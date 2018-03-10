معجزة الشفاء

بسم الله الرحمن الرحيم

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مدة لا تقل عن 11 سنه كان ينقبض صدري بعد أذان العصر واشعر بصداع وهمدان في الجسد وتعبواذا نمت احلم بكوابيس واي فلوس معي اسرع بصرفها في اي حاجه غير مفيده وابكي بحراره عندسماع القرأن وشاءت الظروف بقدرة الله وشفيت تماما بامر الله على يد سيده بدون مقابل وقالت ليماذا أقرء من القرأن وأتحصن به ولله الحمد شفيت تماما كأني لم أمر بهذه الظروف من قبل ماشاء اللهوتم شفائي بدون الذهاب لها .