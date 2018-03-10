ألحان دائما تعزف ..

الصحافية الساخرة

الصحافية الساخرة

:: نجمة اللمة ::
#1
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Jijel
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#1
ألحان دائما تعزف

إنها أوجاع لا تنام ، كم من عتاب في داخلك ، أو ربما كان اشتياق

تتساءل عن رحيل البعض و تجيبك الآلام

في الأعماق لا شيء يموت ، كل ما في الذاكرة هناك يدفن

كعذاب فتذهب بروحك للجحيم

ترى الضياع

ترى كل الأشياء القديمة فلا تبكيك و ذلك نوع من الألم


إنها ألحان دائما تعزف ...

بقلمي "فطوم"​
 
A

Amine7N

:: عضو فعّال ::
#2
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بين صفحـات التاريخ
#2
السلام عليكم
مادام القلب ينبض
فالوجع سيبقى يسح
من شمع الذاكرة التي لاتنطفأ
أنحن نسكن الماضي
ام الماضي يسكننا !

جميل حرفك يافطوم
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

:: عضو بارز ::
#3
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لاتتعب نفسك ف فهمي ف انا احيانا لا افهم نفسي
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ذكر
#3
قرأت ما تيسر من هذه المشاركة
لى ان لا نحرم من قادم المشاركات .. وتكون أطول قليلا ^^ ..
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
 
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