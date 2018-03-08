الفوائد السحرية للاناناس

ممتاز للرجيم لإحتوائه على ألياف بكميات كبيرة وكذلك هو لذيذ الطعم وهذا ليس متوفرا في اغلب اغذية الرجيم ، وكمية الألياف تشعرك بالأمتلاء والشبع.
غني بفيتامين C و أثره في التئام الجروح ممتاز جدا .
الأناناس وتسكين الآلام !
السر في مادة ” البابائين “ المسكنة والتي لا يخلوا منها اي علاج لمرض الديسك والآلام المرضية المزمنة ، وقد قام الدكتور الباحث الروسي تشودنوفيسكي عام 1985 م بدراسة حول اثر الأناناس في تسكين وعلاج الأمراض المصاحبة بآلام مزمنة.
طارد للغازات ومخفظ لنسبة حمض الالهيدروكلوريك في المعدة ، ومحتواه الهام جدا من الالياف يجعله علاجا للكوليسترول ومخفضا له .