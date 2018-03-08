الصاحب الصالح

عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
27 جانفي 2018
المشاركات
768
الإعجابات
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الإقامة
غزة
الجنس
ذكر
#1
كثيرآ مانشكوا من قلة الوفاء والمحبة من قبل الأصدقاء والصحبة
كثيرآ مايكون في القلب غصة من أفعالهم المؤلمة وجرحهم لنا
وبرغم ذلك إلا أننا لانستطيع أن نعيش بدون صديق أو صاحب

خاصة نحن بزمن بحاجة لمن يقفون بجانبنا ويواسينا ويشد من أزرنا
وقت الإبتلاء والشدة
فقد قال عليه الصلاة والسلام لصاحبة أبو بكر الصديق
رضي الله عنه وهما بالغاريسستر من أعدائه
لا تحزن فإن لله معناا
فكان أبو بكر نعم الصديق والصاحب الوفي المخلص
للنبي عليه الصلاة والسلام
لأجل ذلك دعا الله سبحانه نبيه أن يلزم العيش
مع الصحبة الصالحة المؤمنة
في قوله تعالى :
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون
وجهـه ولاتعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولاتطع من أغفلنا
قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطآ
لأننا بصحبة الأخيار نعيش في الغالب مسرورين
سيكونون لنا نعم الرفقة على إعانتنا فعل الخير والعمل الصالح
والثبات على الطريق ولننتقي خير صاحب لأنهم كثيرون
من يدعي الصداقة
كما قال الشاعر
وماأكثر الأصحاب حين تعدهم * ولكنهم في النائبات قليل

ولتكن أنت أحدهم ذاك الرفيق والصاحب الصالح
لتكن أنت من يبحث عنه الآخرون الوفي المحب المخلص
لتكن أنت من يلجأون إليه بعد الله سبحانه في إزالة همومهم
ومواساتهم وتسليتهم فيما يقدر الله عليهم من إبتلاءات
إنك إن فعلت ذلك كسبت ثلاث ثمار رااائعه
إسعاد نفسك وتسلية الآخرين
ونيل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى

دمتم بحفظ الله وراعايته!!
 
عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

:: عضو مُتميز ::
#3
إنضم
27 جانفي 2018
المشاركات
768
الإعجابات
1,637
النقاط
551
الإقامة
غزة
الجنس
ذكر
#3
قال *حزن النبلاء*:
الله المستعان
جعلنا الله من المتاحبين فيه جل وعلا
وفقك الله يا غزاوي
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ربي يسعدك يا ابن الكرم والاصول نورت الموضوع بطلتك البهية ، ربي يبارك فيك ويوفقك لما يحبه ويرضاه
 
missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#5
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
8,317
الإعجابات
21,100
النقاط
751
الجنس
أنثى
#5
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتك وملاها يمنا وبركة
ماشاء الله ولاقوة الا بالله تبارك الدي بيده الملك
بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف في موازين حسناتك
اسال الله ان يرزقنا واياكي الصحبة الصالحة وان نكون منها ان شاء الله
تحياتي احترامي وتقديري
في امان الله وحفظه
 
ربي اغفرلي

ربي اغفرلي

:: عضو متألق ::
#6
إنضم
24 أفريل 2010
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2,741
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خالة بنات أختي
الجنس
أنثى
#6
بارك الله فيك اخي ورزقنا واياكم صدق الأصدقاء واوفى الاوفياء

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الصداقة♧♧ أسمى علاقة تجمع بين شخصين أو مجموعة، تتسم بالترابط وعلى قدر عالي من الدين والأخلاق العظيمة، ذات قيمة سامية وكبيرة الشأن بجمالها، ترتقي الحياة وتسمو بتلك الصفات الصادقة في التعامل وتبادل الود والإحترام


للامام علي كرم الله وجهه .
اختر لنفسك في مقامك صــــــاحباً ،
فإذا صحبت عرفت من ذا تصحب
لا خير في ود امريء متــــــــملق ،
حـــــــــــلو اللسان وقلبه يتلهب
يعطيك من طرف الكلام حــــــلاوة،
ويروغ عنك كما ــيروغ الثعلــب
يلقي ويحلف إنهُ لك ناصــــــــح،
وإذا تولي عنك فـهو العـــــــقرب
ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتــــــــــي
والنصح أفضــــــــــل ما يباع ويوهـب
 
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