من خلال التوجه الى الشافي المعافي وتتخذ الاسباب الى ذلك.
تحصّن بالذكر والقرآن وحلقات العلم في المساجد ولن يصيبك مكروه الا ماقد قدره الله. وقل دوما الحمد لله على كل حال.
الله الموفق.
 
النجم البعيد

النجم البعيد

:: عضو فعّال ::
#5
إنضم
18 ديسمبر 2011
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الإقامة
جزيرة العرب ....
الجنس
ذكر
#5
اكثر من الاستغفار , ومن قول (حول ولا قوة الا بالله) و حسبي الله ونعم الوكيل ....
وردد قوله تعالى : ربي اني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ...

قال تعالى بعدها :

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ ۖ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ ...
صدق الله العظيم ...

اللَّهُمَّ ربَّ النَّاسِ ، أَذْهِب الْبَأسَ ، واشْفِ ، أَنْتَ الشَّافي لا شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ ، شِفاءً لا يُغَادِرُ سقَماً ...




ثم , ان كيد الشيطان كان ضعيفا ...







__ النجم البعيد
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#6
إنضم
16 جوان 2009
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951
الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#6
السلام عليكم أخي
أولا أسأل الله أن يرفع ضرك ويشفيك ويبعد عنك كل ما يسيئ لك ولن يصيبنا الا ماةكتب الله لنا ولم يضروك الا لأن الله اراد أن يقربك منه واراد لهم السيئات قل حسبي الله ونعم الوكيل
انا ما انصحك به هو الهروب الى الله املئ وقتك بالعمل والمسجد والصلاة ما رد الله عبدا هرب اليه فر الى الله اخي وسترى حياتك سوف تتغير جذريا
كان الله بعونك اشغل وقتك واتمنى من هم معنا من اهل التخصص فعلم النفس ان يفيدوك
شفاك الله
 
ميلينا

ميلينا

:: نجمة اللمة ::
#7
إنضم
14 جوان 2016
المشاركات
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991
الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#7
عليك بتقوية ايمانك و اللجوء الى الله مع الرقية الشرعية و ان لم تشفى توجه الى الاخصائي النفساني سيساعدك كثيرا ،ربما لديك مرض الفوبيا و هو سهل و يعالج بشرط عدم التأخر في العلاح
وفقك الله و شافاك
 
khwv

khwv

:: عضو مُشارك ::
#8
إنضم
14 جانفي 2015
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#8
إنّ من أهم العلاجات التي ينصح بها للتخلص من الوسواس القهري هو القرآن الكريم، فالالتزام بقراءة القرآن هو أمر مهم للتخلّص من الوسواس القهري، فهو علاج لمعظم الأمراض، وكذلك يبعد الشيطان عن الشخص، ويطرده من دماغه، ولكن يجب على الشخص الذي يعاني من هذه الوسواس أن يصدّق ويؤمن أنّه من الشيطان الرجيم، وأيضاً أن لا يستجيب لهذه الأفكار، ويقوم بالتغافل عنها، ويتركها، ولا يقوم بالأعمال التي يدله الشيطان عليها، قال تعالى: (وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ) [البقرة: 208]. يارب يشفيك من المرض هذا
 
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