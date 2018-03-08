تجميع مشاركات ==المرحلة الثانية==LAMMA FOOT==

السؤال الأول :متى يمكن تغيير لاعب مطرود بالبطاقة الحمراء بلاعب آخر ؟ 2ن
يمكن تغيير لاعب مطرود بالبطاقة الحمراء بلاعب آخر في الحالات التالية :
إذا طرد الحكم لاعبا أساسيا قبل إطلاق صافرة البداية يسمح للفريق إستبداله بلاعب آخر
أما إذا تم الطرد بعد إعلان القوائم فيمكن إستبداله في التشكيل الأساسي ويدخل الفريق المباراة بـ 11 لاعبا ولكن بعدد بدلاء أقل ويظل للفريق الحق في إجراء 3 تبديلات .............. صحيح 2ن
السؤال الثاني (QCM): في أي موضع من المفترض أن تتواجد الكرة ؟ 2ن
رقم 2 .............. صحيح 2ن
السؤال الثالث (QCM) : اذا سدد لاعب في فريق كرة نحو الهدف... و اصطدمت بالحكم و دخلت الى المرمى المنافس ... هل : 2ن
1- يتوقف اللعب و يعاد من جديد ؟ 2- يتم احتساب الهدف بصورة عادية ؟ .............. صحيح 2ن 3- تُمنح بطاقة صفراء لصاحب التسديدة ؟
السؤال الرابع (QCM) : في حالة طرد 5 لاعبين من فريق واحد في مباراة كرة قدم رسمية ماذا يحدث؟ 2ن 1 - يتم ايقاف المباراة واعتبار الفريق المطرود منه خاسراً بنتيجة 3-0 . .............. صحيح 2ن 2 - يتم ايقاف المباراة و اعادتها في يوم آخر مع اجراءات تأديبية للفريق المطرود منه .
3 - يتم مواصلة المباراة بصورة عادية حتى نهاية الوقت الاصلي لها .
السؤال الخامس(QCM) : من هو صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات ؟ 2ن
السؤال الأول :متى يمكن تغيير لاعب مطرود بالبطاقة الحمراء بلاعب آخر ؟ في حالة حصول الحارس الذي يحص على بطاقـــــة حمراء يغادر الملعب مباشرة ويمكن بعدهـا للحارس البديل أن يحل مكانـــه من خلال استبدالـــه بلاعب آخـر لكـن في حال كـان الفريق قد استنفذ تبديلاتـــه فيجب على أحد لاعبي الفريق أن يتولى هـذه المهمــــة..
إذا طرد الحكم لاعبا أساسيا قبل إطلاق صافرة البداية، يسمح للفريق استبداله بلاعب آخر، وإذا طرد لاعبا بديلا قبل أو أثناء المباراة، فإنه يمنع من المشاركة في اللقاء لاحقا ..... صحيح +2ن( تنبيه حول الخروج عن الموضوع )
السؤال الثاني (QCM): في أي موضع من المفترض أن تتواجد الكرة ؟
الموضع الثاني صحيح +2ن
السؤال الثالث (QCM) : اذا سدد لاعب في فريق كرة نحو الهدف... و اصطدمت بالحكم و دخلت الى المرمى المنافس ...
2- يتم احتساب الهدف بصورة عادية صحيح +2ن
السؤال الرابع (QCM) : في حالة طرد 5 لاعبين من فريق واحد في مباراة كرة قدم رسمية ماذا يحدث؟
يتم مواصلة المباراة بصورة عادية حتى نهاية الوقت الاصلي لها خطأ -1ن
السؤال الخامس(QCM) : من هو صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات ؟
1- كريتسيانو رونالدو
2 - ليونيل ميسي صحيح +2ن
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المجموع : 7/10 " جيد جدا "
متى يمكن تغيير لاعب مطرود بالبطاقة الحمراء بلاعب آخر ؟
في حالة حصول حارس المرمى على البطاقة الحمراء . يتم الاستغناء عن احد اللاعبين و يعوض بحارس مرمى اخر ..... خطأ (0ن)
لا تخصم نقطة لان السوال ليس QCM
في أي موضع من المفترض أن تتواجد الكرة ؟
الموضع رقم 2 .......... صحيح(+2ن) اذا سدد لاعب في فريق كرة نحو الهدف... و اصطدمت بالحكم و دخلت الى المرمى المنافس
يتم احتساب الهدف بصورة عادية .......... صحيح(+2ن) في حالة طرد 5 لاعبين من فريق واحد في مباراة كرة قدم رسمية ماذا يحدث؟
يتم ايقاف المباراة واعتبار الفريق المطرود منه خاسراً بنتيجة 3-0 .......... صحيح(+2ن) من هو صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات ؟
كريتسيانو رونالدو .......... صحيح جزئياً(+1ن)
الإجابة الأولى : لا يمكن تغيير اللاعب المطرود تحت اي ظرف في حالة انطلاق المباراة
و يمكن تبديله اذا طرد قبل ان تسلم قائمة اللاعبين و ازالته من القائمة و تغييره و اذا كان تسليم القائمة " تم " و لكن لم يعطي بعد اشارة الانطلاق يمكن ايضا تغييره بلاعب مسمى ..... صحيح +2ن
الجواب الثاني : في الموضع رقم 2 ..... صحيح +2ن
الجواب الثالث :
2- يتم احتساب الهدف بصورة عادية ..... صحيح +2ن
الجواب الرابع :
1 - يتم ايقاف المباراة واعتبار الفريق المطرود منه خاسراً بنتيجة 3-0 . ..... صحيح +2ن
الجواب الخامس :
1- كريتسيانو رونالدو
2 - ليونيل ميسي ..... صحيح +2ن