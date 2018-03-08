الفوائد السحرية للاناناس

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Fleur Rouje

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
6 مارس 2018
المشاركات
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النقاط
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العمر
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الإقامة
جزائر
الجنس
أنثى
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  • الأناناســـ
  • * ممتاز للرجيم
  • * ممتاز لمرض الديسك والأوجاع المزمنة .
  • * به كميات عالية من الكالسيوم والماغنيسيوم .
  • * علاج لأمراض التنفس والربو .
  • ممتاز للرجيم لإحتوائه على ألياف بكميات كبيرة وكذلك هو لذيذ الطعم وهذا ليس متوفرا في اغلب اغذية الرجيم ، وكمية الألياف تشعرك بالأمتلاء والشبع.
  • غني بفيتامين C و أثره في التئام الجروح ممتاز جدا .
  • الأناناس وتسكين الآلام !
  • السر في مادة ” البابائين “ المسكنة والتي لا يخلوا منها اي علاج لمرض الديسك والآلام المرضية المزمنة ، وقد قام الدكتور الباحث الروسي تشودنوفيسكي عام 1985 م بدراسة حول اثر الأناناس في تسكين وعلاج الأمراض المصاحبة بآلام مزمنة.
  • طارد للغازات ومخفظ لنسبة حمض الالهيدروكلوريك في المعدة ، ومحتواه الهام جدا من الالياف يجعله علاجا للكوليسترول ومخفضا له .
 
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