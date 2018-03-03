السلام عليكم ورحمة الله
اخ لكم كان يعاني في صمت من وسواس قهري ومس وعين وسحر وهذا الاخير كان ينخر الجسد وبدات المشاكل مع اهل بيته ومع اقاربئه ومع الناس.
ومع انا عصامي حاربت وتخطيت درجة الخطر.وصلت وين قريب نقتل اختي ويما.
بعدها اصبت بنوبة كاءبة حادة مست جسدي الصغير .
هذا حكم الله الحمد لله
لن يغير الله مابقوم حتى يغيروا ما بانفسهم .هاذي مدة عام وانا نعالج
اصبحت كالرحال من مدينة لمدينة
والناس هاذو مهامش هاديهم ربي
نتعافى ونزيد نمرض ومع لي انا انسان مؤمن .
ومع تدبر ايات الله ارتايت بان اغير مكان الاقامة على الاقل عام .دايما قاعد في الدار
ذرك راني على ابواب العمل والسعي وراء الرزق راني منهك القوى .
احتاج توجيهات اهل الاختصاص في اللمة.
اخ لكم كان يعاني في صمت من وسواس قهري ومس وعين وسحر وهذا الاخير كان ينخر الجسد وبدات المشاكل مع اهل بيته ومع اقاربئه ومع الناس.
ومع انا عصامي حاربت وتخطيت درجة الخطر.وصلت وين قريب نقتل اختي ويما.
بعدها اصبت بنوبة كاءبة حادة مست جسدي الصغير .
هذا حكم الله الحمد لله
لن يغير الله مابقوم حتى يغيروا ما بانفسهم .هاذي مدة عام وانا نعالج
اصبحت كالرحال من مدينة لمدينة
والناس هاذو مهامش هاديهم ربي
نتعافى ونزيد نمرض ومع لي انا انسان مؤمن .
ومع تدبر ايات الله ارتايت بان اغير مكان الاقامة على الاقل عام .دايما قاعد في الدار
ذرك راني على ابواب العمل والسعي وراء الرزق راني منهك القوى .
احتاج توجيهات اهل الاختصاص في اللمة.