♡♡ أمي لا تكوني سبب شقائي ...!!!!

ربي اغفرلي

ربي اغفرلي

:: عضو متألق ::
#1
إنضم
24 أفريل 2010
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خالة بنات أختي
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#1
أمي لا تكوني سبب شقائي

تدعين لي صباحاً ومساءً
بالتوفيق في الدراسة والزواج والرزق الوفير والعمر المديد والسعادة الدائمة و و و و و
ولكن ....لماذا.؟.
إن تأخرت أو نمت عن الصلاة لا تغضبين.
وإن كشفت بعض مفاتني لا تنهرين.
وإن أطلقت بصري للحرام لا تنصحين.
وإن هجرت القرآن لا تبالين.
وإن أهملت حجابي لا توجهين.
فأي سعادة لي تأملين ......
وإلى أين يا أحن الناس تقودين ..

ياجنتي في اﻷرض أعينيني وخذي بيدي إلى جنة الرحمن ...
واجعليني عملاً صالحاً لك على مر اﻷزمان.....
(أتمنى أن تلامس شغاف قلوب الأمهات
والبنات وكل راعية وراع ).
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