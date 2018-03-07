أيها المغتابون.......

عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
27 جانفي 2018
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غزة
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ذكر
#1
كفى أيها المغتاب

إختلطت الأصوات .... وتعالت الضحكات في أحد المجالس النسائية ؛ ذلك

أن ّ إحداهن ّ تصدّرت المجلس فبدت كمهرِّج :

فلانة ٌ ثوبها مُضحك ..... وذوقها سيء !! وفلانة ٌ مشيتها كذا وكذا .....

أمّـا تأتأة ُ لسانها فهي العجب العُجاب !!

تجمّع الشباب وصوت ُ قهقهاتهم يـهز ّ المكان ..

لاعجب ...

ففي هذا المجلس ( فلان ) المشهور بتقليد الأصوات والحركات :

ففـلان الأعرج مشيته كذا .....!
وفلان ٌ الأحمق صوته كذا ....!
وذاك أقرع .وذاك جبان , و .....و .....!!

هذان المشهدان...

همــــا صـورة لما يدور في كثير من مجالس الرجال والنساء ممّـــــــن غلبت عليهم

الغفلة ، واستـحـوذ عليهم الشيطان ، وضعُـف في قلوبهم مراقبة الرحمن ...

هـــــؤلاء هـــــــــــــــــم : آكِـلُـوا لـحُــــوم الـبـشـــــــر ...

إنـــــهـــــــــم : الـمُـغـتــابُـــــــــون ...

الذين قال فيهم جل ّ وعـلا ( أيُحبُّ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ً فكرهتموه )

فيا أيها المغتـــــــــــاب : هذه همسـة ُ مشفِق.. .ونصيحة ُ مُـحِـب ّ ..

أيهــــا المُـغـتــــاب : إنِّـي أُخـاطِب ُ فيك إيمانك بالله القـائـل جل ّ في علاه

( مـايـلفـظ ُ من قول ٍ إلا ّ لديه رقيب ٌ عتيد )

والقـائـل ( أم يحسبُون أنّـا لانسمع ُ سرّهم ونـجـواهم . بلـى ورُسُلنا لديهم يكتُبُون )

وأُخاطبُك بـقـول ِ مـن ْ إرتـضـيـتـه ُ نبيا ً ورسولا ً
( إن ّ العبد َ ليتكلم بالكلمة ِ ما يتبيّن ما فيها يهوي بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب )

والقائل لمعاذ بن جبل رضي الله عنه ( وهل يكب الناس ُ في النار ِ على وجوههم إلاّ حصائد َ ألسنتهم ) !

فـاتّـقِـي الله أُخـي ّ ولا تجحد نعمة اللسان والبيان ..

صـُـــن ِ الـنِّـعـمـة وارعها ...
واشـكـر مـن ْ تـفـضّـل ووهـب ...
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

:: عضو بارز ::
#2
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8 أكتوبر 2012
المشاركات
8,225
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النقاط
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العمر
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الإقامة
لاتتعب نفسك ف فهمي ف انا احيانا لا افهم نفسي
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خير الجزاء
واجزل الله لكم العطاء
واثقل الله بهذا العمل ميزان حسناتكم يوم القيامة
يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم
 
عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

:: عضو مُتميز ::
#3
إنضم
27 جانفي 2018
المشاركات
814
الإعجابات
1,703
النقاط
551
الإقامة
غزة
الجنس
ذكر
#3
قال HAMZA USMA:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خير الجزاء
واجزل الله لكم العطاء
واثقل الله بهذا العمل ميزان حسناتكم يوم القيامة
يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم
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تسلم اخي حمزة بارك الله فيك
نورت موضوعي ولك اضعاف ما دعوت يارب
 
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