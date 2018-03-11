ملاحة صغيرة من صنعي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جبتلكم اليوم فكرة بسيطة

خدمت بغلاقات قرعة الماء

طريقة الانجاز:

تجيبي فم القرعة

تسقميه مليح

والغلاق واحد تثقبيه

والاخر تتركيه عادي

للتزيين استعملت اللاصق الملون

وفي الاخير تتحصلين على ملاحة صغيرة

تستعملينها اثناء النزهات سهل الوضع في القفة او في المنزل

نتمنى تعجبكم الفكرة البسيطةفي أمان الله​