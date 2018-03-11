" اغتنم، اغتنم " . بقلم: إبراهيم رزاب . الجزائر

أتعجب من تأخر في إضاعة الأوقات

ولا تعجب من تأخر في الذهاب إلى الصلاة؟

... وأعجب من سرعة في إضاعة الأوقات

وأعجب من تأخر في الذهاب إلى الصلاة

_اعمل بخطبة الجمعة وكن

ممن إذا سمع دروس المنابر انتبه

اغتنم الوقت تعرف قيمته

وتعرف قيمة اغتنام الوقت وتفهم

يلهون وينسون قيمة الوقت

وهل ينفع التذكر عند قبر مظلم؟





كلمات : إبراهيم رزاب​