معجزة الشفاء

fatma2018

fatma2018

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
10 مارس 2018
المشاركات
3
الإعجابات
5
النقاط
3
الإقامة
مصر
الجنس
أنثى
#1
بسم الله الرحمن الرحيم


مدة لا تقل عن 11 سنه كان ينقبض صدري بعد أذان العصر واشعر بصداع وهمدان في الجسد وتعب

واذا نمت احلم بكوابيس واي فلوس معي اسرع بصرفها في اي حاجه غير مفيده وابكي بحراره عند

سماع القرأن وشاءت الظروف بقدرة الله وشفيت تماما بامر الله على يد سيده بدون مقابل وقالت لي

ماذا أقرء من القرأن وأتحصن به ولله الحمد شفيت تماما كأني لم أمر بهذه الظروف من قبل ماشاء الله

وتم شفائي بدون الذهاب لها .
 
عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
27 جانفي 2018
المشاركات
807
الإعجابات
1,676
النقاط
551
الإقامة
غزة
الجنس
ذكر
#2
قال fatma2018:
بسم الله الرحمن الرحيم


مدة لا تقل عن 11 سنه كان ينقبض صدري بعد أذان العصر واشعر بصداع وهمدان في الجسد وتعب

واذا نمت احلم بكوابيس واي فلوس معي اسرع بصرفها في اي حاجه غير مفيده وابكي بحراره عند

سماع القرأن وشاءت الظروف بقدرة الله وشفيت تماما بامر الله على يد سيده بدون مقابل وقالت لي

ماذا أقرء من القرأن وأتحصن به ولله الحمد شفيت تماما كأني لم أمر بهذه الظروف من قبل ماشاء الله

وتم شفائي بدون الذهاب لها .
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الحمد لله على سلامتك اختى، الفضل بيد الله وحده لا شريك له، وربي يكون شفاءك انطلاقة لعبادة الله الصادقة والمخلصة له،عقبال عند الجميع يارب
هاي اول مشاركاتك ،نورتى منتداك وبيتك الثاني ونتشرف بوجودك معنا اختى، اهلا وسهلا بيك
@ربي اغفرلي
@طيب الكلام
@missing heart
@امنيات @وحي القلم
@ميلينا @*حزن النبلاء*
@ليلى هدى
@ليليا مرام @حلم كبير
@SWITH PRO
@Twinkle Stars @صفاءdz
 
ميلينا

ميلينا

:: نجمة اللمة ::
#3
إنضم
14 جوان 2016
المشاركات
3,949
الإعجابات
7,176
النقاط
991
الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#3
شكرا @عاشق الاقصى اخي الكريم على الاشارة للاستفادة من الموضوع و مداخلتي هي
أولا النوم بعد العصر نهانا عنه الرسول صلى الله عليه و سلم و قيل انه يورث الجنون
هناك شيئ لم افهمه عندما قالت شفيت بامر الله على يد سيده و قالت لي
من التي قالت لك
ايضا عبارة تم شفائي بدون الذهاب اليها
من هي المقصودة
 
fatma2018

fatma2018

:: عضو منتسِب ::
#4
إنضم
10 مارس 2018
المشاركات
3
الإعجابات
5
النقاط
3
الإقامة
مصر
الجنس
أنثى
#4
الله يسلمك عاشق وتسلم على هذه الكلمات الرائعه وشرف ليا اني اكون وسطيكوا

ثانيا يأخت ميلينا السيده اللي انا اقصدها هي معالجه هي اللي اعطتني أيات من القران اقرءها واتحصن بها وكل ده من غير من

مروحلها اي مكان ومن غير مقابلها وجها لوجه .
 
ميلينا

ميلينا

:: نجمة اللمة ::
#5
إنضم
14 جوان 2016
المشاركات
3,949
الإعجابات
7,176
النقاط
991
الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#5
قال fatma2018:
الله يسلمك عاشق وتسلم على هذه الكلمات الرائعه وشرف ليا اني اكون وسطيكوا

ثانيا يأخت ميلينا السيده اللي انا اقصدها هي معالجه هي اللي اعطتني أيات من القران اقرءها واتحصن بها وكل ده من غير من

مروحلها اي مكان ومن غير مقابلها وجها لوجه .
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الأن انا فهمت الله يبارك فيك
جعل الله القران ربيع صدرك و مفيش نوم بعد العصر بعد كيدا و لا ايه
 
عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

:: عضو مُتميز ::
#6
إنضم
27 جانفي 2018
المشاركات
807
الإعجابات
1,676
النقاط
551
الإقامة
غزة
الجنس
ذكر
#6
قال ميلينا:
شكرا @عاشق الاقصى اخي الكريم على الاشارة للاستفادة من الموضوع و مداخلتي هي
أولا النوم بعد العصر نهانا عنه الرسول صلى الله عليه و سلم و قيل انه يورث الجنون
هناك شيئ لم افهمه عندما قالت شفيت بامر الله على يد سيده و قالت لي
من التي قالت لك
ايضا عبارة تم شفائي بدون الذهاب اليها
من هي المقصودة
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اختي ميلينا انا يلي فهمته من حديث الاخت انها تواصلت معها عن طريق الاتصال بالهاتف وهي اخبرتها ماذا تقراء وماذا تعمل بدون ان تذهب اليها في البيت هذا حسب فهمي للكلام
 
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