وزارة التربية تفتح بوابة اولياء التلاميذ لكي تتوصلو بمعدلات اولادكم عن بعد عبر الهاتف النقال

djaniro
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السلام عليكم
فتحكم وزارة التربية الموقع الالكتروني الخاص بها الذي سمي ثروة حيث انه خدمة لاولياء التلاميذ الاولى من نوعها
لكي تنشر فيه النقاط الخاصة بالتلاميذ و كذلك المعدلات لكل فصل
و سوف يمكن ذلك اولياء التلاميذ من الاطلاع على نقاط اولادهم من المنزل من الكمبيوتر او عبر الهاتف النقال .
الموقع الالكتروني الخاص بالبوابة هنا :
اما طريقة التسجيل فتجدونها في قناة الاخ عبردالرزاق للمعلوميات هنا
رابط القناة و الشرح هنا
فتحكم وزارة التربية الموقع الالكتروني الخاص بها الذي سمي ثروة حيث انه خدمة لاولياء التلاميذ الاولى من نوعها
لكي تنشر فيه النقاط الخاصة بالتلاميذ و كذلك المعدلات لكل فصل
و سوف يمكن ذلك اولياء التلاميذ من الاطلاع على نقاط اولادهم من المنزل من الكمبيوتر او عبر الهاتف النقال .
الموقع الالكتروني الخاص بالبوابة هنا :
اما طريقة التسجيل فتجدونها في قناة الاخ عبردالرزاق للمعلوميات هنا
رابط القناة و الشرح هنا