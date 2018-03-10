معجزة الشفاء

fatma2018
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بسم الله الرحمن الرحيم
مدة لا تقل عن 11 سنه كان ينقبض صدري بعد أذان العصر واشعر بصداع وهمدان في الجسد وتعب
واذا نمت احلم بكوابيس واي فلوس معي اسرع بصرفها في اي حاجه غير مفيده وابكي بحراره عند
سماع القرأن وشاءت الظروف بقدرة الله وشفيت تماما بامر الله على يد سيده بدون مقابل وقالت لي
ماذا أقرء من القرأن وأتحصن به ولله الحمد شفيت تماما كأني لم أمر بهذه الظروف من قبل ماشاء الله
وتم شفائي بدون الذهاب لها .