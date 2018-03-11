" اغتنم، اغتنم " . بقلم: إبراهيم رزاب . الجزائر

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سليم طلبي

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
14 أكتوبر 2017
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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العمر
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الإقامة
المدية
الجنس
ذكر
#1
أتعجب من تأخر في إضاعة الأوقات
ولا تعجب من تأخر في الذهاب إلى الصلاة؟
... وأعجب من سرعة في إضاعة الأوقات
وأعجب من تأخر في الذهاب إلى الصلاة
_اعمل بخطبة الجمعة وكن
ممن إذا سمع دروس المنابر انتبه
اغتنم الوقت تعرف قيمته
وتعرف قيمة اغتنام الوقت وتفهم
يلهون وينسون قيمة الوقت
وهل ينفع التذكر عند قبر مظلم؟


كلمات : إبراهيم رزاب​
 
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