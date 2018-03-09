فائزة العدد الاول من فعالية 👚شاركيني للمعاطف👚

Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,238
الإعجابات
2,503
النقاط
571
الإقامة
SBA
الجنس
أنثى
#1
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بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد
بعد مشاركة محتشمة لعضوات المنتدى ومتتبعات قسم الاناقة بصفة خاصة
وبعد تصويت اللجنة المتكونة
من الاخت
@بشرى ملاك
و الاخت
@Twinkle Stars
و المتحدثة
@Queen Fati
وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار جمالية الموديل
طريقة التصوير
واهم شيء من خزانة المشاركة
وعليه فان فائزة العدد هي الاخت @أم ياسمينdz
في انتظار وصول الجائزة المتمثلة في ختم التميز والنقاط الثلاث(3)
فالف مبروك للفائزة
@أم ياسمين
👚شوشو👚
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ونشكر جميع المشاركات مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاحات في المستقبل
💖💖💖💖💖



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Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,238
الإعجابات
2,503
النقاط
571
الإقامة
SBA
الجنس
أنثى
#2
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#4
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,238
الإعجابات
2,503
النقاط
571
الإقامة
SBA
الجنس
أنثى
#4
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#7
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,108
الإعجابات
58,531
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#7
صراحة افتجأت هههه عندي شحال ماربحت في مسابقة الف شكر للجنة وشكرا للبنات ان شاء الله تشاركونا في تصوير االاحذية
 
Twinkle Stars

Twinkle Stars

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#8
إنضم
29 ماي 2011
المشاركات
14,855
الإعجابات
37,136
النقاط
1,271
العمر
20
الإقامة
ميلة
الجنس
أنثى
#8
السلام عليكم
مبارك للأخت شوشو تستاهلي كل خير اختي و معاطفك شابة ما شاء الله 😍😍
واكيد كل المشاركات مشكورات على مشاركتهم الفعالية ..ولكن هكذا هو الحال فدائما يوجد فائز واحد
ومشكورة اختي فاطمة على حرصك الدائم على نشاط المنتدى ..بالتوفيق😘
 
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