تجميع مشاركات ==المرحلة الثانية==LAMMA FOOT==

السؤال الأول :متى يمكن تغيير لاعب مطرود بالبطاقة الحمراء بلاعب آخر ؟

في حالة حصول الحارس الذي يحص على بطاقـــــة حمراء يغادر الملعب مباشرة ويمكن بعدهـا للحارس البديل أن يحل مكانـــه من خلال استبدالـــه بلاعب آخـر لكـن في حال كـان الفريق قد استنفذ تبديلاتـــه فيجب على أحد لاعبي الفريق أن يتولى هـذه المهمــــة..

وإذا طرد لاعبا بديلا قبل أو أثناء المباراة، فإنه يمنع من

صحيح +2ن ( تنبيه حول الخروج عن الموضوع )

السؤال الثاني (QCM): في أي موضع من المفترض أن تتواجد الكرة ؟

صحيح +2ن

السؤال الثالث (QCM) : اذا سدد لاعب في فريق كرة نحو الهدف... و اصطدمت بالحكم و دخلت الى المرمى المنافس ...

صحيح +2ن

السؤال الرابع (QCM) : في حالة طرد 5 لاعبين من فريق واحد في مباراة كرة قدم رسمية ماذا يحدث؟

خطأ -1ن

السؤال الخامس(QCM) : من هو صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات ؟