" اغتنم، اغتنم " . بقلم: إبراهيم رزاب . الجزائر

سليم طلبي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 14 أكتوبر 2017
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- 4
- النقاط
- 3
- العمر
- 28
- الإقامة
- المدية
- الجنس
- ذكر
أتعجب من تأخر في إضاعة الأوقات
ولا تعجب من تأخر في الذهاب إلى الصلاة؟
... وأعجب من سرعة في إضاعة الأوقات
وأعجب من تأخر في الذهاب إلى الصلاة
_اعمل بخطبة الجمعة وكن
ممن إذا سمع دروس المنابر انتبه
اغتنم الوقت تعرف قيمته
وتعرف قيمة اغتنام الوقت وتفهم
يلهون وينسون قيمة الوقت
وهل ينفع التذكر عند قبر مظلم؟
كلمات : إبراهيم رزاب
ولا تعجب من تأخر في الذهاب إلى الصلاة؟
... وأعجب من سرعة في إضاعة الأوقات
وأعجب من تأخر في الذهاب إلى الصلاة
_اعمل بخطبة الجمعة وكن
ممن إذا سمع دروس المنابر انتبه
اغتنم الوقت تعرف قيمته
وتعرف قيمة اغتنام الوقت وتفهم
يلهون وينسون قيمة الوقت
وهل ينفع التذكر عند قبر مظلم؟
كلمات : إبراهيم رزاب