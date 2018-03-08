كيفية اعداد الموطارد في المنزل

F

Fleur Rouje

:: عضو مُشارك ::
#1
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#1
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موطارد منزلي من صنع يديك


طريقة


60غ حبوب الخردل موجودة عند العطار.
50مل خل ابيض.
100مل ماء.
20 مل زيت نباتي.
60 غ عسل.
60 غ دقيق ابيض.
ملح.
ملعقة كبيرة خرقوم بلدي .


الطريقة جد سهلة مثل طريقة تحضير المايونيز تقريبا..

انقعي حبوب الخردل في الخل و الماء ليلة كاملة.(بعد غسلها طبعا بالماء )

يوم الغد اطحنيها في الخلاط الكهربائي و انت تضيفين العسل و الزيت شيئا فشيئا و بالتناوب.

ثم اضيفي الملح و الخرقوم و الدقيق حتى تتجمع الخلطة و تحصلي على موطارد
و بلا مواد حافظة مضرة
 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
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سكيكدة
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#2
السلام عليكم ورحنة الله وبركاته

حبيبتي لو ممكن ما تتعجلي في وضع كل وصفاتك وتريثي وادعمي وصفاتك بصورة من التقاطك لتطبيقك للوصفات .

مشكورة عزيزتي يعطيك الصحة .
 
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