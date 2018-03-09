وصفات رمضانية لشيفات اللمة

سكون الفجر
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلاً وسهلاً بكم جميعاً
مع قرب شهر رمضان المبارك
قمنا بجمع هذه الوصفات المميزة والرائعة
لشيفات اللمة الجزائرية
قامو بتقديمها إلينا في رمضان المبارك وذلك خلال السنوات 2015-2016-2017
والتي تضم كل من ..
1- طبق رئيسي
2- معجنات ومخبوزات
3- حلويات
4- عصائر
5- شوربات
6- مثلجات
متابعة طيبة لكم
مقبله اقتصاديه وسهله
كيكة البطاطا سهلة...من تحضيري... لمائدة رمضان
بوراك صحي مصور بالخطوات من تقديمي (لمائدة رمضان)
لِي باَركاَت~.~ من كوُزِينتيِ~.~
فطائر محشية باللحم المفروم (لمائدة رمضان)
بابيون بالخطفة
{كوسا} جريوات بالحليب والجبن
مملحات
قآطو بال
فتة مـgــدوس، فتة باذنجان
غرآتان من مطبخي
حلوى الكاكاو من مطبخي
عجة الكوســـــآ والبطاطا بالبيض
مــتــبــل بــيــتــنــجــآن من مطبخي
لي تارت من مطبخي
طاجين الجبن من مطبخي
{خبز بالزيتون}من كوزينتي
يتبع....................
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