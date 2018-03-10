بقلمي "فطوم"​

ألحان دائما تعزفإنها أوجاع لا تنام ، كم من عتاب في داخلك ، أو ربما كان اشتياقتتساءل عن رحيل البعض و تجيبك الآلامفي الأعماق لا شيء يموت ، كل ما في الذاكرة هناك يدفنكعذاب فتذهب بروحك للجحيمترى الضياعترى كل الأشياء القديمة فلا تبكيك و ذلك نوع من الألمإنها ألحان دائما تعزف ...