الصحافية الساخرة
:: نجمة اللمة ::
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ألحان دائما تعزف
إنها أوجاع لا تنام ، كم من عتاب في داخلك ، أو ربما كان اشتياق
تتساءل عن رحيل البعض و تجيبك الآلام
في الأعماق لا شيء يموت ، كل ما في الذاكرة هناك يدفن
كعذاب فتذهب بروحك للجحيم
ترى الضياع
ترى كل الأشياء القديمة فلا تبكيك و ذلك نوع من الألم
إنها ألحان دائما تعزف ...
إنها أوجاع لا تنام ، كم من عتاب في داخلك ، أو ربما كان اشتياق
تتساءل عن رحيل البعض و تجيبك الآلام
في الأعماق لا شيء يموت ، كل ما في الذاكرة هناك يدفن
كعذاب فتذهب بروحك للجحيم
ترى الضياع
ترى كل الأشياء القديمة فلا تبكيك و ذلك نوع من الألم
إنها ألحان دائما تعزف ...
بقلمي "فطوم"