ملاحة صغيرة من صنعي

أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,130
الإعجابات
58,599
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جبتلكم اليوم فكرة بسيطة
خدمت بغلاقات قرعة الماء


طريقة الانجاز:


تجيبي فم القرعة
تسقميه مليح
والغلاق واحد تثقبيه
والاخر تتركيه عادي
للتزيين استعملت اللاصق الملون


وفي الاخير تتحصلين على ملاحة صغيرة
تستعملينها اثناء النزهات سهل الوضع في القفة او في المنزل
29067329_220038231879741_2223470741976776704_n.gif 29026355_220038261879738_3765502470986399744_n.gif 29063270_220038491879715_7511515286621650944_n.gif 29025944_220038438546387_680057953348222976_n.gif 28958845_220038325213065_3513973848804425728_n.gif

نتمنى تعجبكم الفكرة البسيطة
في أمان الله​
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,130
الإعجابات
58,599
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#2
@@الورد الأحمر
@@عآشقة الجنـة
@@آمِيْرَتُه
@@مياسين
@@Malika Tlm
@@missing heart
@@لاريمان
@@طموحة
@@اكرام براءة
@@آمال بكر
@@NAPOLA
@@ربي اغفرلي
@@صمت المشاعر
@@ليليا مرام
@@سكون الفجر
@@امنيات
@@علمتني الحياة
@@بنت الـ25
@@بنت سطيف
@@الحلم الوردي
@@الصحافية الساخرة
@@قطر الندىdz
@@لؤلؤة قسنطينة
@@أم منيــــــر
@@Twinkle Stars
@@yaso ياسمين
@@همسة نجاح
@@قمر الوادي
@@الأفق البعيد
@@heba biba
@@Princess nour
@@Lovely ღ smile
@@Only me
@"viola"
Soumia hadj mohammed@
@ضيوف وسـنغادر
@@جميلة أنا
@دعاء الجنات
@أشــواق 19
@ورود الهناء
@حروف تائهة@
@ميلينا

@@فيتامين سي
@@Queen Fati
@@بشرى ملاك
@@كهينة القبائلية
@@cosette
 
Twinkle Stars

Twinkle Stars

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
29 ماي 2011
المشاركات
14,863
الإعجابات
37,152
النقاط
1,271
العمر
20
الإقامة
ميلة
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم
ما شاء الله اختي شوشو والله فكرة شابة بزاف خاصة فالنزهات كيما قلتي
بوركت حبيبتي😘😘
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,095
الإعجابات
27,470
النقاط
351
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#4
الله الله عليكِ أم ياسمين والله شغل غير شكل ما شاء الله لا قوة الا بالله
عجبتني كتير فكرتك وشغلها بسيط بمعدات بسيطة ومتوفرة بكل بيت
تسلم ايديكِ حبوبتي​
 
طموحة

طموحة

:: عضو مُتميز ::
#10
إنضم
27 أوت 2016
المشاركات
1,098
الإعجابات
3,822
النقاط
171
الإقامة
~
الجنس
أنثى
#10
ماشاء الله
سلمت يداك و الله فكرة بسيطة وشابة
شكرا على مشاركتنا ابداعك أختي أم ياسمين
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#13
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
12,247
الإعجابات
48,396
النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#13
السلام عليكم
ماشاء الله والله تهبل هههه عجبتني بزاف
بخدمة بسيطة درتي ملاحة
وتحتاجيها للنزهات كيما قلتي ولا كيما نروح وللبحر
الله يبارك خرجت باهية بزاف
يعطيك الصحة أختي أم ياسمين على الموضوع الجميل
بارك الله فيك اختي
تحياتي​
 
امنيات

امنيات

:: عضو مُشارك ::
#14
إنضم
4 ديسمبر 2017
المشاركات
422
الإعجابات
461
النقاط
13
الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
#14
الآن ظهرت الصور فعلا فكرة جميلة جدا من أشياء جد بسيطة،يعطيك الصحة اختي ام ياسين
على هذه الفكرة .......مع خالص التحيات
 
علمتني الحياة

علمتني الحياة

:: عضو منتسِب ::
#17
إنضم
22 فيفري 2018
المشاركات
35
الإعجابات
51
النقاط
3
العمر
22
الإقامة
العاصمة
الجنس
أنثى
#17
قال أم ياسمينdz:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جبتلكم اليوم فكرة بسيطة
خدمت بغلاقات قرعة الماء


طريقة الانجاز:


تجيبي فم القرعة
تسقميه مليح
والغلاق واحد تثقبيه
والاخر تتركيه عادي
للتزيين استعملت اللاصق الملون


وفي الاخير تتحصلين على ملاحة صغيرة
تستعملينها اثناء النزهات سهل الوضع في القفة او في المنزل
مشاهدة المرفق 82452 مشاهدة المرفق 82453 مشاهدة المرفق 82454 مشاهدة المرفق 82455 مشاهدة المرفق 82456

نتمنى تعجبكم الفكرة البسيطة
في أمان الله​
إضغط للتوسيع...
شكرا عى الاشارة و يعطيك الصحة فكرة شابة بزااف و مفيدة في نفس الوقت
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.