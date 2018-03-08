وزارة التربية تفتح بوابة اولياء التلاميذ لكي تتوصلو بمعدلات اولادكم عن بعد عبر الهاتف النقال

djaniro

djaniro

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
8 مارس 2018
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ذكر
#1
السلام عليكم

فتحكم وزارة التربية الموقع الالكتروني الخاص بها الذي سمي ثروة حيث انه خدمة لاولياء التلاميذ الاولى من نوعها

لكي تنشر فيه النقاط الخاصة بالتلاميذ و كذلك المعدلات لكل فصل

و سوف يمكن ذلك اولياء التلاميذ من الاطلاع على نقاط اولادهم من المنزل من الكمبيوتر او عبر الهاتف النقال .

الموقع الالكتروني الخاص بالبوابة هنا :

اما طريقة التسجيل فتجدونها في قناة الاخ عبردالرزاق للمعلوميات هنا

رابط القناة و الشرح هنا
 
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