شاركيني 👠احذيتك👠العدد الثاني

Queen Fati
:: عضو مُتميز ::
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💌بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد💌
🌸🌸🌸
هاهي سلسلة فعالية 👑شاركيني👑 تتواصل معكن على امل التفاعل للمنافسة فمن تحصل على الختم هى 💰المتميزة بذوقها💰
والاستفادة من بعض فمثلا يكون لعضوة لبس او شيء معين يعجب الاخرى فتوججها للمحل وهاكذا.
اليوم حبيباتي جيتكم بفكرة والى تضم الاخذية الشتوية والصيفية على حد سواء
🌹🌹🌹
ويتم الاخذ بعين الاغتبار الموديل وطريقة التصوير
وكل مشاركة تسجل اسمها هنا
موفقات يا غاليات
😘
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