المراة و الحرية

sidali98

sidali98

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
4 جوان 2016
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#1
ساق الراعي أغنامه إلى حظيرتها، وغلّق الأبواب كلّها، فلمّا جاءت الذئاب الجائعة وجدوا الأبواب مغلقة، ويئسوا من الوصول إليها، دبّروا خطة لتحرير الأغنام من الحظيرة.
في تلك الخطة توصلت الذئاب إلى أنّ الطريق هي إقامة مظاهرة أمام بيت الراعي يهتفون فيها بالحرّية للأغنام.
نظّمت الذئاب مظاهرة طويلة طافوا بها حول الحظيرة،
فلما سمعت الأغنام أن الذئاب أقامت مظاهرة تدافع فيها عن حرّيتهم وحقوقهم، تأثروا بها، وانضموا إليها، فبدأوا ينطحون جدران الحظيرة والأبواب بأقرانها حتى انكسرت، وفتحت الأبواب وتحرروا جميعا، فهربوا إلى الصحارى، والذئاب تهرول ورائها، والراعي ينادي ويصرخ مرة، ويلقي عصاه مرة أخرى ليصرفهم، ولم يجد فائدة من النداء ولا من العصا.
وجدت الذئاب الأغنام في بادية مكشوفة بلا راع ولا حارس، فكانت تلك الليلة ليلة سوداء على الأغنام المحررين، وليلة شهية للذئاب المتربصين.
في اليوم التالي لمّا جاء الراعي إلى الصحراء التي وجدتْ الأغنام فيها حرّيتهم لم يجد إلّا أشلاء ممزقة وعظاما ملطخة بالدماء...
أسطورة قد سمعتموها!
لكن ما أشبه مظاهرة ذئاب العالم لحرّية النساء بهذه الأسطورة.
لمّا شاهد ذئاب العالم أن وصولهم إلى النساء المؤمنات العفيفات مستحيل بسبب ولاية آبائهم وبسبب بقائهن في البيوت، وبسبب الحجاب والنقاب، أقاموا مظاهرات يطالبون بحرّيتهن، والهدف ليست حريتهنّ بل حرية الوصول إليهنّ.
وهذا واقعنا هذه الايام ونسأل الله ان يصلح الحال
 
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
#2
إنضم
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#2
العاقل خصيم نفسه " فمن عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها "
والمرأه انسان ربما عقلها يفوق عقول اشقائها وليست شاة لاعقل لها
فبلاها هرطقه تصور امهاتنا واخواتنا وزوجاتنا كما لو كانت اغنام تتربص بها الذئاب
 
sidali98

sidali98

:: عضو منتسِب ::
#3
إنضم
4 جوان 2016
المشاركات
24
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135
النقاط
5
#3
لديك وجهة نظر و لكن التشبيه له هدف اخر مثل عندما اقول انت كالاسد لا اعني انك حيوان انما انت قد تكون صاحب وقار كالاسد لذلك هل يمكنك ان تجيب بعقلانية لان الواقع الذي نعيش فيه لا يختلف عن هذه القصة كثيرا فكلنا لدينا امهات او اخوات او بنات لا نرغب بان يستهدفهن ذئاب الطرقات
و السلام عليكم
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#4
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1,151
الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
#4
قال aljentel:
العاقل خصيم نفسها" فمن عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها "
والمرأه انسان ربما عقلها يفوق عقول اشقائها وليست شاة لاعقل لها
فبلاها هرطقه تصور امهاتنا واخواتنا وزوجاتنا كما لو كانت اغنام تتربص بها الذئاب
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
في الحقيقة ارى انك يا اخي الكريم قد حدت عن المغزى الاساسي من موضوع الاخ سيد علي
لانه من وراء تشبيهه يقصد امرا شائعا جدا و هو التفتح و انفلات المرأة في المجتمع
و هو لا يقصد الاذية وراء تشبيهه ذاك
و شكرا



 
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
#7
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
3,562
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8,288
النقاط
191
#7
قال sidali98:
لديك وجهة نظر و لكن التشبيه له هدف اخر مثل عندما اقول انت كالاسد لا اعني انك حيوان انما انت قد تكون صاحب وقار كالاسد لذلك هل يمكنك ان تجيب بعقلانية لان الواقع الذي نعيش فيه لا يختلف عن هذه القصة كثيرا فكلنا لدينا امهات او اخوات او بنات لا نرغب بان يستهدفهن ذئاب الطرقات
و السلام عليكم
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لا ؛ التشبيه ليس مناسبا ولا من مثلك من يدرجه لان فيه انتقاص من انسانية المرأه وكأنها بلا عقل ولاتعرف كيف تخلص نفسها ونحن نعلم ان البلد فيها قانون يحمي الجميع ممن تسول له نفسه بأذية الآخرين .. على كل انتم احرار فيما تدونون ولا نطلب منكم الا ان تحترموا عقولنا ليس الا ..
 
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
#8
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
3,562
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8,288
النقاط
191
#8
قال Salah eddin:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
في الحقيقة ارى انك يا اخي الكريم قد حدت عن المغزى الاساسي من موضوع الاخ سيد علي
لانه من وراء تشبيهه يقصد امرا شائعا جدا و هو التفتح و انفلات المرأة في المجتمع
و هو لا يقصد الاذية وراء تشبيهه ذاك
و شكرا



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وعليكم السلام
لا لم احيد عن المغزى والمفروض ان لايكون هناك مغزى من اساسه لان التشبيه غير ملائم لفكر انسان حر ..
ثم انك زدت الطين بله بتعميمك من ان المرأه منفلته .. انظر حولك وأشر لنا على الانفلات ..
الحالات الشاذه تحصل حتى في الصحاري مع ابناء الباديه الذين لايعرفون المدن ولم يرودوها لكنه لايعوّل عليها
ولاتعتبر قاعده ... انتهى .
 
sidali98

sidali98

:: عضو منتسِب ::
#9
إنضم
4 جوان 2016
المشاركات
24
الإعجابات
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5
#9
عندما ترين ان في امة الاسلام فئة كبيرة من النساء بلا حجاب
فئة كبيرة منهن يضعن مساحيق التجميل في الطرقات
فئة كبيرة منهن كاسيات عاريات
و عندما تقرئين قول لنبي صلى الله عليه وسلم أن النساء هن أكثر أهل النار
هذه القصة ليس الغرض منها الاساءة للمراة بل لها معنى جميل
هي انها دائم تحتاج لمن يعتني بها و يوفر لها مكان العيش و الاكل ففي صغرها تحتاج الى ابيها و بعدها الى زوجها و بعدها الى ابنها في حالة فقدان الزوج
و عدم قبولك للفكرة حسب ظني انت انثى شعرت بالاهانة او قرات الموضوع بسطحية او كان لديك رغبة في الجدال و النقد
او ربما تاثرت بمظاهرة الذئاب ههه مزحة فقط
المهم لديك وجهة نظر لا تتعصبي لها
و السلام عليكم
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#10
إنضم
27 جانفي 2016
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41,703
النقاط
1,151
الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
#10
قال aljentel:
وعليكم السلام
لا لم احيد عن المغزى والمفروض ان لايكون هناك مغزى من اساسه لان التشبيه غير ملائم لفكر انسان حر ..
ثم انك زدت الطين بله بتعميمك من ان المرأه منفلته .. انظر حولك وأشر لنا على الانفلات ..
الحالات الشاذه تحصل حتى في الصحاري مع ابناء الباديه الذين لايعرفون المدن ولم يرودوها لكنه لايعوّل عليها
ولاتعتبر قاعده ... انتهى .
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السلام عليكم
لم اعمم ... انما تحدثت عن الظاهرة وليس عن الاشخاص
فرق بين من يتحدث عن الظاهرة و من يتحدث عن اشخاص بعينهم
و من قولك ... "انتهى"
نستنتج عدم تقبلك لأي رد بعد كلامك
و ما هكذا تورد الابل يا سعد
وفقنا الله لما يحبه و يرضاه
شكرا على الرد القيم :)
 
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
#11
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
3,562
الإعجابات
8,288
النقاط
191
#11
قال sidali98:
عندما ترين ان في امة الاسلام فئة كبيرة من النساء بلا حجاب
فئة كبيرة منهن يضعن مساحيق التجميل في الطرقات
فئة كبيرة منهن كاسيات عاريات
و عندما تقرئين قول لنبي صلى الله عليه وسلم أن النساء هن أكثر أهل النار
هذه القصة ليس الغرض منها الاساءة للمراة بل لها معنى جميل
هي انها دائم تحتاج لمن يعتني بها و يوفر لها مكان العيش و الاكل ففي صغرها تحتاج الى ابيها و بعدها الى زوجها و بعدها الى ابنها في حالة فقدان الزوج
و عدم قبولك للفكرة حسب ظني انت انثى شعرت بالاهانة او قرات الموضوع بسطحية او كان لديك رغبة في الجدال و النقد
او ربما تاثرت بمظاهرة الذئاب ههه مزحة فقط
المهم لديك وجهة نظر لا تتعصبي لها
و السلام عليكم
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الم تحتاج انت في صغرك لأبيك ؟ اذا كلاكما بالهواء سوى .. هي انسان مثلها مثلك لها عقل كما انت تحب وتكره كما انت لها رغبات وعندها طموح كما انت ولها ذمة ماليه كما انت ...
انت ومن مثلك لديكم رغبة في النصح لكنكم لاتعرفوا كيف هي النصيحه فتنحدروا للإساءه دونما شعور ..
على كل الله معك ...
 
sidali98

sidali98

:: عضو منتسِب ::
#12
إنضم
4 جوان 2016
المشاركات
24
الإعجابات
135
النقاط
5
#12
قال aljentel:
الم تحتاج انت في صغرك لأبيك ؟ اذا كلاكما بالهواء سوى .. هي انسان مثلها مثلك لها عقل كما انت تحب وتكره كما انت لها رغبات وعندها طموح كما انت ولها ذمة ماليه كما انت ...
انت ومن مثلك لديكم رغبة في النصح لكنكم لاتعرفوا كيف هي النصيحه فتنحدروا للإساءه دونما شعور ..
على كل الله معك ...
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بارك الله فيك على كل حال
ولكن النقد سهل هل يوجد شيئ لا يمكن نقده و لكن الموضوع للفائدة ليس للنقد يمكنك وضع اي موضوع و انتظر لان اي شيئ يقوم به الانسان لن يكون مثالي
حتى نقدك يسهل نقده ههه
المهم دعك من الجدال و اكتف بالنصيحة
 
Malika Tlm

Malika Tlm

:: نجمة اللمة ::
#13
إنضم
3 مارس 2014
المشاركات
3,692
الإعجابات
11,180
النقاط
191
الجنس
أنثى
#13
السلام عليكم
اخي كلامك صواب وانت عي حق
شكرا لك علي الموضوع
 
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