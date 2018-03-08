شاركيني 👠احذيتك👠العدد الثاني

Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,195
الإعجابات
2,421
النقاط
571
الإقامة
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الجنس
أنثى
#1
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💌بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد💌
🌸🌸🌸
هاهي سلسلة فعالية 👑شاركيني👑 تتواصل معكن على امل التفاعل للمنافسة فمن تحصل على الختم هى 💰المتميزة بذوقها💰
والاستفادة من بعض فمثلا يكون لعضوة لبس او شيء معين يعجب الاخرى فتوججها للمحل وهاكذا.
اليوم حبيباتي جيتكم بفكرة والى تضم الاخذية الشتوية والصيفية على حد سواء
🌹🌹🌹
ويتم الاخذ بعين الاغتبار الموديل وطريقة التصوير
وكل مشاركة تسجل اسمها هنا
موفقات يا غاليات
😘 Screenshot_2018-03-02-23-43-46.png
 

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أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,142
الإعجابات
58,499
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#2
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يعطيك الصحة لطرح العدد الثاني
ان شاءالله الاخوات يشاركونا
ان شاءلله مشاركة معكن
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,142
الإعجابات
58,499
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#3
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