كيفية اعداد الموطارد في المنزل

Fleur Rouje
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موطارد منزلي من صنع يديك
طريقة
60غ حبوب الخردل موجودة عند العطار.
50مل خل ابيض.
100مل ماء.
20 مل زيت نباتي.
60 غ عسل.
60 غ دقيق ابيض.
ملح.
ملعقة كبيرة خرقوم بلدي .
الطريقة جد سهلة مثل طريقة تحضير المايونيز تقريبا..
انقعي حبوب الخردل في الخل و الماء ليلة كاملة.(بعد غسلها طبعا بالماء )
يوم الغد اطحنيها في الخلاط الكهربائي و انت تضيفين العسل و الزيت شيئا فشيئا و بالتناوب.
ثم اضيفي الملح و الخرقوم و الدقيق حتى تتجمع الخلطة و تحصلي على موطارد
و بلا مواد حافظة مضرة