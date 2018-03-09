فائزة العدد الاول من فعالية 👚شاركيني للمعاطف👚

السلام عليكم

مبارك للأخت شوشو تستاهلي كل خير اختي و معاطفك شابة ما شاء الله 😍😍

واكيد كل المشاركات مشكورات على مشاركتهم الفعالية ..ولكن هكذا هو الحال فدائما يوجد فائز واحد

ومشكورة اختي فاطمة على حرصك الدائم على نشاط المنتدى ..بالتوفيق😘