كيك رولي بالشكلاط والليمون سهل ولذيذ بالصور

Fleur Rouje
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مقادير الكيك رولي بالشكلاط والليمون
الجنواز
5 البيضات
150 غرام ديال سنيدة
150 غرام ديال دقيق
الحشوة
كاس دانون
نصف زلافة ديال شكولاتة
التزيين
كاس كبير ديال الليمون
2 معلق كبار ديال ميزنا
شوية ديال شوكولا
طريقة تحضير كيك رولي بالشكلاط والليمون بالصور
كنطربو البيض مع سنيدة حتى يتضاعف الحجم ديالو
كنضيفو الدقيق او كنحركو غير بشوية
من بعد كنديروه فلاطة مفروشة بورق الزبدة
ندخل الكيك رولي للفرن يكون سخون او منين طيب نخرجها و نديروها فمنديل يكون مبلل شي شوية او نلفها او نخليوها على جنب
كندوبو دانون مع الشكلاط
و كنسرحوه فوق لكيك او نلفها
من بعد كندير الليمون مع ميزنا فوق العافية و نبقاو نحركو حتى يتقال الخليط
او كنكبوه فوق الكيك رولي و الخليط كينزل ونعاودو نصبوه فوق الكيك حتى نكملوه
كندهنو الكيك بالشوكلاط
ونقدمو الكيك رولي بالشكلاط والليمون