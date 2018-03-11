صراع شرس بين جسدك و روحك*



ستظل تعيش حالة شد وجذب بين «جسدك وروحك في هذه الحياة » .



*فجسدك* : يفضل النزول إلى الأرض ، والاستمتاع بكل لذاتها؛ لأنه خلق منها



*وروحك* : تريد أن تسمو وتعلو إلى مركزها .



وكل منهما غذاؤه من «منبعه» .



*فالجسد* : يحتاج إلى الأكل والشرب والنوم ليعيش .



*والروح* : تريد ما نزل من السماء من ذكر وقرآن وإيمان لكي تعيش وتطمئن وترتاح وتسعد



شعورك بالجوع والعطش والتعب... إشارات لحاجة غذاء «جسدك»



*وشعورك بالهم والضيق والملل والاكتئاب... دليل لحاجة غذاء «روحك»*



وهنا ندرك خطأنا أحيانًا.



*حين نشعر «بالضيق والاكتئاب» نخرج إلى نزهة أو مطعم فاخر أو جولة سياحية أو ... أو ....*



ومع ذلك نجد أنه لم يتغير شيء فالضيق باقي كما هو والاكتئاب مازال كما هو .



*عفوًا*



أنت بهذا تلبي حاجات جسدك بينما التي تحتاج هي روحك.



وتذكر قول *النبي صل الله عليه وسلم* لبلال :



*«أرحنا بها يا بلال»*



لتفهم



إذن، أعد الاستماع إلى نفسك؛ فقد أخطأت فهمها .



*قلبك إذا عطش، فلا تسقه إلا بالقرآن .*

*وإذا استوحش، فلا تشغله إلا بالرحمن*



فكل شيء في هذه الدنيا ؛ إما أن تتركه أو يتركك ...



*إلا الله سبحانه وتعالى*

إن أقبلت عليه أغناك

وإن استجرت به حماك

وإن توكلت عليه كفاك



فليكن قلبك كصدفة لا تحمل سوى لؤلؤة واحدة هي حب الله وحده .



أكثروا من التفكر والتفكير في قوله تعالى :

*" يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي "* [الفجر: 23] .



لتعلموا أن الحياة الحقيقية ليست هنا في الدنيا فهناك حياة أبدية ونحن في الطريق إليها شئنا أم أبينا... فماذا أعددنا لها... !!!؟؟؟؟