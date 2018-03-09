فائزة العدد الاول من فعالية 👚شاركيني للمعاطف👚

Queen Fati
:: عضو مُتميز ::
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- 27 جانفي 2017
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بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد
بعد مشاركة محتشمة لعضوات المنتدى ومتتبعات قسم الاناقة بصفة خاصة
وبعد تصويت اللجنة المتكونة
من الاخت
@بشرى ملاك
و الاخت
@Twinkle Stars
و المتحدثة
@Queen Fati
وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار جمالية الموديل
طريقة التصوير
واهم شيء من خزانة المشاركة
وعليه فان فائزة العدد هي الاخت @أم ياسمينdz
في انتظار وصول الجائزة المتمثلة في ختم التميز والنقاط الثلاث(3)
فالف مبروك للفائزة
@أم ياسمين
👚شوشو👚
ونشكر جميع المشاركات مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاحات في المستقبل
💖💖💖💖💖