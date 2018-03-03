اكثر من الاستغفار , ومن قول (حول ولا قوة الا بالله) و حسبي الله ونعم الوكيل ....

وردد قوله تعالى : ربي اني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ...



قال تعالى بعدها :



فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ ۖ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ ...

صدق الله العظيم ...



اللَّهُمَّ ربَّ النَّاسِ ، أَذْهِب الْبَأسَ ، واشْفِ ، أَنْتَ الشَّافي لا شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ ، شِفاءً لا يُغَادِرُ سقَماً ...









ثم , ان كيد الشيطان كان ضعيفا ...















__ النجم البعيد